La guerre civile et l’intervention des Etats-Unis au Laos de 1954 à 1962 (1ere partie)

Le 18 septembre 1954, le bruit assourdissant d'une arme à feu brisait le silence de la capitale laotienne, Vientiane. L'homme assassiné était Kou Voravong, ministre laotien de la Défense et chef du Parti démocrate du Laos. Ses "crimes", de l'avis de ceux qui ont payé l'assassin thaïlandais - et organisé son vol de retour à travers le Mékong vers la Thaïlande - étaient multiples. En tant que délégué à la Conférence de Genève de 1954, il avait signé les accords de cessez-le-feu, conformément aux instructions de son Premier ministre, Souvanna Phouma. Un autre délégué, son hôte fumeur de cigares cette nuit fatidique, avait refusé de signer. Il s’agissait de Phoui Sananikone, Ministre des Affaires étrangères à l'époque de Genève. De plus, à l'Assemblée nationale, Voravong venait de révéler qu'un agent américain avait payé à Sananikone 1,000,000 $ pour ne pas signer, et que l'argent avait été déposé dans une banque suisse.

Il s’agit d’une traduction des 3 derniers chapitres du livre The Furtive War (La guerre furtive) écrit par le journaliste australien Wilfred Burchett et publié en 1963. Le récit de Burchett est particulièrement intéressant parce qu’il se trouvait sur place et a été le témoin direct d’une partie de ces évènements. Les 8 premiers chapitres traitent du Vietnam à la même période. Le livre n’a jamais été traduit en français mais on peut en lire l’intégralité en version originale anglaise sur le lien suivant:

Il a fallu près de huit ans pour remédier aux effets politiques de l'assassinat et à ses implications. Dans la fureur des accusations résultant de l'assassinat, avec des billets en dollars de la CIA à Vientiane aussi abondants qu'une pluie de téléscripteurs de Wall Street, le gouvernement de Souvanna Phouma a été contraint de démissionner. Il a été remplacé par Katay Don Sasorith, qui avait attiré l'attention sinistre de John Foster Dulles avec un livre, Laos - Ideal Cornerstone in the Anti-Communist Struggle in Southeast Asia. Katay et Sananikone étaient les deux politiciens dans lesquels le département d'État, sans parler du département des fonds secrets, plaçait leurs principaux investissements au Laos.

Pour ajouter à ses «crimes», Kou Voravong avait dénoncé des plans d'attaque perfide contre les forces du Pathet Lao (NDT: mouvement communiste) alors qu'elles se regroupaient dans les deux provinces du nord aux termes des accords de Genève. Enfin, seulement neuf jours auparavant, l'homme qui gisait désormais immobile sur le sol de la villa de Sananikone avait organisé et participé à la première rencontre entre les princes demi-frères, Souvanna Phouma et Souphanouvong, visant à entamer les négociations politiques entre le gouvernement royal et le Pathet Lao, comme prévu à Genève.

C'était plus qu'une figure de style. C'était littéralement vrai. Toute "l'aide" en dollars américains passait par une banque que Katay avait spécialement fondée à cet effet. Katay, un petit fonctionnaire colonial jusqu'à ce que John Foster le prenne sous son aile, est soudainement devenu le principal capitaliste laotien, avec de lourds investissements dans tous les domaines par lesquels "l'aide" américaine pouvait être acheminée. Il y avait un dicton à Vientiane, lorsque j'ai visité la capitale pour la première fois en 1956: « Là où il y a du Lao Thai, il y a aussi du Katay». La banque "Lao-Thai" et le monopole "Lao-Thai" étaient des affaires privées de Katay et de ses amis thaïlandais haut placés, pour écrémer les quelque 50,000,000 $ qui devaient être versés dans le pays chaque année.

