Le programme politique de la guérilla communiste aux Philippines

Le National Democratic Front in Mindanao (NDF-Mindanao) souhaite féliciter et saluer le National Democratic Front of the Philippines (NDFP), alors qu'il célèbre son 37e anniversaire, aujourd'hui 24 avril (2010). Nous souhaitons également rendre notre plus haute distinction à tous les martyrs révolutionnaires qui ont généreusement offert leur vie pour la plus grande gloire du peuple philippin.

Le NDFP, en tant qu'organisation faîtière de toutes les organisations et individus révolutionnaires, est désormais composé de 17 organisations révolutionnaires à l'échelle nationale, dont les principales sont le Parti communiste des Philippines et la Nouvelle armée populaire. À Mindanao, à travers ses 17 organisations et alliances révolutionnaires membres, le NDF opère dans presque toutes les provinces de l'île.

Le programme du NDFP offre une alternative plus viable que les solutions palliatives à nos problèmes sociaux de base offertes par tous les présidentiables réunis. Ce programme du NDF étant plus complet et basé sur l'analyse scientifique des causes profondes des problèmes sociaux dans notre pays, offre une alternative plus radicale et pratique. Il est opportun et pertinent que nous remettions en avant ce programme en 12 points du NDFP :

1 - Unir le peuple pour le renversement du système semi-colonial et semi-féodal par une guerre populaire et pour l'achèvement de la révolution démocratique nationale.

2 - Établir une république démocratique populaire et un gouvernement de coalition démocratique.

3 - Consolider l'armée révolutionnaire du peuple et le système de défense du peuple.

4 - Défendre et promouvoir les droits démocratiques du peuple.

5 - Mettre fin à toutes les relations inégales avec les États-Unis et d'autres entités étrangères.

6 - Mettre en œuvre une véritable réforme agraire, promouvoir la coopération agricole, augmenter la production rurale et l'emploi par la modernisation de l'agriculture et l'industrialisation rurale et assurer la durabilité de l'agriculture.

7 - Briser la domination combinée des États-Unis et des autres impérialistes, des grands compradores et des propriétaires terriens sur l'économie. Réaliser l'industrialisation nationale et construire une économie indépendante et autonome.

8 - Adopter une politique sociale globale et progressiste.

9 - Promouvoir une culture nationale, scientifique et citoyenne.

10 - Défendre les droits à l'autodétermination et à la démocratie du peuple Moro, des peuples de la Cordillère et des autres minorités nationales ou peuples autochtones.

11 - Faire avancer l'émancipation révolutionnaire des femmes dans tous les domaines.

12 - Adopter une politique étrangère active, indépendante et pacifique.

Ce programme se réalise progressivement au fur et à mesure que progresse la guerre populaire révolutionnaire prolongée.

Lien de l’article en anglais:

https://www.marxists.org/history/philippines/nd/ndf/2010/12-point-program.htm