Un leader néonazi australien quitte l'Australie pour combattre l'armée russe en Ukraine

Par Nick McKenzie et Anthony Galloway pour The Sidney Morning Herald le 23 mars 2023

Daniel Newman, un criminel violent ayant des liens étroits avec les dirigeants néonazis de NSW et de Victoria et le groupe terroriste étranger Combat 18, s'est envolé pour l'Asie ce mois-ci avant de se rendre en Ukraine, après avoir dit à ses associés qu'il avait l'intention de prendre les armes au côté des combattants anti-russes.

Daniel Newman a des liens avec des dirigeants néonazis de NSW et de Victoria et avec le groupe terroriste étranger Combat 18

Le ministère de l'Intérieur et l'ASIO ont déployé des efforts considérables pour empêcher les suprémacistes blancs australiens de se rendre en Ukraine pour se battre, les autorités lançant une opération baptisée Projet Backencourt, pour empêcher les néonazis de quitter l'Australie pour suivre une formation militaire.

Daniel Newman (à gauche) et Des Liddington figurent dans un article sur les réseaux sociaux

Newman est membre du groupe extrémiste violent Combat 18, fondé au Royaume-Uni. Le groupe compte des membres dans toute l'Europe et a été accusé de meurtres et d'actes graves de violence politique. En 2019, le groupe a été désigné organisation terroriste au Canada.

Sretenovic a déclaré à des associés qu'il avait été interrogé par l'ASIO fin 2020 au sujet de l'inquiétude de l'agence selon laquelle il prévoyait de s'appuyer sur sa précédente formation militaire en Australie en rejoignant les forces combattantes en Ukraine.

Des extrémistes de droite des pays occidentaux font partie des combattants étrangers qui ont rejoint les forces de défense ukrainiennes pour combattre l'armée russe qui a envahi le pays l'année dernière

Sretenovic a rejeté les affirmations de l'ASIO et de la Nouvelle-Galles du Sud et des autorités antiterroristes victoriennes selon lesquelles il était membre du groupe néonazi secret Antipodean Resistance, qui cherche à attiser une guerre raciale en Australie.

En septembre 2019, Sretenovic a discuté de son passage dans l'armée australienne et de la façon dont cela l'a mis sur la voie de l'extrémisme sur un forum en ligne d'extrême droite.

Les Forces de défense australiennes intensifient également les mesures pour identifier et éliminer les extrémistes de droite dans ses rangs, après la révélation samedi 18 mars que trois soldats en service avaient des liens avec des groupes néonazis.

Newman, qui a déjà été emprisonné pour des délits violents à Victoria, a aidé le plus grand groupe néonazi d'Australie, le National Socialist Network, à forger des liens entre les gangs des prisons et à créer une nouvelle cellule en Tasmanie.

Mercredi, la mère de l'un des soldats a témoigné à The Age et au Sydney Morning Herald que son fils de 26 ans avait déjà fait l'objet d'une enquête par l'armée mais n'était plus actif dans les cercles extrémistes. Avant de rejoindre l'armée, le soldat encore en service faisait partie d'un groupe extrémiste dirigé par le chef du National Socialist Network, Tom Sewell.

Le directeur général de l'ASIO, Mike Burgess, avait précédemment déclaré que la communauté du renseignement travaillait en étroite collaboration avec l'ADF pour l'empêcher de former involontairement des suprémacistes blancs. Mais il a dit que certains néo-nazis tentaient «absolument» de rejoindre les forces armées en dissimulant leurs opinions lors de leur recrutement.

«Ils peuvent masquer leurs opinions et être bien entraînés. Et quand ils partent, ils sont améliorés», a déclaré Burgess.

Alors que les groupes néonazis tentent depuis longtemps d'accéder à la formation sur les armes à feu en Australie, d'autres groupes marginaux moins connus de la communauté d'extrême droite ont également cherché à avoir accès à des armes à feu et à des permis de chasse.

Les archives révèlent que le département des industries primaires de la Nouvelle-Galles du Sud a autorisé un groupe dirigé par des défenseurs de «l'Australie blanche» à défendre l'Australian Natives Association en tant qu'organisation de chasse agréée.

L'association d'indigènes a été créée par Matthew Grant, un défenseur autoproclamé de «l'Australie blanche», qui a déclaré que le statut d'organisation de chasse pourrait aider les membres à demander leur permis de chasse et leur permis d'armes à feu, un processus qui nécessite également une vérification par la police.

Dans une interview, Grant a prétendu qu'il était opposé au néonazisme en tant qu’«idéologie étrangère» et que l'Association des autochtones australiens n'était pas un groupe extrémiste mais plutôt une organisation qui «croit en une Australie blanche pour des raisons sociales et économiques».

Grant est depuis plusieurs années à la périphérie des cercles d'extrême droite australiens, ayant pris la parole lors du rassemblement anti-mosquée Reclaim Australia à Bendigo en 2015 et ayant précédemment promu l'Australian Natives Association sur un podcast animé par une personnalité de l'organisation extrémiste néo-zélandaise Action Zealandia. – un groupe que Grant dit avoir désavoué depuis.

«Je ne serais plus un invité [du podcast]», a-t-il déclaré.

Grant a affirmé que le nombre de membres de l'Australian Natives Association qui avaient acquis un permis d'armes à feu «était inférieur à quatre» et que l'intérêt du groupe pour les armes à feu se limitait à la chasse aux animaux nuisibles.

Lorsqu'on lui a demandé s'il était approprié que les membres de l'Australian Natives Association détiennent des licences d'armes à feu ou un enregistrement d'organisation de chasse agréée, la police de Nouvelle-Galles du Sud a déclaré qu'elle ne commenterait pas des enquêtes, des individus ou des groupes spécifiques, mais surveillait les activités et la rhétorique des groupes racistes et extrémistes.

Le département des industries primaires de Nouvelle-Galles du Sud a refusé de commenter le permis de chasse de l'association. «Le statut d'organisation de chasse agréée n'est accordé que si les candidats peuvent prouver leur adhésion au code de pratique de la licence de chasse au gibier de Nouvelle-Galles du Sud» a-t-il déclaré.

Lien de l’article en anglais:

https://www.smh.com.au/national/senior-neo-nazi-slips-out-of-australia-to-fight-russian-army-20230322-p5cudj.html