L'un des mouvements les plus modestes de Katay sur l'échelle économique et sociale avait été d'épouser la sœur du prince Boun Oum de Champassac, la plus méridionale des trois principautés d'origine du Laos. Jusqu'à ce que les Américains commencent à les financer, l'essentiel du trésor de Katay et de Boun Oum provenait de la contrebande d'opium, saisi sur des taxes monstrueuses prélevées sur les minorités Lao Xung et Lao Thenh par les agents de Boun Oum. À l'origine, ces transactions sur l'opium étaient passées entre les mains de l'ancien empereur Bao Dai du Vietnam. Plus tard, Katay s'est arrangé pour qu'ils soient acheminés par l'intermédiaire de membres de la famille de Ngo Dinh Diem. Mais ce n'était rien comparé à la récolte d'un premier ministre compradore engagé dans la vente de tout un pays.

Sananikone, qui était devenu le deuxième plus grand capitaliste du pays, a dû se contenter de récoltes beaucoup plus petites, les miettes en fait qui tombaient de la riche table de Katay. Cela provoqua une amère jalousie entre les deux hommes, chacun avait son propre parti politique. Bien qu'il ait organisé l'assassinat de Voravong (comme on le disait librement à Vientiane), bien qu'il se soit montré aussi fidèle agent des États-Unis que le maître le plus exigeant pouvait l'exiger, il avait été presque complètement poussé dans l'ombre par Katay.

De toute évidence, une dette s'accumulait que Katay devait régler après avoir empoché les premiers millions de dollars. Elle a été présentée personnellement par Dulles fin février 1955. Ce dernier s'était rendu à Vientiane après une réunion de l'OTASE (NDT: L'Organisation du Traité de l'Asie du Sud-Est, mise en place entre 1954 et 1977, était un pacte militaire pro-occidental et anti-communiste regroupant la Thaïlande ainsi que les Philippines avec des États d'autres régions du monde, États-Unis, France, Royaume-Uni, Pakistan, Nouvelle-Zélande et Australie) à Bangkok. Cinq semaines plus tard, Katay produit les premiers dividendes sur des investissements déjà considérables en ouvrant une offensive contre les troupes du Pathet Lao. Ces derniers, ayant participé à la guerre de résistance contre les colonialistes français pratiquement dans tout le pays, s'étaient repliés dans les deux provinces septentrionales de Sam Neua et Phong Saly conformément aux accords de Genève, en attendant un règlement politique négocié entre le Pathet Lao et le Gouvernement royal.

Dès le début, en effet, Katay avait accepté la demande américaine d'une «solution militaire». En avril 1955, cela devait sembler très facile à Katay. Quelques semaines plus tôt, il avait assisté à la réunion inaugurale de l'OTASE en tant qu'«observateur». Il avait entendu Dulles se vanter que les États-Unis «avaient maintenant un plus grand potentiel militaire dans le Pacifique qu'au plus fort de la guerre contre le Japon». Dulles avait répertorié 400 navires de la marine, dont les plus grands porte-avions américains, et 350,000 membres du personnel naval et des marines; cinq divisions de l'armée et des unités de soutien totalisant 300,000 hommes «armés des dernières armes», 30 escadrons aériens et tout le reste de l'attirail «au bord de la guerre».

Avec tout cela pour le soutenir, avec des armes et des avions américains et des dollars illimités déjà à sa disposition à l'intérieur du pays, comment Katay aurait-il pu ne pas faire face à quelques centaines de guérilleros du Pathet Lao en quelques semaines? L'OTASE était là pour le soutenir en cas de difficultés. [1]

