Des dossiers de renseignement déclassifiés révèlent des vérités gênantes sur la guerre en Bosnie

Article écrit par Kit Klarenberg et Tom Secker pour The Gray Zone le 30 décembre 2022

Note d'Alexis Lerebel: Je me suis moi-même rendu en Bosnie en 1996 et j'y ai visité toutes les parties du conflit. Cet article que je viens de traduire et tiré d'une déclassification des câbles canadiens de l'ONU, c'est exactement ce que j'avais constaté à l'époque.

De nombreux dossiers de renseignements envoyés par les Casques bleus canadiens exposent les opérations secrètes de la CIA, les livraisons d'armes illégales, les combattants djihadistes importés, les fausses bannières potentielles et les atrocités mises en scène.

Le mythe établi de la guerre de Bosnie est que les séparatistes serbes, encouragés et dirigés par Slobodan Milošević et ses acolytes à Belgrade, ont cherché à s'emparer de force des territoires croates et bosniaques dans le but de créer une "Grande Serbie" irrédentiste. À chaque étape, ils auraient purgé les musulmans indigènes dans un génocide concerté et délibéré, tout en refusant de s'engager dans des pourparlers de paix constructifs.

Ce récit a été agressivement perpétué par les médias grand public à l'époque, et encore légitimé par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) créé par l'ONU une fois le conflit terminé. Il est devenu axiomatique et incontestable dans la conscience occidentale depuis lors, renforçant le sentiment que la négociation équivaut invariablement à l'apaisement, une mentalité qui a permis aux faucons de guerre de l'OTAN de justifier les multiples interventions militaires au cours des années suivantes.

Cependant, une vaste mine de câbles de renseignement envoyés par les troupes canadiennes de maintien de la paix en Bosnie au quartier général de la Défense nationale d'Ottawa, publiés pour la première fois par Canada Declassified au début de 2022, démontre que ce récit n’est qu’un tissu de mensonges.

Les documents offrent une vue inégalée, de première main et en temps réel de la guerre au fur et à mesure qu'elle se développait, avec la perspective d'une paix se dégradant rapidement en un bain de sang écrasant qui a finalement causé la mort douloureuse de la Yougoslavie multiconfessionnelle et multiethnique.

Les soldats canadiens faisaient partie d'une Force de protection des Nations Unies (FORPRONU) plus large envoyée en ex-Yougoslavie en 1992, dans le vain espoir que les tensions ne dégénéreraient pas en guerre totale et qu'un règlement à l'amiable pourrait être conclu par toutes les parties. Ils sont restés jusqu'à la fin amère, bien au-delà du moment où leur mission a été réduite à un échec misérable et potentiellement mortel.

L'analyse de plus en plus sombre des soldats de la paix sur la réalité sur le terrain offre une perspective franche de l'histoire de la guerre qui a été largement dissimulée au public. C'est une histoire d'opérations secrètes de la CIA, de provocations littéralement explosives, de livraisons d'armes illégales, de combattants djihadistes importés, de fausses bannières potentielles et d'atrocités mises en scène.

On peut lire les câbles canadiens complets de la FORPRONU (en anglais) sur ce lien:

https://thegrayzone.com/wp-content/uploads/2022/12/1F-Copy.pdf

Et on peut voir les extraits clés (en anglais) des fichiers mentionnés dans cet article sur ce lien:

https://thegrayzone.com/wp-content/uploads/2022/12/image-17.pdf

"L'ingérence extérieure dans le processus de paix"

C'est un fait peu connu mais ouvertement reconnu que les États-Unis ont jeté les bases de la guerre en Bosnie, sabotant un accord de paix négocié par la Communauté européenne au début de 1992. Sous ses auspices, le pays serait une confédération, divisée en trois semi-confédérations ou régions autonomes selon des critères ethniques. Bien que loin d'être parfait, chaque partie aurait généralement obtenu ce qu'elle voulait - en particulier l'autonomie gouvernementale - et cela aurait été une issue préférable à un conflit total.

