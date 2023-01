‘’La violence est partout’’: la maltraitance des enfants reste une préoccupation majeure au Timor-Leste

"J'ai aussi été victime de violence, et jusqu'à présent, le déclencheur pour l'utiliser contre mes enfants est là tout le temps", a-t-elle déclaré. "Mais je sais à quel point c'était grave et je ne veux pas que mes enfants souffrent comme nous. C'est un traumatisme qui vous hante pour le reste de votre vie. "

"Il est normal de battre vos enfants ou vos élèves ici", a expliqué Johana Paula Shinta Dewi, coordinatrice du programme Nabilan à The Asia Foundation, une organisation à but non lucratif de premier plan dans la région Asie-Pacifique. Elle a ajouté qu'ayant été eux-mêmes victimes de violences, la plupart des Timorais adultes ont recours à des méthodes dures pour éduquer leurs enfants.

Environ une semaine plus tard, Tony se sentit suffisamment en sécurité pour dire à James ce qui s'était passé dans ce bâtiment. L'un des joueurs de football, un garçon de 18 ans, l'a agressé et a menacé de le tuer s'il en parlait à qui que ce soit. James a déclaré que ce genre d'histoires n'est pas rare au Timor-Leste, un pays avec l'un des taux les plus élevés de maltraitance d'enfants dans la région.

"Il était tellement traumatisé qu'il n'a pas voulu parler pendant des jours", a déclaré Sierra James, cofondatrice de l'organisation à but non lucratif Ba Futuro, qui est allée à la plage avec Tony et d'autres proches ce jour-là.

La police nationale du Timor oriental participe à un défilé militaire lors d'une cérémonie à Dili le 30 août 2009 pour marquer le 10e anniversaire du vote soutenu par l'ONU qui a mis fin à l'occupation sanglante de 24 ans par les forces indonésiennes et inauguré la naissance de la plus jeune nation d'Asie (Crédit photo: Mario Jonny fait Sanots/AFP)

Pourtant, les choses semblent lentement changer, car un certain nombre d'affaires d'abus sexuels sur des enfants ont récemment été portées devant les hautes cours, attirant l'attention internationale. Le plus notoire est le cas de l'ancien prêtre Richard Daschbach, qui a été défroqué pour avoir abusé de centaines d'enfants timorais de 1992 à 2018. Il a été condamné à 12 ans de prison fin 2021 par un tribunal américain pour avoir abusé sexuellement de 14 filles de moins de 14 ans.

Bien qu'il soit qualifié de pays "le plus démocratique" d'Asie du Sud-Est, la violence reste un facteur constant dans la vie des survivants timorais et de leurs familles. Les taux étonnamment élevés de harcèlement sexuel et domestique ainsi que d'abus sexuels sur les enfants restent l'un des problèmes les plus urgents auxquels le pays est confronté aujourd'hui.

De la première attaque indonésienne en 1975 au référendum pour l'indépendance en 1999, le conflit a fait plus de 250 000 morts par meurtres, famine, violences sexuelles et incendies criminels, un nombre qui s'élevait à environ 20% de la population. Le pays en a gardé des cicatrices qui ne sont pas encore cicatrisées.

La majorité de la population du Timor-Leste a vécu sous l'occupation indonésienne. À cette époque, les agressions physiques et les abus sexuels étaient utilisés comme armes de guerre et moyens de traumatiser le pays, selon Shita Dewi,

Cependant, des mois après que le rapport d'enquête du journal néerlandais De Groene Amsterdammer a révélé l'abus, personne ne voulait en parler, a déclaré Juliana 'Lica' Marcal, directrice nationale de Ba Futuro (Pour l'avenir), un éminent journal national d’une organisation à but non lucratif axée sur la consolidation de la paix, l'autonomisation des femmes, l'éducation à la protection de l'enfance et la formation des enseignants.

"Il a toujours été un modèle pour le peuple timorais, une personne à admirer", a-t-elle déclaré. "Les gens ne croient pas aux accusations, ou plutôt, ils ne veulent pas y croire."

Trouver la paix

La clé d'un avenir plus sûr pour les jeunes Timorais est l'engagement social, selon Marcal, qui supervise et gère les activités de protection de l'enfance à Ba Futuro depuis près de 20 ans. L'équipe travaille également avec des refuges locaux pour les victimes de violence et, ces dernières années, elle a commencé à coopérer avec le gouvernement et la police pour renforcer le système national de signalement.

