Histoire: 1914/1917, le génocide des russophones de Galicie par l’Autriche-Hongrie

Le génocide galicien: comment l'identité russe a été anéantie dans ce qui est aujourd'hui l'ouest de l'Ukraine Avant que la région ne devienne le centre du nationalisme ukrainien, les russophiles locaux ont été anéantis dans un des premiers camps de concentration d'Europe. Par RT America le 15 mars 2023 La Galice, région historique de l'ouest de l'Ukraine, est actuellement le centre du mouvement nationaliste du pays. Cependant, les choses étaient autrefois très différentes. Il y a un peu plus de cent ans, des représentants de mouvements politiques opposés russophiles et pro-ukrainiens se disputaient la loyauté de la population ruthène locale, également connue sous le nom de Rusyns. Les russophiles de Galice ont accueilli le début de la Première Guerre mondiale comme une étape vers une réunion anticipée avec la Russie. Cependant, le mouvement ukrainien est resté fidèle à l'Autriche-Hongrie. Avec l'aide de ces derniers, Vienne tua l'intelligentsia rusyn, qu'elle considérait comme une «cinquième colonne». Pour ce faire, les Habsbourg installent des camps de concentration. Ce qui s'est passé ensuite équivalait à un génocide. Le début de la tragédie Au début de la Première Guerre mondiale, le mouvement russophile de Galice connaît des moments difficiles. À la suite de la politique «diviser pour mieux régner» mise en œuvre par les Autrichiens, le mouvement subit une scission. Les organisations les plus anciennes et les plus respectées se sont retrouvées entre les mains de dirigeants pro-autrichiens qui prônaient l'identité ukrainienne, et non rusyn. Après que l'armée de l'Empire russe ait traversé la frontière le 18 août 1914 et lancé une offensive en Galice, des répressions massives ont eu lieu dans la région. Les gens ont été victimes de la rage des autorités autrichiennes pour des questions insignifiantes - comme posséder de la littérature russe, être membre d'une société russe, avoir une éducation russe ou simplement sympathiser avec Saint-Pétersbourg. Dans certains cas, des personnes ont été arrêtées simplement parce qu'elles se disaient russes. Les prisons étaient pleines «d'ennemis de l'État» et «d'agents de Moscou dangereux», et les rues étaient bordées de potences. «Les personnes soupçonnées de 'Russophilie' ont été pendues à ces arbres devant les fenêtres. Les gens étaient pendus aux arbres. On les y laissait une journée, puis on les enlevait et d'autres prenaient leur place…» raconte un des paysans du district de Gorodetsky. Les répressions ont principalement touché l'intelligentsia et les prêtres orthodoxes, dont la plupart avaient suivi des études spirituelles dans l'Empire russe.

Des militaires austro-hongrois posent devant trois pendus exécutés le 30 août 1914 à Moukatchevo (Crédit photo: Wikipédia)

Aux répressions contre l'intelligentsia succèdent celles contre les gens ordinaires. Quiconque était suspecté de sympathiser avec la Russie ou la culture russe devenait un suspect. Cela comprenait des personnes qui avaient déjà visité la Russie, lu des journaux russes ou étaient simplement connues sous le nom de «russophiles». Les tribunaux militaires ont travaillé 24 heures sur 24 et une procédure simplifiée de poursuites judiciaires a été introduite pour les cas de suspicion de trahison. Les membres du mouvement Rusyn de Galice qui ont choisi la «voie ukrainienne» ont activement participé aux répressions. Les politiciens pro-autrichiens ont préparé des listes de suspects «peu fiables» et, sur la base de simples accusations, ont arrêté quiconque sympathisait avec la Russie. Comme l’a décrit le personnage public russophile Ilya Terekh, «Au début de la guerre, les autorités autrichiennes ont arrêté presque toute l'intelligentsia russe de Galice et des milliers de paysans, sur la base des listes remises aux autorités administratives et militaires par les Ukrainophiles». «Les personnes qui se reconnaissaient comme russes ou portaient simplement un nom russe étaient saisies sans discrimination. Quiconque possédait un journal russe, un livre, une image sacrée ou même une carte postale de Russie était attrapé, maltraité et emmené. Et puis, il y a eu des potences et des exécutions sans fin – des milliers de victimes innocentes, des mers de sang de martyr et de larmes d'orphelins», a témoigné un autre russophile, Julian Yavorsky.