Cependant, le 28 mars 1992, l'ambassadeur des États-Unis en Yougoslavie, Warren Zimmerman, a rencontré le président bosniaque Alija Izetbegovic, un musulman bosniaque, pour offrir, semble -t-il, la reconnaissance par Washington du pays en tant qu'État indépendant. Il a en outre promis un soutien inconditionnel dans l'inévitable guerre qui suivra, s'il rejetait la proposition communautaire. Quelques heures plus tard, Izetbegovic a pris le sentier de la guerre et les combats ont éclaté presque immédiatement.

Selon l’idée reçue, les Américains craignaient que le rôle de premier plan de Bruxelles dans les négociations n'affaiblisse le prestige international de Washington et n'aide la future Union européenne à émerger en tant que bloc de pouvoir indépendant après l'effondrement du communisme.

Bien que de telles préoccupations aient sans aucun doute été entretenues par les responsables américains, les câbles de la FORPRONU révèlent un programme beaucoup plus sombre à l'œuvre. Washington voulait que la Yougoslavie soit réduite en décombres et envisageait de mettre violemment les Serbes au pas en prolongeant la guerre le plus longtemps possible. Pour les États-Unis, les Serbes étaient le groupe ethnique le plus déterminé à préserver l'existence de la gênante république indépendante.

Ces objectifs ont été très efficacement servis par l'aide absolutiste de Washington aux Bosniaques. C'était un article de foi dans le courant dominant occidental à l'époque, et c'est toujours le cas aujourd'hui, que l'intransigeance serbe dans les négociations ait bloqué la voie de la paix en Bosnie. Pourtant, les câbles de la FORPRONU indiquent à maintes reprises que ce n'était pas le cas.

Dans des télégrammes envoyés de juillet à septembre 1993, au moment d'un cessez-le-feu et d'une nouvelle tentative de partition pacifique du pays, les Casques bleus canadiens attribuent à plusieurs reprises un caractère obstiné aux Bosniaques, et non aux Serbes. Comme l'indique un extrait représentatif, l'objectif "insurmontable" de "satisfaire les demandes des musulmans sera le principal obstacle à tout pourparler de paix".

Divers passages font également référence à la façon dont "l'ingérence extérieure dans le processus de paix" n'a "pas aidé la situation" et "aucune paix" ne pourrait être atteinte "si les parties extérieures continuent d'encourager les musulmans à être exigeants et inflexibles dans les négociations".

Par assistance "extérieure", la FORPRONU entendait bien sûr Washington. Son soutien inconditionnel aux Bosniaques les a motivés à "[négocier] comme s'ils avaient gagné la guerre", alors qu'ils avaient jusque-là "perdu".

"Encourager Izetbegovic à tenir pour de nouvelles concessions" et "le désir clair des États-Unis de lever l'embargo sur les armes contre les musulmans et de bombarder les Serbes sont de sérieux obstacles à la fin des combats dans l'ex-Yougoslavie", ont déclaré les Casques bleus le 7 septembre 1993.

Le lendemain, ils ont signalé au quartier général que "les Serbes étaient d’accord avec les termes du cessez-le-feu". Pendant ce temps, Izetbegovic fondait sa position de négociation sur "l'image populaire des Serbes de Bosnie comme étant les méchants". La validation de cette illusion avait un avantage concomitant - à savoir, précipiter les frappes aériennes de l'OTAN sur les zones serbes. Cela n'a pas échappé aux Casques bleus:

"Des pourparlers sérieux à Genève n'auront pas lieu tant qu'Izetbegovic pense que des frappes aériennes seront lancées contre les Serbes. Ces frappes aériennes renforceront considérablement sa position et le rendront probablement moins coopératif dans les négociations.

Simultanément, les combattants musulmans "n’ont laissé aucune chance aux pourparlers de paix, ils lançaient offensive sur offensive", et étaient tout à fait disposés et capables d'aider à l'objectif d'Izetbegovic. Tout au long des derniers mois de 1993, ils ont lancé d'innombrables attaques sur le territoire serbe dans toute la Bosnie, en violation du cessez-le-feu.

