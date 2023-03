Kaléidoscope de Karachi

Se précipiter de pilier en poste en essayant de rendre des visites à des parents et des amis entre deux interviews d’artistes-activistes féministes pour mon projet de livre en cours sur les Queer Pakistani Performativities, et une troisième avec la première femme pakistanaise noire élue au bureau parlementaire du principal parti politique dans la province du Sindh, le PPP ou Pakistan People's Party; bavarder avec le chauffeur de mon ami (qui m'a gentiment transporté ici et là), à propos de la crise économique qui rend presque impossible aux membres de la classe ouvrière de joindre les deux bouts; être invité à dîner avec style dans les restaurants et les maisons les plus huppées de Karachi - tout cela m'a rappelé une fois de plus à quel point le Pakistan est un endroit paradoxal et profondément divisé en classes.

Ce paradoxe a frappé de plein fouet lorsque je dînais au bord de la piscine dans la magnifique maison de la très élégante patronne de mon amie Shamira, belle-fille de la célèbre et défunte grande chanteuse Madame Noor Jehan. (1)

Alors que nous buvions de copieuses quantités de vin rouge dans la demeure de cette Française en République islamique du Pakistan - elle vit ici seule depuis plus de 40 ans, même après avoir divorcé de son défunt mari, devenant une riche femme d'affaires par son propre mérite - alors que nous dînions d’une salade de carpaccio de boeuf suivi d'un steak servi mi-saignant avec des pommes de terre crémeuses au gratin délicieusement croustillantes sur le dessus, un côté de petits pains français chauds fraîchement cuits, se terminant par une floraison de fromage et de fruits et une délicieuse tarte aux fraises avec une croûte si délicate qu'elle s'est émiettée à la minute où elle a touché nos bouches, notre hôtesse et son invitée mi-française mi-suédoise qui est dans l'import/export, nous ont informés qu'un attentat terroriste avait eu lieu au bureau du surintendant de la police non loin de là où nous étions assis.

Alors que mon amie Shamira et moi étions entièrement concentrées sur notre nourriture, ces deux femmes consultaient simultanément leur fil d'actualité et commençaient à nous raconter coup par coup ce qui se passait: tant de terroristes qui tiraient, maintenant tant de blessés, maintenant tous les terroristes tués et les blessés transportés à l'hôpital, le TTP (Tehrik-I-Taliban Pakistan) assumant la responsabilité de l'attentat. Ces extrémistes qui avaient été soi-disant dissous ou du moins défaits par l'armée pakistanaise au cours de la dernière décennie, sont soudainement réapparus comme une force alarmante ces derniers mois, exigeant un retour au véritable islam, coïncidant avec l'installation à nouveau d'un gouvernement taliban à côté en Afghanistan.

Notre hôte, inquiète des réservations annulées dans ses restaurants à la suite de l'attaque, a appelé son manager et a été rassurée lorsqu'il l'a informée que le nombre de réservations augmentait et qu’il n’y avait aucune baisse. Tels sont les paradoxes d'un pays en proie à une recrudescence de la violence terroriste au milieu d'une terrible récession aggravée par un défaut de paiement de la dette qui d’après les chauffeurs avec qui j'ai parlé à Karachi et à Abu Dhabi (où je me suis arrêté une journée) est la faute d'élites corrompues qui se remplissent les poches aux dépens de la nation.

Mon amie avec qui je séjournais a réussi contre vents et marées à défier les oppressions patriarcales qui ont défini sa vie en se débarrassant deux fois des chaînes de mariages abusifs et en devenant une fabuleuse chef dirigeante des cuisines qui sert des menus appétissants dans les restaurants à Karachi comme le Sind Club qui date de l'ère coloniale. Ce dernier n'a peut-être plus le panneau "Femmes et chiens interdits" sur sa grande façade en briques rouges pour accueillir les visiteurs, mais son élitisme patriarcal est affiché de toutes les autres manières, y compris le fait que les femmes ne peuvent pas devenir membres du Club; leur accès doit être en tant qu'épouses, filles, mères ou sœurs de membres masculins.