Talerhof en 1917, là où les exécutions du camp avaient lieu (Crédit photo: Wikipédia)

En octobre 1914, l'écrivain russe Mikhail Prishvin, qui a servi comme assistant médical au front, écrivait dans son journal: «Quand je suis arrivé en Galice, j'ai ressenti et vu les images vivantes de l'époque de l'Inquisition.» Prishvin a décrit les sentiments des Rusyn galiciens envers la Russie comme suit: «Les Galiciens rêvent d'une grande, pure et belle Russie. Un écolier de dix-sept ans se promenait avec moi dans Lvov [aujourd'hui Lviv et à l’époque Lemberg] et parlait russe sans accent. Il m'a parlé de la persécution de la langue russe. Les étudiants n'étaient même pas autorisés à avoir une carte de la Russie, et avant la guerre, il a été forcé de brûler des livres de Pouchkine, Lermontov, Tolstoï et Dostoïevski. L’Enfer sur Terre Les prisons de Galice n'étaient pas assez grandes pour accueillir tous les refoulés. Le 28 août 1914, il y avait deux mille prisonniers rien qu'à Lvov. C'est alors que les autorités autrichiennes décidèrent d'établir des camps de concentration. En septembre 1914, l'immense maison d'arrêt Thalerhof est installée en Styrie. Elle a reçu ses premiers prisonniers le 4 septembre. Selon le témoignage de l'un des survivants, le prêtre Theodor Merena, les prisonniers étaient «des gens de classe et d'âge différents». Ils comprenaient des membres du clergé, des avocats, des médecins, des enseignants, des fonctionnaires, des paysans, des écrivains et des étudiants. L'âge des prisonniers variait de celui des nourrissons à 100 ans. Parfois, des militants ukrainiens fidèles au régime autrichien furent accidentellement placés à Thalerhof. La plupart d'entre eux ont été retirés rapidement. L'un d'eux a rappelé plus tard que tous les prisonniers avaient une chance de s'évader en renonçant à leur nom russe et en s'inscrivant comme «Ukrainiens» sur la «liste ukrainienne». Jusqu'à l'hiver 1915, il n'y avait pas de baraquements à Thalerhof. Les gens dormaient par terre à l'air libre malgré la pluie et le gel. Les conditions sanitaires du camp étaient épouvantables. Les latrines n’avaient pas de toiture et étaient utilisées par vingt personnes à la fois. Lorsque les baraquements ont été construits, ils étaient surpeuplés, abritant 500 personnes au lieu des 200 prévues. Les prisonniers dormaient sur des lits de paille rarement remplacés. Naturellement, les épidémies étaient répandues. En seulement deux mois après novembre 1914, plus de trois mille prisonniers moururent du typhus. «À Thalerhof, la mort est rarement venue naturellement – ​​elle a été injectée par le poison de maladies infectieuses. La mort violente était monnaie courante à Thalerhof.» «Il n'était pas question de soigner les malades. Même les médecins étaient hostiles envers les prisonniers », a écrit l'écrivain Rusyn emprisonné Vasily Vavrik. Les prisonniers n'ont reçu aucun soin médical adéquat. Au début, Thalerhof n'avait même pas d'hôpital. Des gens sont morts sur le sol humide. Cependant, lorsque l'hôpital du camp a finalement été construit, les médecins n'ont presque pas donné de médicaments aux patients.