En décembre, lorsque les forces serbes ont lancé leur propre "attaque majeure", un câble ce mois-là a affirmé que depuis le début de l'été, "la plupart des activités serbes avaient été défensives ou en réponse à la provocation musulmane".

Un câble de la FORPRONU du 13 septembre notait qu'à Sarajevo, "les forces musulmanes continuent d'infiltrer la région du mont Igman et bombardent quotidiennement les positions de la BSA [armée serbe de Bosnie] autour de la ville", "l'objectif déclaré" étant "d'accroître la sympathie occidentale en provoquant un incident pour pouvoir en blâmer les Serbes.

Deux jours plus tard, les "provocations" contre l'armée des Serbes de Bosnie (BSA) se poursuivaient, bien que "la BSA fasse preuve de retenue". Cette zone est restée une cible clé pour les Bosniaques pendant un certain temps par la suite. Les transmissions de juillet à septembre se terminent par un câble inquiétant :

"L'occupation du mont Igman par les BSA n'affecte pas négativement la situation à Sarajevo. C'est simplement une excuse pour Izetbegovic pour retarder les négociations. Ses propres troupes ont été les pires violateurs [c'est nous qui le soulignons] de l'accord de cessez-le-feu [du 30 juillet] ".

Arrivée des moudjahidines: "Les musulmans n’hésitent pas à tirer sur leur propre peuple ou sur les zones de l'ONU"

Tout au long du conflit, les moudjahidines bosniaques ont travaillé sans relâche pour intensifier la violence. Les musulmans du monde entier ont afflué dans le pays à partir de la seconde moitié de 1992, menant le jihad contre les Croates et les Serbes. Beaucoup avaient déjà acquis de l'expérience sur le champ de bataille afghan dans les années 80 et au début des années 90 après être arrivés dans des groupes fondamentalistes infiltrés par la CIA et le MI6 en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Pour eux, la Yougoslavie était le prochain terrain de recrutement.

Les moudjahidines arrivaient fréquemment sur des "vols noirs", accompagnés d'un flux incessant d'armes en violation de l'embargo de l'ONU. Cela a commencé comme une opération conjointe iranienne et turque, avec le soutien financier de l'Arabie saoudite, bien que le volume d'armes augmentant, les États-Unis aient pris le relais, transportant la cargaison mortelle vers un aéroport de Tuzla à l'aide de flottes d'avions C-130 Hercules.

Les estimations du nombre des moudjahidines bosniaques varient considérablement, mais leur contribution essentielle à la guerre civile semble claire. Le négociateur américain pour les Balkans, Richard Holbrooke, a déclaré en 2001 que les Bosniaques "n'auraient pas survécu" sans leur aide et a qualifié leur rôle dans le conflit de "pacte avec le diable".

Les combattants moudjahidines ne sont jamais explicitement mentionnés dans les câbles de la FORPRONU, pas plus que les Bosniaques – le terme "les musulmans" est utilisé de manière libérale. Pourtant, les références détournées aux premiers sont nombreuses.

Un rapport de renseignement de l'hiver 1993 observait que "les systèmes de commandement et de contrôle faibles et décentralisés" des trois parties opposées avaient produit "une prolifération généralisée des armes et l'existence de divers groupes paramilitaires officiels et non officiels, qui avaient souvent des objectifs individuels et locaux". Parmi ces groupes "non officiels", il y avait bien sûr les moudjahidines.

Plus clairement, en décembre de cette année-là, les casques bleus ont noté comment David Owen, un ancien homme politique britannique qui a été le principal négociateur de la Communauté européenne dans l'ex-Yougoslavie, "avait été condamné à mort pour être responsable de la mort de 130,000 musulmans en Bosnie", sa peine ayant été prononcée par la "Cour d'honneur des musulmans". Il était entendu que "45 personnes étaient en place dans toute l'Europe pour exécuter la peine".