Cependant, les choses ne se sont pas développées comme Katay ou Dulles l'avaient prévu. Elles l'ont rarement fait. L'offensive lancée contre Sam Neua, semblait d'abord aller de l'avant. Après quelques semaines, les troupes de Katay avaient poussé pour capturer Muong Peun, à environ 20 miles au sud de la capitale provinciale, et Katay a envoyé un "gouverneur" - une autre violation des accords de Genève qui plaçaient les deux provinces sous l'administration du Pathet Lao en attendant le règlement de l'accord négocié. Dans les mois qui suivirent, les affaires militaires se compliquèrent. Les offensives s'enlisent et les guérilleros harcèlent l'arrière des troupes de Katay. Les bataillons de commandos parachutés par des avions américains sur les sommets et les crêtes des montagnes, au plus profond du territoire du Pathet Lao, ont constaté qu'ils ne pouvaient pas descendre de leurs sommets et crêtes. Ils sont donc restés là-haut et ont mangé les rations froides scientifiquement préparées mais au gout mauvais que les avions américains continuaient de leur larguer. Lorsque les choses tournaient mal sur le champ de bataille, Katay était prêt à négocier, jusqu'à ce qu'il se soit regroupé pour de nouvelles attaques - un schéma constant tout au long de 1955.

Lorsque les deux princes s'étaient rencontrés le 9 septembre de l'année précédente, ils s'étaient rapidement mis d'accord sur le lieu et la date des pourparlers pour un accord politique entre le gouvernement royal et le Pathet Lao, et sur les sujets à aborder. Les pourparlers devaient commencer le 30 décembre. Mais avec Katay en selle et le lancement de l'offensive contre le Pathet Lao, cet effort initial pour exécuter les accords de Genève échoua. Une étude détaillée du déroulement des pourparlers en 1955 rend la lecture fatigante. Ils s'arrêtaient et repartaient selon les exigences des activités militaires de Katay. Avant qu'ils ne soient finalement rompus en novembre 1955, les délégués royaux les avaient interrompus sept fois en partant simplement sans fixer de date pour leur retour. Les délégués du Pathet Lao n'ont pas une seule fois interrompu les pourparlers. Au lieu de cela, ils ont attendu patiemment le retour des délégués royaux. Chacune des cinq fois où les pourparlers ont été interrompus sur la Plaine des Jarres, les délégués du Pathet Lao ont été gardés comme des prisonniers. «Si nous essayions de nous éloigner de plus de cinquante pas de la résidence, m’a dit plus tard Nouhak, l'un des délégués, les militaires armaient leurs fusils. Même si nous devions aller aux toilettes, nous étions suivis par la police.»

Au cours des pourparlers, les délégués de Katay ont exigé la dissolution de toutes les organisations du Pathet Lao, y compris les forces armées, le Front Lao Itsala, [2] les organisations de femmes et de jeunes. Ils voulaient faire revivre le système inique "tasseng" de semi-esclavage, aboli depuis longtemps dans les régions du Pathet Laos.

Après le transfert des pourparlers à Vientiane, une tentative a été faite pour soudoyer les dirigeants du Pathet Lao, mais cela a échoué. Enfin, des pourparlers directs ont été organisés par la Commission internationale entre Souphanouvong et Katay à Rangoon, à partir du 19 octobre 1955. Un accord de cessez-le-feu a été conclu, mais un jour plus tard, les troupes de Katay ont lancé une offensive majeure dans les deux provinces garanties au Pathet Lao par les accords de Genève, Sam Neua et Phong Saly. Au cours des cinq semaines suivantes, les forces de Katay ont lancé 34 attaques. Le prince Souphanouvong m'a raconté après la réaction du Pathet Lao face à la violation ouverte par Katay de l'accord de cessez-le-feu lors d'une interview dans son quartier général de la jungle:

«Tout a dû être préparé longtemps à l'avance et la touche finale a été donnée alors que Katay signait les accords de cessez-le-feu pour endormir notre vigilance et faire croire au monde extérieur qu'il voulait la paix. La délégation royale a finalement unilatéralement rompu les pourparlers deux semaines après l'accord de Rangoon. À ce moment-là, plus de la moitié de leur armée se trouvait déjà à l'intérieur de nos deux provinces. Ils nous avaient forcés dans une position où les seules alternatives étaient de se rendre ou de se battre. Bien sûr, nous avons décidé de nous battre», a-t-il déclaré. «Et nous nous battrons sous le slogan de la paix, de la démocratie et de l'indépendance. Nous nous battrons et nous vaincrons», a-t-il ajouté avec beaucoup de conviction.