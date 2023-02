La guerre civile et l’intervention des Etats-Unis au Laos de 1954 à 1962 (3eme partie)

Il s’agit d’une traduction des 3 derniers chapitres du livre The Furtive War (La guerre furtive) écrit par le journaliste australien Wilfred Burchett et publié en 1963. Le récit de Burchett est particulièrement intéressant parce qu’il se trouvait sur place et a été le témoin direct d’une partie de ces évènements. Les 8 premiers chapitres traitent du Vietnam à la même période. Le livre n’a jamais été traduit en français mais on peut en lire l’intégralité en version originale anglaise sur le lien suivant: https://www.marxists.org/archive/burchett/1963/the-furtive-war/ Pour lire la traduction de la première et de la deuxième partie (9eme et 10eme chapitres du livre) cliquez sur ces lien: http://lagazetteducitoyen.over-blog.com/2023/02/la-guerre-civile-et-l-intervention-des-etats-unis-au-laos-de-1954-a-1962-1ere-partie.html et http://lagazetteducitoyen.over-blog.com/2023/02/la-guerre-civile-et-l-intervention-des-etats-unis-au-laos-de-1954-a-1962-2eme-partie.html Ci-dessous la traduction du onzième chapitre: La guerre furtive de Wilfred Burchett Route difficile vers la victoire au Laos La montée de Nosavan Au cours des mois qui suivirent l'évasion des bataillons du Pathet Lao en mai 1959, les crises gouvernementales continuèrent à Vientiane, chacune produisant un virage à droite. Le «Comité de défense des intérêts nationaux» (CDNI) du général Nosavan fait de plus en plus sentir son poids. Les nouveaux placements de l'Amérique remettaient en cause d'anciens privilèges bien établis et gravissaient la spirale politique trop rapidement pour satisfaire les goûts et les intérêts matériels des «vieux fidèles», qui tentaient de s'accrocher d'un remaniement ministériel à l'autre. Dans l'un d'eux (15 décembre 1959), Sananikone a viré huit ministres du CDNI, dont Nosavan. Onze jours plus tard, des chars sont apparus dans les rues de Vientiane et des camions de soldats ont été déchargés devant l'Assemblée nationale. Sananikone a compris l'allusion et a démissionné, mais le roi Savang Vatthana, sachant qu'il n'y avait généralement pas de place pour un roi et un "homme fort" dans le même pays, a refusé d'accepter la démission de son premier ministre. Lorsque Katay est tombé mort le 29 décembre - du moins c'était la version officielle - Sananikone a pris cela comme un indice supplémentaire et a refusé la commission du roi de former un autre gouvernement. À ce stade, Nosavan, qui n'occupait alors aucun poste gouvernemental, a publié un communiqué annonçant que l'armée "avait pris en charge" les affaires de l’Etat en attendant la formation d'un nouveau gouvernement. Cela a été suivi d'un autre communiqué cinq jours plus tard indiquant que le haut commandement avait informé le roi que "compte tenu de la grave situation existant au Laos, l'armée jugeait indispensable de prendre en charge les affaires courantes". A partir de ce moment, quel que soit le nom apparu comme premier ministre, c'est "l'homme fort" Nosavan qui a exécuté la politique américaine au Laos. Pour présenter le genre de façade légale dont la politique américaine a parfois besoin, des élections générales ont eu lieu entre le 24 avril et le 9 mai 1960. Les élections ont dû être échelonnées, comme la campagne d'extermination de Katay, pour permettre la concentration des unités de l'armée et de la police de Nosavan à divers endroits et localités. Les résultats ont été miraculeux. Les candidats de Neo Lao Haksat et de Santiphap Pencan (Parti de la paix et de la neutralité), qui avaient si bien réussi auparavant, n'ont remporté aucun siège. Dans certaines circonscriptions électorales où ils avaient gagné avec des majorités écrasantes la dernière fois, ils n'ont pas obtenu un seul vote ! Tous les sièges ont été remportés par le Rassemblement du peuple laotien (parti de Sananikone) et les filiales de la CDNI. Pas étonnant que les États-Unis et leurs hommes en place au Laos aient été pris complètement par surprise lorsque Kong Le avait mené à bien son coup d'État militaire. Le gouvernement d'approbation qui avait été mis en place deux mois avant le coup d'État s'est effondré. Le 15 août 1960, une semaine à peine après l'occupation de Vientiane par le bataillon de Kong Le, le roi invite Souvanna Phouma à former un gouvernement, qui est approuvé par une Assemblée nationale profondément ébranlée deux laïcs plus tard. Pendant un moment, Nosavan et ses conseillers de la CIA ont été emportés par le fort courant des événements. Nosavan attaqua d'abord la composition du nouveau gouvernement; dans l'intérêt de la paix, Souvanna Phouma avait remanié son cabinet le 30 août pour inclure Nosavan comme vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur, du Bien-être social et de la Culture. Ce gouvernement était reconnu par la plupart des pays du monde, y compris les États-Unis, comme le gouvernement légal du Laos. Mais ce n'était qu'une manœuvre provisoire pendant que la CIA réfléchissait à la prochaine étape. Elle n'a pas tardé à venir.