Owen n'était certainement pas responsable de la mort de 130,000 musulmans, car c'est loin d'être le cas de tant de Bosniaques, de Croates et de Serbes au total au cours de la guerre. Les extrémistes religieux bosniaques n'étaient pas non plus dotés d'un réseau d'agents à travers le continent, prêts à exécuter les fatwas transmises par une "Cour d'honneur".

À la suite de cet incident, qui n'avait jamais été révélé publiquement auparavant, des informations font état de "musulmans" préparant des provocations sous fausse bannière. En janvier 1994, un câble a observé:

"Les musulmans n'hésitent pas à tirer sur leur propre peuple ou sur les zones de l'ONU, puis à affirmer que les Serbes sont les coupables afin de gagner davantage de sympathie occidentale. Les musulmans placent souvent leur artillerie très près des bâtiments de l'ONU et des zones sensibles telles que les hôpitaux dans l'espoir que les tirs de contre-bombardement serbes atteindront ces sites sous le regard des médias internationaux. "

Un autre câble rapporte comment des "troupes musulmanes se faisant passer pour des forces de l'ONU" avaient été repérées portant des casques bleus de la FORPRONU et "une combinaison de vêtements de combat norvégiens et britanniques", conduisant des véhicules peints en blanc et marqués UN. Le directeur général des Casques bleus craignait que si une telle connivence devienne "généralisée" ou "soit utilisée pour infiltrer les lignes croates", cela "augmenterait considérablement les chances que les forces légitimes de l'ONU soient ciblées par les Croates".

"C'est peut-être exactement l'intention des musulmans, peut-être de provoquer de nouvelles pressions pour des frappes aériennes sur les Croates", ajoute le câble.

Le même mois, des câbles de la FORPRONU ont émis l'hypothèse que "les musulmans" cibleraient l'aéroport de Sarajevo, la destination de l'aide humanitaire aux Bosniaques, avec une attaque sous fausse bannière. Comme "les Serbes seraient les coupables évidents" dans un tel scénario, "les musulmans gagneraient une grande valeur de propagande à partir d'une telle activité serbe", et il était "donc très tentant pour les musulmans de mener les bombardements et d’en blâmer les Serbes".

Les guerres par procuration américaines, hier et aujourd'hui

Dans ce contexte, les câbles liés au massacre de Markale prennent un caractère particulièrement saisissant. Le 5 février 1994, une explosion ravage un marché civil, faisant 68 morts et 144 blessés.

La responsabilité de l'attaque - et les moyens par lesquels elle a été exécutée - a été vivement contestée depuis, des enquêtes officielles distinctes ayant donné des résultats peu concluants. L'ONU à l'époque n'a pas été en mesure de désigner un coupable, bien que les troupes de la FORPRONU aient depuis témoigné qu'elles soupçonnaient la partie bosniaque d'être responsable.

En conséquence, les câbles de cette époque font référence à des "aspects troublants" de l'événement, notamment des journalistes "dirigés sur les lieux si rapidement" et "une présence très visible de l'armée musulmane dans le quartier".

"Nous savons que les musulmans ont tiré sur leurs propres civils et sur l'aérodrome dans le passé afin d'attirer l'attention des médias", a conclu l'un des câbles. Un mémo ultérieur observe que "les forces musulmanes en dehors de Sarajevo ont, dans le passé, posé des explosifs dans leurs propres positions, puis les ont fait exploser sous le regard des médias en prétendant qu’il s’agissait d’un bombardement serbe. Cela a ensuite été utilisé comme prétexte pour un "contre-feu" musulman et des attaques contre les Serbes.

Néanmoins, lors de la condamnation en 2003 du général serbe Stanislav Galić pour son rôle dans le siège de Sarajevo, le TPIY a conclu que le massacre avait été délibérément perpétré par les forces serbes, une décision maintenue en appel.