Talerhof: Cimetière "sous les pins" en 1917 (Crédit photo: Wikipédia)

Pour semer la peur, les autorités pénitentiaires construisaient des poteaux dans tout le camp et suspendaient régulièrement des «violateurs» à ces poteaux. La violation pourrait être une simple bagatelle, comme fumer dans la caserne la nuit. Des chaînes de fer étaient également utilisées comme punition, même sur les femmes. De plus, le camp était équipé de barbelés, de tours d'observation avec des sentinelles, de chiens qui aboient, d'affiches avec des slogans, de propagande, d'installations de torture, d'un fossé pour les exécutions, d'une potence et d'un cimetière. Le camp a fonctionné pendant près de trois ans et a été fermé en mai 1917 sur ordre de Charles Ier d'Autriche. Les baraquements ont finalement été démolis en 1936. 1,767 cadavres ont ensuite été exhumés et réenterrés dans une fosse commune dans le village voisin de Feldkirchen. Le nombre exact de victimes à Thalerhof est toujours contesté. Le rapport officiel du maréchal Schleer daté du 9 novembre 1914 indiquait que 5,700 russophiles y étaient emprisonnés à l'époque. Selon l'un des survivants, à l'automne de la même année, il y avait environ 8,000 prisonniers. Vingt à trente mille Galiciens et Bucoviniens russes sont passés par Thalerhof au total. Au cours de la première année, environ 3,000 prisonniers sont morts. Selon d'autres sources, 3,800 personnes ont été exécutées dans la première moitié de 1915. Au total, au cours de la Première Guerre mondiale, les autorités austro-hongroises ont massacré au moins 60 000 Rusyns. Se souvenir des oubliés Durant l'entre-deux-guerres, les anciens prisonniers se sont efforcés de conserver le souvenir du drame qui a touché les Ruthènes de Galice et de perpétuer la mémoire des victimes de Thalerhof. Le premier monument a été érigé en 1934, et bientôt des mémoriaux similaires sont apparus dans d'autres parties de la région. Dans les années 1924-1932, l'Almanach Thalerhof a été publié. Il a fourni des preuves documentées et des témoignages oculaires du génocide. En 1928 et 1934, des congrès sur Thalerhof, qui ont réuni plus de 15,000 participants, ont eu lieu à Lvov.

Le cortège des participants au Congrès de Talerhof à l'occasion de l'érection du monument aux victimes du camp, 1934 (Crédit photo: Wikipedia)

La Galice est devenue une partie de l'URSS en 1939. Même pendant l'époque soviétique, il y avait une interdiction tacite de parler de Thalerhof, parce que le fait même de l'existence russe en Galice était considéré comme un obstacle à l'ukrainisation, qui était activement cultivée dans l'ouest de l'Ukraine depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Après l'intégration de la Galice et de la Volhynie à l'URSS, la plupart des organisations russophiles de Lvov ont été fermées. Cependant, les services commémoratifs des monuments se sont poursuivis. Au fur et à mesure que les témoins oculaires et contemporains des événements vieillissaient et mouraient, une nouvelle génération de Galiciens a pris une identité nationale ukrainienne. En conséquence, de moins en moins de personnes venaient aux monuments commémoratifs. Dans l'Ukraine moderne, le génocide de Rusyn n'est pas discuté publiquement. Thalerhof n'est mentionné dans aucun manuel scolaire sur l'histoire du pays. L'idée que les Russes vivaient autrefois en Galice – le fier centre de la «culture ukrainienne» – ne correspond pas à l'idéologie nationaliste de l'Ukraine contemporaine. La plupart des jeunes n'ont même jamais entendu parler de Thalerhof. La tragédie a marqué la fin du mouvement russophile en Galice. Tous ceux qui ne se sont pas soumis et n'ont pas pris une identité ukrainienne ont été physiquement anéantis. Quelques années seulement après les événements tragiques, l'opinion publique a changé. La région est passée sous l'influence d'autres mouvements et politiciens. Lorsque l'Autriche-Hongrie s'est effondrée après la Première Guerre mondiale, la Galice est devenue un centre puissant du mouvement nationaliste ukrainien.

Vue du camp de concentration de Talerhof (Crédit photo: Wikipedia)