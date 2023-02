Miss Russie menacée et ostracisée lors du concours de Miss Univers

La candidate russe Anna Linnikova a déclaré: "Les candidates d'Ukraine et de Suisse m'ont tout simplement fui comme le feu"

Miss Russie a ajouté que le concours de Miss Univers était biaisé en faveur des candidates ukrainiennes et américaines.

Miss Russie dit que ses concurrentes pour le concours de Miss Univers l'ont "évité" et "ostracisée".

Miss Russie, qui a participé au concours de Miss Univers qui s'est terminé le 15 janvier, a expliqué que la compétition avait été "très difficile" et qu'elle "continue de recevoir des menaces" de la part des Ukrainiens.

Dans une interview avec Evening Moscow publiée mardi, Miss Russie, Anna Linnikova, a témoigné qu'elle "avait été confrontée à un flux continu d'insultes et de menaces de la part d'utilisateurs ukrainiens de médias sociaux" pendant la compétition et a même fait face à "des commentaires négatifs de la part de connaissances de longue date d'Ukraine".

"Et beaucoup d'autres m'ont évitée et ostracisée simplement en apprenant mes origines", a-t-elle poursuivi. "Les candidates d'Ukraine et de Suisse m'ont tout simplement fui comme le feu !"

Elle raconte que lorsque le public a appris l'adresse de l'hôtel où elle et les autres participants logeaient, elle a reçu des menaces: "J’ai vraiment eu peur pour ma vie car on me menaçait de violences physiques si je montais sur scène".