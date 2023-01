Une voix de bon sens dans la guerre d'Ukraine

Le Docteur Benjamin Abelow, prenant le cas de la Russie, discute des conséquences de cette politique dans un nouveau livre, How the West Brought War to Ukraine . Au mépris de l'accord entre Gorbatchev et Reagan, négocié à la fin des années 1980 après la chute du mur de Berlin, l'OTAN a commencé à encercler la Russie avec des bases militaires. Sept pays du Pacte de Varsovie ont été invités à rejoindre l'OTAN, une organisation dont la raison d'être était l'inimitié envers la Russie. Malgré bien d'autres provocations, la Russie, tout en dénonçant ce fait, a toléré pendant trois décennies l'avancée menaçante de l'OTAN vers ses frontières. Au cours des 15 dernières années, cependant, la Russie a proclamé à plusieurs reprises qu'elle traçait une ligne rouge à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN.

Cependant, lorsqu'il s'agit des besoins de sécurité d'autres pays, les États-Unis ignorent leur demande d'une sécurité équivalente. Avec nos près de 1000 bases navales à travers le monde, installées dans d'autres pays, et notre Full Spectrum Dominance: de la mer, de l'air et de l'espace, la doctrine Monroe s'est transformée en Plan pour le nouveau siècle américain, une création de Dick Cheney et ses amis qui date des années 90 et toujours respecté aujourd'hui.

Couverture du livre How the West Brought War to Ukraine

Que le Dr Abelow ait pu publier ce livre est un bon signe. Il y a quelques mois à peine, alimentés par l'hostilité dérangée de notre gouvernement envers la Russie, nous brûlions les romans de Dostoïevski et interdisions les chanteurs d'opéra russes et les candidats de Russie aux concours canins. Les Américains qui suivent la guerre ont été persuadés par nos politiciens et notre presse que Poutine était une espèce d’Hitler: il voudrait conquérir le monde et nous asservir tous. Le livre du Dr Abelow répudie ce non-sens paranoïaque. Ce livre est accessible, court et vivant, ce qui lui donne une chance, s'il passe à travers les feux de la censure, d'être lu par de nombreuses personnes.

Dans le livre, il décrit le flux incessant de provocations OTAN/US contre l'Ukraine. Il raconte les provocations d’avant et d’après le coup d'État de 2014, un événement au cours duquel l'intention malveillante des États-Unis est révélée dans une conversation téléphonique divulguée entre la secrétaire d'État adjointe Victoria Nuland et l'ambassadeur des États-Unis en Ukraine. L'expert de la Russie Stephen Cohen cité par Abelow démontre qu’ils «ont comploté pour accoucher d'un nouveau gouvernement anti-russe en renversant ou en neutralisant un président démocratiquement élu…» et en installant le candidat choisi par les États-Unis.

Alors qu'il renseigne sur l'alarme croissante de la Russie, le livre décrit les réponses moqueuses de l'OTAN et des États-Unis: les États-Unis n'auraient aucune intention de blesser ou de menacer la Russie! Bien qu'ils soient situés à la frontière russe, à quelques minutes de tir de Moscou et d'autres cibles, les missiles nucléaires seraient selon eux destinés à l'Iran et à la Corée du Nord. Il commente:

«En faisant tout cela, l'Occident a laissé entendre que M. Poutine imaginerait des menaces stratégiques là où il n'en existerait en fait aucune. Ce cadrage occidental - qui postule un manque de préoccupations russes légitimes en matière de sécurité couplé à des accusations implicites et explicites d'irrationalité - sous-tend une grande partie du récit actuellement dominant.

Il le compare à l'éclairage au gaz.

Le Dr Abelow présente Zelensky comme une victime tragique: un homme qui a remporté sa campagne présidentielle grâce à un mandat fort pour la paix avec la Russie et la fin des bombardements du Donbass, mais qui a été dévoyé par les États-Unis et l'OTAN. Ils l'ont présenté comme un champion de la «liberté» et ont envoyé de grandes quantités d'armements américains, des formateurs experts américains, pendant sept ans, jusqu'à ce que l'armée ukrainienne devienne une force de combat d'élite. Cela l'a aveuglé et il a fini par jeter son pays aux loups.

«Vraiment», dit Abelow, «quelle personne sensée pourrait croire que placer un arsenal occidental à la frontière russe ne produirait pas une réponse forte? Quelle personne sensée pourrait croire que placer cet arsenal renforcerait la sécurité américaine?

Et il demande, plus loin, où cela nous mène-t-il ?

Le Dr Abelow est très gentil avec nous les citoyens, si facilement influencé pour dépenser notre propre bien-être national, nos plans pour engager la crise climatique, la pauvreté, tous nos autres problèmes, et soutenir un Congrès qui vote à presque 100% pour financer un mal catastrophique qui s’appelle la guerre.

Nos dirigeants, cependant, nous ont mis «dans une très mauvaise situation... qui n'aurait pu être atteinte qu'à travers un niveau de stupidité et d'aveuglement du gouvernement américain, et parmi les dirigeants européens, un niveau de déférence et de lâcheté qui est presque inconcevable.»

En effet. Presque inconcevable. Lorsqu'on a demandé à Gilbert Doctorow, expert en affaires internationales et russes, ce qu'il pense que les citoyens américains devraient savoir, il fait remarquer, et le Dr Abelow, cite, «Vos vies sont en danger... M. Poutine a déclaré publiquement qu'il n'envisageait pas un monde sans la Russie. Et si l'intention américaine est de détruire la Russie, alors l'intention américaine sera l'autodestruction».

La caractérisation d’«insensées» par le Dr Abelow des motivations américaines dans le conflit ukrainien, est plus optimiste que les opinions dissidentes que l'on entend d'autres spécialistes, telles que le fait que les États-Unis/l'OTAN essaient d'«affaiblir la Russie», les États-Unis testent leurs armes pour le vrai conflit qu'ils prévoient avec la Chine, que la guerre se poursuivra jusqu'au dernier Ukrainien encore debout.

Peu importe. Mais le livre se termine par une image vivante, applicable aux deux évaluations, et rappelant l'enfer de Dante: des décideurs politiques de l'OTAN et des États-Unis se tenant «jusqu'aux hanches dans un baril de boue visqueuse», avec une désincarnation d’«eux-mêmes... et du reste d'entre nous, difficile à imaginer.»

Lien de l’article en anglais:

https://www.counterpunch.org/2022/12/01/a-voice-of-sanity-in-the-ukraine-war/