Pourtant, mon amie a réussi à marquer de son empreinte ce bastion du privilège masculin de la classe supérieure en poussant des chefs et des sous-chefs à défendre leurs droits, à exiger un meilleur salaire et à refuser elle-même de jouer le rôle de victime ou de battre des cils face aux hommes pour améliorer son statut social ou économique. Elle est restée résolument célibataire dans une société dominée par les hommes après la dissolution de ses deux mariages à la suite d'abus émotionnels et physiques.

J'ai eu le privilège de rencontrer plusieurs femmes célibataires fortes dans tous les groupes d'âge qui défient les normes et créent un espace pour la dissidence à travers leur activisme. L'une, figure de proue du mouvement des femmes progressistes et laïques du Pakistan, Sheema Kermani, que je connais depuis plusieurs décennies et qui a créé un groupe de danse et de théâtre à Karachi dans les années 1980 appelé Tehrik I Niswan (le mouvement des femmes) - dirige maintenant la dernière itération mondialement reconnue du mouvement laïc des droits des femmes appelé Aurat March (la Marche des femmes, qui en est maintenant à sa 6e année) - qui a élargi son parapluie pour inclure les militants des droits des transgenres et a fait un effort toujours plus concerté pour étendre l'ancien Women’s Action Forum afin d’intégrer la classe ouvrière urbaine ainsi que les femmes rurales et leurs problèmes dans son giron.

La forme principale que prend cette itération du mouvement est l'organisation d'un rassemblement dans toutes les grandes villes du Pakistan à l'occasion de la Journée internationale de la femme pour réclamer des droits, en particulier l'autonomie corporelle (mera jisam meri marzi!) ainsi que les droits humains fondamentaux, notamment le droit à l'emploi, l'accès à la santé les soins, la protection contre le harcèlement sexuel et les droits des transgenres, entre autres. Malgré l'opposition d’Haya March (organisée par des femmes appartenant aux partis religieux de droite, principalement le Jamaat i Islami) ainsi que des divergences d'opinion internes sur la stratégie et la direction au sein des groupes et individus laïcs de défense des droits des femmes, Aurat March a créé un important espace transgressif dans le corps politique conservateur du pays.

J'ai également interviewé une jeune femme du nom d'Angeline Malik qui vit seule avec son armée de chiens et qui est connue pour produire et réaliser des pièces et des feuilletons audacieux pour les chaînes de télévision par satellite sur des sujets considérés comme tabous, tels que les relations lesbiennes, la contraception, le droit de la femme à refuser, etc. Elle refuse de répondre aux demandes commerciales de feuilletons sur les mêmes thèmes (misogynes) des belles-filles «pures» contre les belles-mères diaboliques, un incontournable des séries télévisées.

Et j'ai rencontré et parlé à des femmes comme ma cousine Misbah Khalid qui s'est taillé une place en tant que productrice/réalisatrice primée de pièces de théâtre, de feuilletons et de téléfilms, travaillant maintenant sur une série de courtes pièces examinant divers aspects et interprétations de l'islam. la loi relative aux droits des femmes dans le mariage, le divorce, l'héritage; son objectif est d'éclairer à la fois elle-même et son public sur les droits dont beaucoup de femmes ne se rendent même pas compte qu'ils leur sont accordés dans l'islam. Elle a également réussi à élever deux enfants et à garder son mariage intact, ce qui n'est pas une mince affaire dans un pays où de nombreux hommes sont menacés par la carrière de leur épouse, en particulier dans l'industrie du divertissement, qui est toujours considérée avec une certaine méfiance à travers le prisme de la politique de respectabilité.