Le général Phoumi Nosavan rencontre le Secrétaire à la Défense des États-Unis Robert McNamara en 1961

Immédiatement après l'investiture du nouveau gouvernement dans la capitale royale de Luang Prabang, Nosavan s'est envolé vers le sud jusqu'à Savannakhet. Là, le 10 septembre, le prince Boun Oum annonça qu'avec Nosavan, il avait formé un "nouveau comité révolutionnaire" et que "la loi martiale avait été déclarée dans tout le pays". Les armes américaines ont commencé à affluer à Savannakhet depuis la Thaïlande, et en moins de dix jours, les troupes de Nosavan, renforcées par des unités de l'armée thaïlandaise, ont commencé une poussée vers le nord le long de la vallée du Mékong pour tenter de reprendre Vientiane. La guerre civile reprenait, cette fois à une échelle plus grande que jamais. Les généraux d'un certain nombre de provinces du nord, dont Xieng Khouang, Sam Neua, Phong Saly et Luang Prabang, impressionnés par l'ampleur généreuse du soutien financier et militaire américain à Nosavan, lui ont déclaré leur soutien. Parmi les premiers résultats de l'action militaire figuraient une cuisante défaite infligée aux troupes de Nosavan par Kong Le à Paksane et l'occupation de la province de Sam Neua par le 2e bataillon du Pathet Lao. C'était après une bataille acharnée au cours de laquelle Nosavan avait perdu 2000 hommes tués, blessés et faits prisonniers - de très lourdes pertes pour le Laos. Après ces deux défaites, Nosavan a fait semblant d'être à nouveau d'humeur à négocier jusqu'à ce qu'il ait constitué ses forces pour une autre poussée vers le Nord. Cette fois, en plus de remonter la vallée du Mékong, il a déplacé ses troupes à travers le territoire thaïlandais pour attaquer Vientiane du côté thaïlandais du fleuve. Après 18 jours de résistance héroïque des forces de Kong Le et du Pathet Lao, aidées par la population locale à qui Kong Le avait distribué les armes américaines capturées lors de son coup d'État, Vientiane tomba, le 16 décembre. Elle avait été lourdement bombardée à partir du Côté thaïlandais de la rivière, les tirs d'artillerie étant dirigés par des hélicoptères américains. Boun Oum y déplaça son Comité et l'appela un gouvernement. Avec une hâte indécente, même aux yeux des alliés occidentaux, les États-Unis ont immédiatement reconnu le régime de Boun Oum comme le seul gouvernement "légal" du Laos. Le gouvernement de Souvanna Phouma et ses forces armées sont devenus des "rebelles" et les États-Unis ont fait savoir sans ambages qu'ils allaient être anéantis avec les moyens militaires et financiers fournis par les États-Unis. La facilité avec laquelle les "rebelles" sont devenus "gouvernement légal" et vice-versa était un peu trop pour certains des plus proches alliés de l'Amérique et pour la plupart des pays du monde qui ont continué à reconnaître Souvanna Phouma. Pendant ce temps, le Neo Lao Haksat avait rejoint le gouvernement de Souvanna Phouma; une décision a été prise d'établir des relations diplomatiques avec l'Union soviétique et de prendre l'aide économique de tout pays qui l'offrait sans conditions. Un blocus économique imposé par la Thaïlande pour couper toute nourriture et tout pétrole des zones contrôlées par le gouvernement a été contré par un pont aérien soviétique de fournitures essentielles. Ce n'était pas un objectif stratégique de défendre Vientiane, située à la frontière thaïlandaise; la possession d’une capitale administrative ne pouvait être déterminante pour le résultat final. Bien qu'ils se soient retirés de Vientiane, le moral des troupes de Kong Le-Pathet Lao était élevé. Ils ont commencé une retraite de combat de 200 milles pour frapper Nosavan à un endroit où ça faisait vraiment mal - la plaine des Jarres, qui domine tout le nord du