Les auteurs de cet article ne portent aucun jugement sur ce qui s'est passé ou ne s'est pas passé à Markale ce jour fatidique. Cependant, l'obscurité entourant l'événement laissait présager des événements cruciaux qui justifiaient des escalades dans chaque guerre par procuration occidentale ultérieure, de l'Irak à la Libye en passant par la Syrie et l'Ukraine.

Depuis le début de la guerre par procuration en Ukraine ce 24 février, les crimes de guerre délibérés, les incidents réels présentés à tort comme des crimes de guerre et les événements potentiellement mis en scène sont des événements pratiquement quotidiens, accompagnés de volées de revendications et de demandes reconventionnelles de culpabilité. Dans certains cas, les responsables d'un côté sont même passés de la célébration et de la revendication du mérite d'une attaque à en blâmer l'autre côté en quelques jours, voire quelques heures. Substance et spin sont devenus inséparables, voire symbiotiques.

Dans les années à venir, qui a fait quoi à qui et quand pourrait bien, à la manière du TPIY, devenir une affaire tranchée par des tribunaux internationaux. Il y a déjà des démarches pour mettre en place un organe similaire une fois la guerre en Ukraine terminée.

Des parlementaires néerlandais ont exigé que Vladimir Poutine soit jugé à La Haye. Le ministère français des Affaires étrangères a demandé la création d'un tribunal spécial. L'ONG Truth Hounds, basée à Kiev, recueille chaque jour des preuves de prétendues atrocités russes à travers le pays, au service d'un tel tribunal.

Il ne fait aucun doute que les forces de Kiev et de Moscou ont commis des atrocités et tué des civils dans ce conflit, tout comme il est incontestable que les trois parties à la guerre de Bosnie se sont rendues coupables d'actes odieux et de massacres de personnes innocentes et/ou sans défense. Il est raisonnable de supposer que la sauvagerie deviendra de plus en plus impitoyable à mesure que la guerre en Ukraine se poursuivra, de la même manière que cela s’est passé lors de l'éclatement de la Yougoslavie.

La durée exacte des combats n'est pas certaine, bien que les responsables de l'UE et de l'OTAN aient prévu que cela pourrait durer plusieurs années. Il semble que les puissances occidentales ont clairement l'intention de maintenir la guerre par procuration aussi longtemps que possible. Le 11 octobre, le Washington Post a rapporté que les États-Unis avaient concédé en privé que Kiev était incapable de "gagner la guerre d'emblée", mais avaient également "exclu l'idée de pousser l'Ukraine à la table des négociations".

Cela met en évidence un autre mythe qui a surgi à la suite des guerres yougoslaves et qui perdure à ce jour. C'est l'idée largement répandue que la négociation et les tentatives de parvenir à un règlement pacifique n'auraient fait qu'enhardir les "agresseurs" serbes.

Ce mythe dangereux a servi de justification à toutes sortes d'interventions occidentales destructrices. Les citoyens de ces pays vivent encore aujourd'hui avec les conséquences de ces actions, souvent en tant que migrants après avoir fui des villes et des villages brûlés par des guerres de changement de régime.

Un autre héritage toxique des guerres des Balkans perdure également: la préoccupation des Occidentaux pour la vie humaine est déterminée par le camp de leurs gouvernements dans un conflit donné. Comme le démontrent les câbles canadiens de la FORPRONU, les États-Unis et leurs alliés ont cultivé le soutien à leurs guerres en dissimulant une réalité que même leurs propres armées ont documentée dans des détails cliniques.

Kit Klarenberg est un journaliste d'investigation qui explore le rôle des services de renseignement dans le façonnement de la politique et des perceptions.

Tom Secker est journaliste, auteur et podcasteur, spécialisé dans l'influence des services de sécurité et de renseignement et du Pentagone sur Hollywood. Il est le fondateur de https://www.spyculture.com/

Lien de l’article en anglais:

https://thegrayzone.com/2022/12/30/declassified-intelligence-files-bosnian-war/