Tanzeela Qambrani, ou Tanzeela Umme Habiba comme on l'appelle communément (traduction: Tanzeela, mère de Habiba) - est la première parlementaire noire du Pakistan à être élue à l'assemblée provinciale du Sind, sur la liste d'un grand parti politique - le Parti populaire du Pakistan dont le leader charismatique mais profondément imparfait Zulfikar Ali Bhutto est devenu l'un des premiers ministres les plus populaires du Pakistan dans les années 1970. Sa fille Benazir Bhutto a suivi ses traces quelques décennies plus tard après que son père ait été exécuté par le dictateur militaire Zia Ul Haq. Elle aussi a été assassinée, très probablement par l'armée ou son mari violent (qui est devenu plus tard Premier ministre avant d'être jeté en prison pour corruption) - le père et la fille subissant ainsi un sort similaire.

Tanzeela et moi avons discuté des nombreux défis auxquels elle a dû faire face, notamment le fait d'être membre de l'une des communautés les plus marginalisées du Pakistan, dont beaucoup ignorent même l'existence, la communauté Sheedi. Ce sont des personnes d'ascendance africaine et une partie de sa diaspora séculaire s'était installées le long des zones côtières du Sind dans ce qui est aujourd'hui le Pakistan. Grâce à un état d'esprit colonial hérité de la domination britannique sur deux siècles et à un racisme généralisé qui assimile non seulement la blancheur à la beauté mais aussi à l'intelligence, la société pakistanaise a relégué les Sheedis à ce qui en Inde serait la caste la plus basse, les Intouchables ou Dalits. En effet, la première fois que j'ai vu Tanzeela, c'était lors d'une session zoom pendant la pandémie, organisée par les Equality Labs basés à New York fondés et dirigés par des féministes dalits, dans laquelle elle participait à une conversation sur le besoin de solidarité entre les communautés défavorisées au-delà des frontières, avec l'Indien Chandrasekhar Azad, chef de l'organisation révolutionnaire des Intouchables, connue sous le nom d'Armée Bhim. Cornel West était également un débatteur et je suis sorti de cette introduction virtuelle à cette femme incroyable en sachant que je devais la retrouver et la rencontrer à chaque fois que c’était possible.

Et c'est ce que j'ai fait.

Elle m'a gracieusement invité à son bureau au ministère des Sciences et de la Technologie de l'information, où je l'ai interviewée sur ses expériences de vie et sur ce qu'elle ressent d'être une femme sheedi et la première représentante de sa communauté à l'assemblée provinciale. Elle m'a dit que malgré toutes les difficultés et les obstacles auxquels elle a été et continue d'être confrontée en raison de ses positions raciales, de classe et de genre, et des crises politiques et économiques actuelles, elle reste optimiste. «Comment puis-je ne pas avoir d'espoir pour mon pays alors que son peuple m'a élu et que mon parti et sa direction m'acceptent et sont fiers de moi?» a-t-elle plaisanté en réponse à une question que j'ai posée.

Sa présence même sur la scène politique pakistanaise prouve mon point de vue: les citoyens du pays sont très résilients, deux pas en avant, un pas en arrière, plusieurs pas de côté.

De tels mouvements étranges sont paradoxaux. Évitant les étiquettes, le Pakistan confond et embrouille ceux qui veulent le lire à travers des lentilles normatives.

Notes:

1 Pour une discussion détaillée de la célèbre carrière et du style de vie non conventionnel de Madame Noor Jahan, voir mon livre "Siren Song: Understanding Pakistan Through its Women Singers", OUP, 2020.

** Cela fait partie de la série de vignettes de Fawzia Afzal-Khan, "Travelling Feminista: the Paradox of Pakistan."

Fawzia Afzal-Khan est chercheuse distinguée à la Montclair State University dans le New Jersey. Son dernier livre est "Siren Song: Understanding Pakistan Through its Women Singers". Elle peut être contactée à: fak0912@yahoo.com

Lien de l’article en anglais:

https://www.counterpunch.org/2023/02/27/karachi-kaleidoscope/