Laos et dans laquelle les Américains avaient englouti des millions de dollars en développant un grand réseau d'aérodromes. «Nos forces», m’a raconté plus tard le général Singkapo, «étaient pitoyablement dispersées au moment où nous avons atteint Xieng Khouang [capitale de la province du même nom et centre principal de la plaine des Jarres]. Nous avions dû laisser des garnisons dans des points stratégiques que nous avions capturés le long de la ligne de retrait. Le capitaine Kong Le n'avait que 300 soldats au moment où nous avons atteint Xieng Khouang et nous n'avions qu'un seul peloton. La plupart du reste de nos deux forces luttaient, loin derrière. Le transport avait été difficile, Les troupes étaient plutôt épuisées. Mais le moral était bon et nous avons mis en déroute les troupes de Nosavan. Au moment où tous nos hommes avaient rattrapé notre retard, nous en avions environ 1500. La plaine des Jarres était entièrement entre nos mains le 1er janvier 1961. Nos anciennes unités de guérilla avaient recommencé à agir à Luang Prabang et dans d'autres provinces du nord théoriquement sous le contrôle de Nosavan.» Pour expliquer sa défaite massive dans la Plaine des Jarres, Nosavan a typiquement inventé le mythe des "six bataillons nord-vietnamiens", dans une note à l'ONU. Cela a été répété lors de deux conférences de presse à Vientiane les 10 et 23 janvier 1961. Mais le 26 janvier, une troisième conférence de presse a eu lieu à laquelle, en présence de Boun Oum, le porte-parole officiel de Nosavan a admis qu'il n'y avait aucune preuve d'invasion. Les protestations auprès de l'ONU et de l’OTASE avaient été faites pour des raisons de propagande interne, a-t-il admis (C'était de la propagande qui eut un mauvais effet boomerang. Les troupes de Nosavan s'enfuirent consternées lorsqu'elles entendirent à la radio de Vientiane qu'elles devaient affronter des bataillons "vietminh".) Le 4 janvier, lors d'une réunion de l’OTASE tenue à la demande américaine à Bangkok, le Secrétaire général thaïlandais, Nai Pote Sarasin, a dû admettre qu'il n'y avait aucune preuve d'intervention active au Laos des forces nord-vietnamiennes et que la présence de forces terrestres d'invasion devrait être prouvée avant que l’OTASE ne puisse entreprendre une quelconque action. Fin janvier, Nosavan lance une grande offensive pour reprendre la plaine des Jarres, tandis que les gouvernements américain et britannique continuent de mépriser l'idée d'une conférence internationale. Nosavan employait 20 bataillons, soit environ la moitié de ses forces totales à l'époque, et du point de vue de l'équipement et de l'entraînement, le meilleur de tout ce qu'il avait. Ils étaient soutenus par de nombreux groupes de commandos qui avaient été regroupés en unités de bataillon à partir de zones profondes à l'arrière du territoire détenu par Souvanna Phouma. Tout au long des mois de février et de mars, l'offensive s'est poursuivie lentement mais régulièrement et plus elle avançait, plus les rejets des propositions de conférence ou de cessez-le-feu étaient précis et hautains. Le type de pays rendait de toute façon difficile toute avancée rapide et spectaculaire, mais dès la seconde quinzaine de mars, l'activité de guérilla s’ajoutait aux difficultés. Puis, avec Souvanna Phouma personnellement sur place pour surveiller les phases initiales, les forces de Kong Le-Pathet Lao ont lancé une contre-offensive. A cette époque, le Pathet Lao était en mesure de jeter ses forces régulières dans la bataille; leurs guérillas frappaient durement partout à l'arrière de Nosavan. Ce fut le chaos. Les troupes de Nosavan jetèrent leurs armes ou les retournèrent contre leurs officiers. Ils se battaient pour une mauvaise cause, le savaient et l'ont montré.

