David Fagen: un soldat afro-américain devenu chef rebelle aux Philippines

On ne trouvera cette histoire nulle part ailleurs dans l'histoire des Noirs, mais on devrait! Au milieu des années 1900, le nom du «Buffalo Soldier» David Fagen était pratiquement un nom familier, en particulier dans la communauté afro-américaine. L'histoire de Fagen dément complètement le mythe de la fausse affirmation selon laquelle les Afro-Américains auraient offert peu de résistance au racisme institutionnalisé entre la guerre civile et la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Fagen était-il un héros ou «un chien enragé»? La réponse dépend de votre réponse à la question: Était-il juste de lutter contre le colonialisme/impérialisme américain en 1899, dans ce cas la guerre américaine de conquête des Philippines, et pouvait-elle donner naissance à un véritable héros, martyr et courageux Buffalo Soldier, qui a déserté le camp des États-Unis pour rejoindre l'armée révolutionnaire des Philippines? L'armée révolutionnaire des Philippines se battait pour établir sa propre république indépendante après l'expulsion des Espagnols.

Dans des journaux et des lettres, des soldats noirs postés aux Philippines racontaient à quel point le racisme était endémique dans l'armée américaine, décrivant les abus racistes subis à la fois par les Afro-Américains et les Philippins.

Fagen était originaire de Tampa, en Floride, et était le plus jeune de 6 enfants d'anciens esclaves. Il a grandi là où prévalaient les lois sur la ségrégation raciale de Jim Crow. Alors que le spectre du lynchage, des émeutes raciales et du gang de la chaîne planait sur les Noirs de Tampa, Fagen «vivait dans la terreur à tout moment». Cherchant à échapper à Jim Crow, Fagen s'est enrôlé en 1898, et a été affecté au 24th Infantry Regiment, une unité de «Buffalo Soldiers».

Les États-Unis expansionnistes, déterminés à développer un empire commercial mondial, ont envoyé 6000 soldats afro-américains, dont 2100 des célèbres «Buffalo Soldiers», aux Philippines selon l'évaluation du président McKinley qui pensait que l'infériorité raciale des Philippins justifiait de leur refuser la souveraineté et de s'engager dans une sanglante guerre de conquête. Fagen, maintenant sur le champ de bataille, détestait son commandant blanc, le lieutenant Moss, diplômé de West Point. Moss et Fagen se sont affrontés à plusieurs reprises, Moss a finalement condamné Fagen à une amende de plus d'un mois de salaire et l'a condamné à 30 jours de travaux forcés. La vie a été immuablement changée lorsque Fagen, après seulement quelques mois de combat contre les rebelles philippins, a déserté de l'armée américaine et a rejoint les révolutionnaires philippins qui combattaient les envahisseurs américains.

À l'époque, il y avait un débat féroce dans les communautés afro-américaines sur leur rôle dans ces guerres étrangères. Beaucoup considéraient l'invasion des Philippines comme une «guerre raciale», à travers laquelle les colons blancs répéteraient inévitablement en Asie la vague d'esclavage et de génocide qui avait été infligée aux Amérindiens et aux esclaves noirs. Contrairement aux promesses d'enrôlement, les soldats afro-américains aux Philippines ont été relégués au statut de seconde classe. Les officiers leur ordonnaient souvent d'effectuer des «sales boulots» qu'aucun soldat blanc ne voulait faire. Ils ont également été contraints de servir de troupes de «choc» non durables sur les lignes de front, où des vies étaient les plus menacées, tandis que les commandants blancs restaient à une distance de sécurité des rebelles philippins. Les insurgés philippins ont posé des affiches et distribué des dépliants avec des messages encourageant les soldats «de couleur» à rejoindre leur cause,

Les historiens qui étudient la guerre américano-philippine estiment que jusqu'à 15 soldats Buffalo ont décidé que leur place, plutôt que d'aider à réprimer la lutte des Philippins pour l'indépendance, était de les rejoindre dans la révolution. Les supposés «déserteurs» du 24th Infantry Regiment ont prouvé une chose: le racisme systémique et l'oppression des Américains blancs suffisaient à forger des alliances au-delà de vastes frontières nationales et ethniques.

C'est peut-être la raison même pour laquelle Fagen a tourné le dos à l'armée américaine, pour une nouvelle vie de guérillero philippin. Une nuit, le caporal Fagen s'est échappé de sa caserne et a rencontré un officier «insurrecto» philippin, qui avait organisé l'évasion de Fagen. L'agent rebelle avait un cheval qui attendait Fagen à l'extérieur de la garnison, et ensemble, ils ont disparu dans la jungle.

Fagen n'a jamais été capturé ou tué. Par respect et hommage pour son rôle de chef de la guérilla, ses compatriotes philippins l'ont appelé El General, bien qu'il ne soit que capitaine. Malgré le large respect et l'honneur dans lesquels il était tenu par ses camarades insurgés anti-impérialistes, l'armée américaine a qualifié Fagen de déserteur et de traître et a effacé tout souvenir de lui des annales de l'histoire. Le général raciste américain blanc, Frederick Funston, a décrit Fagen comme un «bandit pur et simple, et ayant droit au même traitement qu'un chien enragé».

De l'avis de l’auteur de ces lignes, Fagen était tout sauf un «chien enragé». C’était un combattant de la résistance courageux qui avait choisi le bon côté dans une bataille contre l'agression de l'impérialisme américains. Selon la croyance, diffusée par beaucoup, Fagen est tombé amoureux d'une femme philippine et s'est enfui dans les montagnes pour vivre une vie paisible avec elle.

Que vive la mémoire de David Fagen!

Jonathan Melrod est l'auteur de Fighting Times: Organizing on the Front Lines of the Class War (PM Press). Il est marié à Maria Isabel Lopez, actrice philippine et militante politique. Ensemble, ils sont impliqués dans la lutte pour les droits de l'homme aux Philippines et dans la défense permanente des terres ancestrales des peuples autochtones contre les incursions de l'armée philippine à la demande de sociétés minières et forestières étrangères.

