La gauche et l'Ukraine

Depuis que Poutine a lancé son invasion de l'Ukraine le 24 février, la gauche occidentale a été inhabituellement maîtrisée. La crise la plus grande et la plus sanglante en Europe depuis 1945 se déroule sous nos yeux, mais la gauche n'a rien dit de significatif.

Ce n'est pas que les gauchistes soutiennent la guerre de Poutine. Au contraire, tout comme les gens du courant dominant modéré, la plupart des gauchistes la considèrent comme illégale, criminelle et une violation flagrante de la souveraineté territoriale de l'Ukraine.

Il est vrai que la plupart des gens de gauche pensent que l'élargissement de l'Otan aux frontières de la Russie depuis 1999 était une erreur désastreuse et inutile, et que Washington et ses alliés européens sont en grande partie responsables de l'empoisonnement des relations entre la Russie et l'Occident au cours des trente dernières années. Quelques personnes plus clairvoyantes à gauche affirment que la stratégie d'élargissement de l'Otan a provoqué l'invasion de Poutine, mais la grande majorité a évité d’affirmer que l'agression de Poutine était légitime et justifiable. Ils l'ont condamné et le condamnent encore sans réserve. Aussi en colère que la Russie puisse être à propos de l'OTAN, rien ne justifie l'invasion d'un État voisin.

Les gauchistes acceptent également que l'Ukraine ait le droit absolu de se défendre contre l'invasion étrangère et de demander l'aide d'autres États pour résister à l'occupation. De même, les États étrangers ont le droit de répondre à l'appel à l'aide de l'Ukraine, économique, politique et militaire. Ces États comprennent les États-Unis, la Grande-Bretagne et la plupart des membres de l'OTAN.

C'est là que commence le silence de la gauche. La gauche se retrouve du même côté que les États-Unis et les gouvernements de droite en Grande-Bretagne, en France, en Italie et dans d'autres pays européens. C'est une position embarrassante. Nous pourrions bien avoir des divergences avec les États-Unis sur les arrière-pensées de Washington. Les preuves suggèrent que les faucons de l'OTAN ont transformé la crise en une guerre par procuration qui vise à humilier et à mettre en faillite la Russie et à la retirer en tant qu'acteur respecté sur la scène internationale.

Certains veulent utiliser la guerre pour briser la Russie de la même manière que l'Union soviétique a été détruite. Les néoconservateurs américains se félicitent de la possibilité d'intégrer plus fermement l'OTAN dans l'architecture de sécurité européenne et de renforcer l'hégémonie américaine sur l'Europe. On peut soupçonner toutes sortes de motivations américaines, mais il n'en reste pas moins que sur le principe de base du soutien militaire américain à l'Ukraine contre l'invasion russe, nous sommes du même côté que Washington. Cela rend les choses très gênantes pour la gauche. En fait, je ne peux pas penser à beaucoup d'occasions significatives depuis 1945 où la gauche s'est retrouvée autant alignée avec les Américains qu'elle ne l'est aujourd'hui. Il y a eu des dizaines d'interventions militaires de l'impérialisme américain au cours des six dernières décennies, en Asie du Sud-Est, dans les Caraïbes, en Amérique centrale et au Moyen-Orient. Pratiquement toutes ont été vigoureusement et bruyamment contestées par la gauche.

Je ne peux citer que deux exceptions, et toutes deux sont ténues. L'une s'est produit en 1956, et elle n'était pas tellement lié à une guerre menée par les États-Unis, mais plutôt à l'opposé: un refus des États-Unis d'entrer en guerre. En 1956, la Grande-Bretagne et la France ont envahi l'Égypte, aux côtés d'Israël, dans le but de prendre le contrôle du canal de Suez. Le président Eisenhower dénonça l'aventure et força les Britanniques et les Français à retirer leurs forces. La gauche occidentale a soutenu la position d'Eisenhower et a applaudi la retraite britannique et française. La deuxième fois, c'était lors de la crise du Kosovo en 1999. Cette fois, la gauche était divisée. Certains ont soutenu l'intervention militaire de l'Otan pour chasser les forces serbes du Kosovo. D'autres s'y sont opposés. La séparation était souvent assez douloureuse. J'ai eu des disputes féroces avec des camarades au sujet du Kosovo et on a mis des mois, voire des années, à se rafistoler.