Le prince Souvanna Phouma

Si l'offensive de Nosavan avait avancé à pas de tortue, la retraite a montré que les troupes étaient capables de se déplacer rapidement, après tout. Les unités d'élite formées en Thaïlande ne se distinguaient que par leur capacité à s’enfuir plus vite que les autres. Le rêve de Nosavan de reprendre la plaine des Jarres fut brisé et d'autres excellents équipements américains sont passés entre les mains des forces de Kong Le et du Pathet Lao. À la mi-avril, ses troupes ont été repoussées plus loin que leurs points de départ - à moins de 30 kilomètres milles de Luang Prabang et de Paksane et à 20 kilomètres de Vientiane. Les bataillons de commandos complètement démoralisés se sont totalement désintégrés. Et entre-temps, les guérilleros du Pathet Lao s'étaient emparés de la majeure partie du bas Laos, occupant entre autres points importants, plus de 150 kilomètres de la très stratégique route 9, Le résultat de cette offensive ambitieuse de Nosavan fut qu'un bon 70% du territoire et plus de la moitié de la population se trouvaient derrière les lignes Kong Le-Pathet Lao. Nosavan détenait une mince bande le long du Mékong où se trouvent les principales villes – et où la Thaïlande était idéalement proche – et de petites poches autour de Luang Prabang et de Vientiane. Le nouveau cessez-le-feu Entre-temps, la politique américaine au Laos faisait l'objet de critiques de plus en plus sévères aux États-Unis mêmes. Même avant la défaite fracassante de Nosavan, le sénateur Mike Mansfield s'était plaint le 28 décembre qu'il n'y avait pas beaucoup de résultats à montrer pour les 300,000,000 $ dépensés au cours des six ou sept années précédentes au Laos, à part «le chaos, le mécontentement, les armées en circulation libre et une grande mission de centaines des responsables américains à Vientiane» (La plupart d'entre eux étaient des employés de la CIA). Une réponse très effrontée à la vague montante de critiques, bien plus forte à l'étranger qu'à l'intérieur, était contenue dans un "Livre blanc" du Département d'Etat publié le 7 janvier, à la veille de l'offensive malheureuse de Nosavan. "Les États-Unis pensent", concluait-il, "qu'ils peuvent mieux contribuer à une solution du problème du Laos: premièrement, en essayant de faire progresser la reconnaissance et la compréhension internationales de la véritable nature des intentions et des actions communistes au Laos." Le commentaire du prince Souvanna Phouma à ce sujet a été publié dans le New York Times, 12 jours plus tard (20 janvier 1961). Il s'en est vivement pris à la politique américaine et a notamment désigné M. Graham Parsons, sous-secrétaire d'État américain aux affaires d'Extrême-Orient, comme «directement responsable de la récente effusion de sang lao», et a ajouté : «Ce que je ne pardonnerai jamais aux États-Unis, c'est le fait qu'ils m'ont trahi, qu'ils nous ont trahi, moi et mon gouvernement.» Il a souligné que les États-Unis s'étaient constamment opposés à la seule solution possible, «la formation d'un gouvernement d'union nationale". Il reproche notamment à Washington d'avoir provoqué la chute de son gouvernement en juillet 1958 au profit de celui de Sananikone engagé dans une « politique anticommuniste forte ». Toujours au milieu de la tentative malheureuse de Nosavan d'écraser l'opposition, la pression internationale augmentait à nouveau pour un règlement pacifique. En décembre 1960, le prince Sihanouk lors d'une visite à Pékin avait relancé la proposition soviétique de trois mois auparavant pour une nouvelle conférence de Genève sur le Laos, et son initiative fut soutenue par le gouvernement chinois. Après son retour dans la capitale cambodgienne, le 2 janvier 1961, le prince Sihanouk présenta une proposition plus détaillée. Il a nommé les 14 États qui, selon lui, devraient participer à une nouvelle conférence de Genève; en plus de ceux qui avaient participé en 1954, cela incluait les États voisins du Laos et les trois membres de la CIC, l'Inde, la Pologne et le Canada. L'URSS, la Chine, le Nord-Vietnam, la Pologne et la Birmanie acceptèrent immédiatement. Parmi les puissances occidentales, seule la France a donné son approbation pure et simple. La Grande-Bretagne, inquiet des changements de Nosavan, pensait que cela pourrait être "utile", tandis que le président Eisenhower, qui vivait alors ses derniers jours au pouvoir, n'acceptait ni ne rejetait le plan. Nosavan et Boun Oum ont ridiculisé l'idée, exigeant que l'Union soviétique reconnaisse d'abord leur gouvernement comme le seul "légal", une demande répétée plus tard par Washington comme la seule base des pourparlers. Dans une autre note à Londres le 18 février 1961, l'URSS renouvelle ses propositions. Ainsi, jusqu'à ce que le