Fuite de documents ukrainiens, les médias préfèrent s’en prendre au lanceur d’alerte plutôt qu’à la nature des révélations

La fuite des documents de guerre ukrainiens est un très gros problème. Entre autres choses, les documents révèlent que l'administration Biden a induit le public en erreur sur son évaluation optimiste de l'effort de guerre ukrainien. La fuite met à nu l'étendue de l'espionnage américain sur ses amis et ses ennemis, y compris le secrétaire général des Nations Unies. Cela montre que des nations amies dépendantes des largesses américaines ont discrètement sapé les intérêts géopolitiques de Washington. Cela démontre aussi clairement que le monde s'est approché beaucoup plus d'une catastrophe inimaginable lors de l'affrontement de septembre dernier entre pilotes britanniques et russes qu'on ne nous l'avait dit à l'époque. Et cela confirme que les États-Unis et les alliés de l'OTAN ont des hommes sur le terrain dans le pays déchiré par la guerre. On parle là de quatre-vingt-dix-sept membres des forces spéciales.

Mais pour une raison quelconque, ce n'est pas ce dont les médias parlent en réponse à ces fuites.

Plutôt que ces révélations à couper le souffle, dont cette brève liste ne fait qu'effleurer la surface et qui ont des implications majeures pour la sécurité des États-Unis, l'établissement politique s'est plutôt concentré sur le lanceur d’alerte, ses motivations, ses fautes personnelles et ce que le gouvernement fait pour s’assurer que cela ne se reproduise plus. Avant même que nous ne connaissions l'identité du lanceur d’alerte, des grands médias comme le Washington Post ont proclamé que la fuite était une grave violation des secrets d’états et une menace pour la sécurité nationale, réclamant pratiquement la tête du lanceur d’alerte sur une assiette.

Le pire, c’est qu’un grand nombre de journalistes comme ceux de NPR et de Vice ont aidé le ministère de la Justice à retrouver la personne responsable, en examinant des photos pour trouver d'éventuels indices – agissant en tant que «héros de la chasse», comme un des commentateurs l'a précisé. Le New York Times et le Washington Post – deux médias, soit dit en passant, qui ont fait de nombreux reportages sur le contenu des fuites, et les ont donc propagées beaucoup plus loin qu'ils ne l'auraient fait autrement – ​​l'ont finalement dénoncé en l’exposant au monde la semaine dernière, révélant des détails sur un aviateur de la Garde nationale de vingt et un ans qui avait envoyé les photos à ses copains joueurs sur Discord. Selon eux, il aurait un penchant apparent pour la rhétorique offensante et raciste. Dans le processus, comme Nikita Mazurov d'Intercept l’a souligné, les journalistes ont cavalièrement rendu publics des détails potentiellement identifiants qui pourraient incriminer les adolescents associés au lanceur d’alerte.

Six ans après qu'une grande partie de l'establishment libéral et médiatique ait fermement condamné l'Intercept pour avoir accidentellement dénoncé une fuite et l'avoir fait piéger par le ministère de la Justice de Donald Trump, ces mêmes voix applaudissent alors qu'un autre président fait de même - et l'ont même délibérément aidé à le faire.

Et parce qu'aucune question ne peut être discutée dans le discours politique américain d'aujourd'hui sans que la guerre culturelle codée et partisane du pays ne se superpose, une grande partie de la discussion s'est maintenant transformée en une bataille partisane pour savoir si le lanceur d'alerte en est vraiment un ou même un «héros». Ce n'est pas surprenant : chaque fois qu'il y a une fuite majeure et politiquement sensible, l'établissement politique fait tout son possible pour tourner les termes du débat vers les prétendues carences de caractère, réelles et imaginaires, du lanceur d'alerte. Il suffit de regarder en arrière la couverture médiatique d'Edward Snowden, de Chelsea Manning, de Julian Assange et de Daniel Ellsberg pour s'en souvenir.

Ce n'est pas un accident. Plus vous passez de temps à penser et à parler du lanceur d'alerte et à savoir s'il est ou non une bonne personne, moins vous vous consacrez à la substance des fuites ainsi qu’à la tromperie et à la mauvaise conduite officielles qu'elles ont mises en lumière.

Mais demandez-vous: qu'y a-t-il de plus corrosif pour la démocratie américaine? Que le président ait secrètement engagé des militaires américains sur le terrain dans une zone de guerre incroyablement dangereuse et en constante escalade, rompant explicitement une promesse faite auparavant et agissant contre la volonté de la majorité des électeurs? Ou que le public en a finalement été informé? Si nous croyons vraiment que «la démocratie meurt dans les ténèbres», cela n'a aucun sens de s'opposer avec véhémence à ceux qui allument une lumière (Pour mémoire, les responsables américains prétendent que les forces spéciales travaillent simplement à l'ambassade des États-Unis, mais les responsables américains nous avaient également dit il y a une semaine que la Russie était responsable de cette fuite.)

Cela dénote également moins de temps et d'énergie consacrés à la réflexion sur la guerre bipartite de plusieurs années contre les fuites dans laquelle ce jeune aviateur est le dernier à avoir été pris au piège. Cela signifie aussi que personne ne discute de la pratique désormais courante du gouvernement de ruiner la vie des gens, même si leurs fuites sans conséquence disent la vérité, et comment le but est d'intimider les futurs lanceurs d'alerte et de s'assurer que l'élite politique et économique peut continuer à opérer dans le secret. Les mesures que nous avons vues pour traquer et poursuivre ce lanceur d'alerte reflètent étroitement la réponse punitive à la fuite explosive de l'IRS de 2021 qui a révélé au public à quel point les ultrariches américains payaient peu d'impôts.

Comme l'a récemment écrit Ben Burgis de Jacobin, «les citoyens d'une démocratie devraient pouvoir prendre des décisions éclairées sur la politique étrangère de leur pays». La terreur que nous avons vue éclater au sein de l'establishment à propos de cette perspective nous rappelle que certains de ceux qui invoquent le plus ardemment la démocratie ne semblent pas vraiment y croire.

Branko Marcetic est un écrivain jacobin et l'auteur de Yesterday's Man: The Case Against Joe Biden. Il vit à Chicago, Illinois.

Lien de l’article en anglais:

https://jacobin.com/2023/04/ukraine-war-documents-leak-mainstream-media-joe-biden-administration