L'Ukraine est le troisième cas. Mais des doutes ont maintenant commencé à s'insinuer dans mon esprit quant à savoir jusqu'où soutenir la ligne de Washington, en particulier sur la question de comment mettre fin à cette terrible guerre. Certains responsables américains, y compris des militaires de haut rang comme Mark Milley, président des chefs d'état-major interarmées, ont récemment commencé à préconiser des négociations au motif que l'Ukraine ne sera pas en mesure de chasser toutes les forces russes, quelle que soit l'aide militaire supplémentaire des États-Unis et de ses alliés. C'est un point de vue bienvenu. Mais il est toujours submergé par la position majoritaire de l'administration Biden qui donne effectivement au président ukrainien Volodymyr Zelensky un droit de veto sur l'acceptation des négociations.

Cela semble démocratique, mais ce serait plus convaincant si Zelensky et ses collègues autorisaient les Ukrainiens à un débat ouvert sur l'opportunité de poursuivre la guerre. Au contraire, au cours des derniers mois, pratiquement sans rapport dans les médias occidentaux presque universellement pro-Zelensky, le gouvernement ukrainien a interdit onze partis politiques d'opposition. Il a introduit une législation pour donner au Conseil national de la télévision et de la radiodiffusion un pouvoir sans précédent pour contrôler la presse écrite sur le modèle des contrôles qu'il exerce déjà sur les radiodiffuseurs. Zelensky veut apparemment supprimer les débats et dissimuler le fait que des millions d'Ukrainiens croient que l'espoir d'une victoire complète est une illusion malgré les récents succès militaires et qu'il vaut mieux réclamer la paix et sauver le pays de nouvelles morts, destructions, déplacements et misère.

L'organisation Gallup a organisé un sondage téléphonique auprès des Ukrainiens en septembre. Il a dévoilé que des masses de personnes interrogées ne partageaient pas la ligne officielle de soutien agitant le drapeau à l'armée. Bien que 76% des hommes souhaitaient que la guerre se poursuive jusqu'à ce que la Russie soit forcée de quitter tous les territoires occupés, y compris la Crimée, et que 64% des femmes soient du même avis, le reste - un nombre important de personnes - souhaitait des négociations.

Lorsque les résultats de l'enquête ont été analysés selon les régions de l'Ukraine, ils étaient particulièrement révélateurs. Dans les zones les plus proches des lignes de front où l'horreur de la guerre se fait le plus sentir, les doutes des gens quant à la sagesse de se battre jusqu'à la victoire sont les plus élevés. Seuls 58% la soutiennent dans le sud de l'Ukraine. A l'Est, ce chiffre n'est que de 56%.

Les conclusions de Gallup sont significatives. Ce que les gens disent aux enquêteurs dans l'intimité d'un appel téléphonique est plus fiable que ce qu'ils disent lorsqu'ils sont interrogés en face à face par des journalistes, en particulier lorsque le récit médiatique dominant consiste en des messages qui remontent le moral sur la résilience et le courage impressionnant des Ukrainiens.

Il est temps que la gauche trouve sa voix. Nous devrions rendre publics les résultats de ces sondages d'opinion et appeler à un cessez-le-feu. Que le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, par lui-même ou par la nomination d'un émissaire faisant autorité, contacte Kiev et Moscou et essaie de négocier une cessation immédiate des hostilités. Profiter de l'hiver et de la réduction générale de l'activité militaire et geler le conflit où se trouvent les lignes de front.

À un moment donné, il faudra des négociations sur une fin politique de la guerre et un retrait des forces russes, mais il faudra des mois, voire des années pour parvenir à un tel accord. La priorité est d'arrêter le massacre et cela peut être fait immédiatement. Que la gauche occidentale, en solidarité avec les forces progressistes en Ukraine et en Russie elles-mêmes, assume le fardeau de faire campagne pour un armistice, en d'autres termes pour la paix.

Jonathan Steele est l'ancien chef du bureau de Moscou pour le journal The Guardian.

Lien de l’article en anglais:

https://www.counterpunch.org/2022/12/15/the-left-and-ukraine/