Aux élections de mai prochain en Thaïlande, on verra probablement une victoire massive du parti anti-junte Pheu Thai

Le Premier ministre thaïlandais Prayuth Chan-ocha a dissous le Parlement comme prévu, levant le rideau le 20 mars pour préparer les élections générales qui doivent se tenir en mai. Mais ce qui est inattendu, c'est que le parti d'opposition Pheu Thai, celui de l'ancien premier ministre Thaksin Shinawatra (2001-2006) évincé par un coup d’Etat militaire semble de plus en plus susceptible d'avoir les effectifs nécessaires pour gouverner, s'il s'agit d'une coalition.

Prayuth, rejeté par le Palang Pracharat, soutenu par l'armée, après neuf ans au pouvoir, d'abord en tant que chef de la junte qui a renversé un parti soutenu par Thaksin dirigé par la sœur de Thaksin, Yingluck, puis en tant que premier ministre qui est arrivé au pouvoir avec une fausse Constitution truquée pour conserver l'armée aux commandes, a dû tenter sa chance avec le tout nouveau Ruam Thai Sang Chart Party. Il a réussi à encourager la défection vers son propre parti d'une poignée de convertis de haut rang d'autres partis.

Les chances semblent contre lui à moins que les sondages, jamais particulièrement fiables en Thaïlande, n'exagèrent la popularité du Pheu Thai. Mais il a encore des atouts dans son sac. Il n'a besoin que de gagner 25 députés à la Chambre pour être nommé Premier ministre. Une fois qu'il a atteint le compte, il peut compter sur ses 250 sénateurs non-élus et triés sur le volet ainsi que ses anciens partenaires de la coalition afin d’obtenir une majorité parlementaire de 375 députés et sénateurs pour devenir Premier ministre.

«Il a tous les moyens à sa disposition pour continuer en tant que Premier ministre, la commission électorale, la commission de lutte contre la corruption, la cour constitutionnelle et d'autres appareils de l'État», a déclaré une source politique de longue date. «Déjà la commission électorale est à pied d'œuvre pour tenter de l'aider à réaliser son objectif, en redessinant le découpage des circonscriptions au grand dam des partis d'opposition. On peut également compter sur la commission électorale pour harceler l'opposition, à savoir le Pheu Thai, en disqualifiant les politiciens et même en dissolvant le parti.»

Le Parti Palang Pracharat est désormais dirigé par Prawit Wongsuwong, l'ancien chef de l'armée de 77 ans qui a été l'architecte du coup d'État de 2014 qui a porté l'armée au pouvoir, le 13e coup d'État réussi du pays depuis 1936. Cela rappelle que le pouvoir politique en Thaïlande sort trop souvent de la tourelle d'un char, sinon du canon d'un fusil, et que la démocratie règne aussi longtemps que l'armée et la royauté le veulent.

La royauté, dirigée par l'erratique roi Maha Vajiralongkorn, exerce également un pouvoir énorme et pourrait jouer un rôle encore indéterminé. Si ce n'est pas le cas, l'histoire est celle de Thaksin, 73 ans, qui a réussi à diriger l'opposition politique pendant près de 17 ans sans jamais avoir mis les pieds dans le pays. C'est un milliardaire des télécoms qui a pris le pouvoir en 2001 avec le parti Thai Rak Thai qu'il a créé, et est devenu phénoménalement populaire suite à une série de mesures sociales visant à réduire la pauvreté dans le nord-est rural du pays, réveillant la méfiance des élites de Bangkok alignées sur la royauté et l'armée.

En 2006, l'armée a mis fin au règne de Thai Rak Thai alors que Thaksin était en dehors du pays. Plus tard, un procès pénal l'a reconnu coupable de corruption et il a sagement choisi de ne pas rentrer chez lui, se terrant à Dubaï aidé par sa fortune de 2 milliards de dollars et dirigeant l'opposition à distance à travers trois gouvernements successifs que les élites, aidées par l'armée, ont utilisé les tribunaux pour les dissoudre.

Son troisième substitut, le Parti Pheu Thai, a réussi à reprendre le pouvoir par les élections de 2010, régnant via sa sœur Yingluck jusqu'en 2014, jusqu'à ce que le coup d'État de l'armée mette fin à la démocratie représentative et emprisonne ou exile nombre de ses partisans. Depuis lors, Thaksin est resté à Dubaï, tirant les ficelles de loin alors que l'armée a réussi à diriger des gouvernements qui ne peuvent être décrits que charitablement comme ternes. Le système éducatif du pays, jamais à la pointe de la technologie, a reculé à mesure que le monde est entré dans l'ère technologique. La royauté, sous Vajiralongkorn, a eu un effet abrutissant sur la société à travers sans doute la loi de lèse-majesté la plus répressive au monde.

