Une femme africaine retrace dans ses mémoires son enfance en Corée du Nord sous la protection de Kim Il-sung

Monica Macias s'est démarquée partout où elle est allée en Corée du Nord.

Elle a été envoyée à Pyongyang en 1979 avec ses frères et sœurs, Maribel et Fran, par leur père Francisco Macias Nguema, le premier président de la Guinée équatoriale. Elle avait 7 ans et y a vécu 15 ans.

Macias, aujourd'hui âgée de 50 ans, se souvient avoir passé la plupart de ses premiers jours à Pyongyang avec le mal du pays et le manque de sa mère.

Elle a eu du mal à s'adapter à la société nord-coréenne et à la stricte discipline militaire de l'internat militaire révolutionnaire de Mangyongdae. Elle était constamment au centre de l'attention à cause de son apparence.

Malgré tous ces problèmes, Macias affirme qu'elle a de bons souvenirs d'enfance de sa vie scolaire et de ses camarades de classe.

«Ils ont été gentils avec moi», a-t-elle témoigné. «Nous étions des enfants. Nous avons ri. Parfois on s'est disputé… Quand je suis retournée à l'école après un mois d'hospitalisation, ils étaient tellement contents de me retrouver. Notre relation s'est approfondie.»

Macias, l'auteur de Black Girl from Pyongyang: In Search of My Identity, est actuellement basée à Londres. Elle a terminé sa maîtrise en relations internationales en 2019 et y vit depuis.

Dans ses mémoires à venir, elle met en lumière son enfance à Pyongyang et sa vie après la Corée du Nord, en Espagne, à New York, à Séoul et à Londres. Le livre devrait sortir le 9 mars.