plein impact de la défaite désastreuse de Nosavan frappe Washington comme un marteau, les États-Unis ont continué à s'opposer à un cessez-le-feu ou à une conférence. À la mi-mars, alors que ses forces s'effondraient sur tous les fronts, Nosavan a supplié les Américains soit de provoquer rapidement une intervention de l’OTASE, soit de le sauver par un cessez-le-feu. Le 23 mars, le gouvernement britannique, répondant aux diverses notes de l'URSS, accepta une conférence internationale, la reconvocation de la CIC et les propositions du prince Sihanouk pour la composition de la conférence. Mais par-dessus tout, ils voulaient un cessez-le-feu rapide, pour sauver Nosavan d'un effondrement complet. Le même jour, le président Kennedy, lors de sa conférence de presse, a soutenu les propositions britanniques (les mêmes qui avaient été faites à plusieurs reprises par l'Union soviétique pendant trois ans), et il a affirmé avec aisance que les États-Unis «soutenaient fermement et sans réserve l'objectif d'une neutralité et le Laos indépendant.» Néanmoins, plus tard le même jour, on apprit que le porte-avions américain Midway et deux destroyers étaient partis pour le golfe de Thaïlande, et le lendemain, des rapports indiquaient que plusieurs centaines de marines américains étaient arrivés à la base aérienne d'Udon Thani, dans le nord-est de la Thaïlande à 50 kilomètres de la frontière laotienne. Après quelques échanges diplomatiques supplémentaires entre l'URSS et la Grande-Bretagne, les coprésidents lancent un appel au cessez-le-feu le 24 avril, qui est accepté par les forces du Pathet Lao et de Kong Le, bien qu'elles aient partout l'avantage. Le cessez-le-feu est entré en vigueur le 3 mai 1961 et le décor était planté pour une nouvelle conférence de Genève. Celle-ci devait ouvrir le 12 mai mais a été bloquée pendant quatre jours car la délégation américaine a refusé de s'asseoir avec les représentants du gouvernement de Souvanna Phouma et du Pathet Lao. Boun Oum et plus tard la délégation thaïlandaise ont refusé de participer pour la même raison, et ce n'est que le 27 juin qu'une délégation du gouvernement Boun Oum-Nosavan a accepté de participer. Elle était dirigé par Phoui Sananikone, le même qui, sept ans auparavant, avait accepté un pot-de-vin d'un million de dollars du gouvernement des États-Unis en échange de ne pas signer les accords de Genève de 1954. La délégation thaïlandaise s'est également présentée le 27 juin. Mois après mois, la conférence de Genève s'éternisait tandis que Nosavan, avec une aide accrue des États-Unis, tentait fiévreusement de reconstruire son armée brisée et de réoccuper subrepticement les points clés perdus lors des combats de février-mars. Les négociations se sont poursuivies par intermittence pendant la seconde moitié de 1961 et les premiers mois de 1962. Sur la Plaine des Jarres C'est fin février 1962 que je me rendis au Laos pour savoir comment fonctionnait le cessez-le-feu et ce qu’il en était des propositions du gouvernement de coalition. Alors que mon avion commençait à descendre vers la Plaine des Jarres, j'ai remarqué une épaisse traînée de fumée suspendue au-dessus des arbres. Evidemment les montagnards défrichant un terrain, pensai-je. Mais mon voisin, un jeune ingénieur laotien, regarda attentivement par la fenêtre et dit amèrement: «Ce sont les commandos de Nosavan à l'œuvre. Les Américains les lâchent dans les montagnes.» Alors que nous nous rapprochions et descendions, nous pouvions voir un groupe de huttes enveloppées de sombres flammes rouges. En zoomant sur la Plaine, on pourrait facilement se méprendre sur l'origine du nom. La vallée elle-même et les collines nues ondulantes qui la bordent sont couvertes de larges plaques blanches, en forme de jarres à col étroit, disposées à perte de vue dans toutes les directions. En fait ces excroissances sont des pièges collants pour tout oiseau ou petit animal assez imprudent pour y mettre les pieds. Le nom de la plaine vient des véritables jarres, d'énormes récipients de pierre grise, mesurant de trois à huit pieds de hauteur et regroupées en bandes d'environ un mille de long et plusieurs jarres de large. S'ils devaient réserver du vin pour des cérémonies spéciales, comme le prétendent certains experts, les gens de cette époque devaient être de prodigieux buveurs et la Plaine le théâtre de quelques orgies fantastiques. D'autres spécialistes affirment qu'il s'agissait de réserves de riz en temps de guerre, d'autres encore qu'elles avaient une signification purement religieuse. En tout cas, il s'agit d'un phénomène très curieux, certains taillés dans des morceaux de pierre solides, d'autres formés d'une poudre de pierre et d'un composé semblable à du ciment.

La Plaine des Jarres