Pheu Thai a failli prendre le pouvoir en 2019 lorsqu'il a obtenu une pluralité aux élections générales, mais a été contrecarré lorsque Prayuth a réussi à bricoler un gouvernement avec l'aide de soi-disant «cobras» qui ont changé de parti pour soutenir Palang Pracharat et le conserver au pouvoir.

Depuis lors, le gouvernement a trébuché sur des révélations de corruption et de mauvaise gestion perçue de la crise de Covid-29, décimant l'industrie du tourisme, qui en 2019, avant la pandémie, employait près de 12% des Thaïlandais et représentait 11,9% du PIB. Les touristes rapportaient annuellement 1900 milliards de baht (55,4 milliards de dollars) de recettes au Trésor public. Alors que l'économie stagnait, l'armée a versé des milliards dans le budget des forces armées, qui est passé de 115 milliards de baht (3,35 milliards de dollars) en 2006 au moment du premier coup d'État à 233 milliards de baht (6,8 milliards de dollars) en 2020, une injection de 103 % malgré le fait que la Thaïlande n'a pas d'ennemis à combattre. L'armée thaïlandaise compte désormais 1100 généraux, contre, par exemple, 231 pour l'US Army.

Dans ce contexte d'économie stagnante et d'armée gonflée et profondément corrompue, le Parti Pheu Thai est désormais dirigée par la fille de Thaksin, Paetongtarn, âgée de 36 ans, Yingluck ayant également été poussée à l'exil par des accusations de corruption à la suite du coup d'État de 2014 qui l'a chassée du pouvoir. Il doit remporter la majorité des 500 sièges de la Chambre des représentants, mais doit aussi faire face à un Sénat truqué pour maintenir les militaires au pouvoir, avec 194 des 250 membres de la chambre haute sélectionnés par les militaires, et les autres issus de des groupes professionnels et sociaux alignés sur eux et certains de s'en tenir à ce que l'armée veut faire. La chambre haute se joint à la chambre des représentants pour élire le premier ministre. De manière réaliste, le Pheu Thai a donc besoin de 375 élus pour gouverner.

Bien que les sondages montrent que le Pheu Thai gagne en force, il aurait probablement besoin de partis juniors pour former une coalition. Move Forward, reconstitué à partir de l'épave de l’ancien parti Future Forward, un parti axé sur les jeunes mis en faillite par les tribunaux malléables lorsqu'il est devenu trop populaire, est un allié probable. Certains analystes politiques pensent que Pheu Thai, s'il est sur le point de prendre le pouvoir, pourrait tendre la main à des partis tels que les démocrates, qui détiennent une base traditionnelle dans le sud du pays, en tant que prétendant, ou Bhumjaithai, qui gouverne des régions du nord-est inférieur bien que il est considéré comme profondément corrompu et financé par le trafic de drogue à la frontière entre la Thaïlande et le Myanmar. Les deux ont une emprise glissante sur la loyauté. Le chef de Bhumjaithai, Anuthin, est le ministre de la Santé qui a légalisé le cannabis, une politique populaire parmi beaucoup d'autres qui le plantent comme culture commerciale. Bhumjaithai est un parti swing, qui pourrait aller avec les conservateurs ou avec un bloc dirigé par Pheu Thai selon qui propose quoi.

Si une coalition Pheu Tai devait prendre le pouvoir, Thaksin reviendrait-il, avec Yingluck? Il a été condamné à deux ans de prison en 2008 pour avoir illégalement aidé sa femme à acheter une propriété appartenant à l'État à un prix réduit, et à cinq ans de plus en 2020 pour des transferts illégaux d'actions. Prudemment, il est resté hors du pays pendant la période remplie d'émeutes où le Pheu Thai régnait auparavant. Les condamnations pénales contre Thaksin et Yingluck ne peuvent être annulées. Les appels sont allés jusqu'au plus haut tribunal et ces appels sont épuisés. Donc, si l'un d'eux mettait le pied sur le sol thaïlandais, il serait arrêté. La seule issue est une grâce royale. On dit que Thaksin pense qu'il peut faire changer d'avis le roi, mais cela peut être un vœu pieux.

En tout cas, il semble avoir opéré avec succès depuis Dubaï, distant de 4900 km, bien qu'il ait été régulièrement chuchoté qu’il se soit rendu à Hong Kong, Singapour et Phnom Penh.

Cela laisse Prayuth sur la piste de la campagne pour la première fois, essayant de tirer son parti dissident vers le succès grâce à ses propres sillages, sa tunique militaire restant dans le placard. Il est troisième dans les sondages.

Peut-être, cependant, que les vieux soldats disparaissent après tout, selon les mots de Douglas MacArthur, à moins qu'une fois de plus les militaires et les élites ne trouvent la perspective d'un gouvernement Shinawatra, dirigé depuis quelque part à l'extérieur du pays, trop difficile à digérer, et qu’ils le renversent à nouveau.

Lien de l’article en anglais:

https://www.asiasentinel.com/p/thailand-may-election-amid-pheu-thai-surge