Marcal a expliqué que tout ce travail de formation et de sensibilisation doit également atteindre les communautés éloignées. Alors que dans la capitale Dili, les jeunes et les familles peuvent accéder plus facilement à des refuges et sont plus conscients de la violence sexuelle et domestique en tant qu'activités criminelles, ce n’est pas le cas des habitants des campagnes.

"Nous devons créer des parcours clairs pour tous les enfants. Surtout pour ceux qui sont loin, qui se sentent souvent isolés et ignorent qu'ils sont victimes d'abus", a déclaré Marcal.

Ba Futuro, parmi d'autres organisations locales de développement de l'enfant, dirige un certain nombre de programmes de comportement social à travers des films, de l'art et d'autres ateliers. Mais la présence omniprésente de l'église dans la communauté devient souvent un obstacle à une discussion ouverte sur le viol, le harcèlement sexuel ou l'éducation sexuelle, selon James.

Parce que l'église catholique est très respectée et ses membres vénérés, il n'est pas rare que les familles envoient leurs enfants vivre dans des orphelinats gérés par l'église jusqu'à ce qu'ils soient prêts à travailler ou à se marier. Mais cet arrangement peut parfois conduire à plus d'abus, comme le montre l'histoire récente et la publicité accrue des cas d'abus sexuels d'enfants par des clercs, tels que l'ancien prêtre Daschbach et l'évêque Belo.

"Nous avons beaucoup travaillé avec ces institutions au début", a déclaré James. "Alors que certains d'entre eux étaient très institutionnels - dans le mauvais sens - d'autres étaient essentiellement mis en place pour servir les religieuses qui dirigeaient l'endroit. Les enfants devenaient très souvent les serviteurs des religieuses.

Bien que les cas d'abus diminuent, la situation demeure préoccupante dans tout le pays.

Un problème d'abus

Mais la question ne se limite pas aux croyances religieuses conservatrices, selon Marcal.

"La violence est partout au Timor-Leste", a-t-elle affirmé.

En 2018, l'UNICEF a signalé que deux femmes sur trois âgées de 15 à 19 ans avaient subi des violences physiques ou sexuelles. Un autre rapport de The Asia Foundation a révélé que 90 % des Timorais avaient subi des violences avant leur 19e anniversaire en 2015. Ce pourcentage n'a baissé que de 2,6 % au cours des trois années suivantes, selon un rapport de 2019 de World Vision International. Le document faisait toujours référence à la violence contre les enfants au Timor-Leste comme étant "exceptionnellement élevée".

Mais les organisations à but non lucratif et les experts locaux craignent que les cas signalés ne représentent qu'un pourcentage mineur du nombre réel d'incidents.

Alex Tilman, responsable des partenariats et du financement du développement à l'ONU au Timor-Leste, a déclaré à South East Asia Globe que le nombre de cas d'abus est probablement beaucoup plus élevé que ce qui est signalé.

"Les gens ne rapportent presque jamais ces événements", a-t-il déclaré. "Beaucoup moins s'ils impliquent des membres de l'église. Les écoles, les maisons et les rassemblements religieux sont les endroits où les enfants sont les plus vulnérables", a expliqué Tilman. D'après son expérience, il est courant et normal que des enseignants ou des directeurs d'école maltraitent des enfants au Timor-Leste. Et lorsque les enfants le signalent à la famille ou au village, le blâme tombe souvent sur les enfants eux-mêmes.

"Si les croyances culturelles disent à la famille et aux villageois que c'est l'enfant qui a provoqué l'enseignant, qu’il ou elle aurait dû mieux se comporter, pourquoi une famille signalerait-elle l'abus ?" dit Tilman.

Il croit également que même dans les rares cas où une victime signale un abus, le système n'est ni assez solide ni assez fiable pour poursuivre en justice des agresseurs. Tilman a évoqué un cas où un directeur de lycée catholique aurait abusé de plusieurs filles mineures dans une école de Dili en 2014.

Huit ans plus tard, le directeur travaille toujours dans la même école et aucune mesure disciplinaire n'a jamais été prise contre lui. Au contraire, ses actions ont été soutenues par un député qui a publié un commentaire très controversé dans la presse: "Êtes-vous un homme ou une femme? Un homme est un homme. Seuls les homosexuels n'apprécient pas ça."

Alors que le catholicisme est profondément ancré dans la culture du pays, le Timor-Leste condamne les relations sexuelles hors mariage et les considère comme une règle inviolable. James a souvent été témoin de la façon dont cela est devenu un facteur de propagation d'une culture d'abus sexuels.