Il y a 25 ans: en Indonésie, les étudiants manifestaient contre Suharto

Le 23 avril 1998, des étudiants indonésiens de sept universités ont défilé dans les rues de Jakarta malgré les menaces de répression sévère du président Suharto, qui exigeait que les étudiants reprennent leurs études.

Le chômage avait atteint 18,7 millions. Les prix montaient en flèche et continuaient d'augmenter pendant la mise en œuvre des demandes du FMI pour la fin des subventions sur les prix des produits de base. On estime que 7,5 millions d'Indonésiens ont été confrontés à de graves pénuries alimentaires en raison d'une sécheresse dévastatrice et de la hausse des prix des denrées alimentaires.

Les étudiants sont devenus plus audacieux que lors des manifestations précédentes. Ils sont descendus dans la rue pour tenter d'impliquer les travailleurs et d'autres personnes touchées par la montée de l'inflation et du chômage. La police anti-émeute et les troupes de l'armée ont été déployées pour confiner les manifestations aux terrains du campus.

Le week-end précédent, de violents affrontements avaient éclaté entre la police et des étudiants dans les villes indonésiennes de Jambi et Mataram, alors que des manifestants tentaient de quitter les universités et de marcher vers les bâtiments du parlement local. Dans la ville de Medan, au nord de Sumatra, la police a fait irruption dans l'enceinte du campus et a tiré sur des étudiants après trois jours de manifestations.

Lors des dernières manifestations, les étudiants ont scandé "Baisse des prix!" et "Suharto dehors!" Ils ont appelé les chauffeurs et les passagers des bus à se joindre à la manifestation. À l'extérieur de l'Université chrétienne indonésienne, environ 500 manifestants se sont assis sur la route, affrontant des centaines de policiers anti-émeute avec des fusils automatiques, des matraques et des boucliers alignés à proximité. Finalement, ils se sont retirés sur le terrain du campus.

Le même jour, des étudiants d'au moins sept autres villes, dont Bandung, Yogyakarta et Bandarlampung, ont pris part à des rassemblements et à des manifestations exigeant la fin du règne de Suharto.

Sur l'île de Bali, 12 manifestants ont été blessés devant les portes de l'Université Udayana à Denpasar lorsque la police a réprimé avec des matraques et des gaz lacrymogènes une manifestation d'environ 3,000 étudiants.

Dans la ville de Surabaya, dans l'est de Java, des milliers d'étudiants ont organisé un rassemblement le 20 avril à l'Institut de technologie Adhi Tama, puis ont marché jusqu'à l'université voisine de Putara Bangas, en criant: "Réforme ou guerre!" D'autres manifestations ont eu lieu à Jakarta, Bogor, Bandung et Banjarmasin, la capitale de la province du Kalimantan du Sud.

La dictature de Suharto a adopté une approche de la carotte et du bâton pour les manifestations, tentant d'attirer certains dirigeants étudiants dans des discussions formelles tout en rassemblant et en détenant des militants politiques et en maintenant une forte présence policière et militaire dans les rues. Le 18 avril, un forum très médiatisé a eu lieu au parc des expositions de Jakarta entre des ministres du gouvernement et un groupe restreint d'étudiants. Aucun représentant étudiant n'était présent pour trois des institutions les plus importantes et les plus connues d'Indonésie: l'Université d'Indonésie, l'Institut de technologie de Bandung et l'Université Gadjah Mada de Yogyakarta.

Les dirigeants étudiants étaient nettement plus nombreux que les officiers supérieurs, les responsables gouvernementaux, les recteurs d'université et les commentateurs politiques et économiques. Parmi les personnes présentes figuraient le ministre des affaires sociales Siti Hardiyati Rukmana, le ministre en chef de l'économie Ginanjar Kartasasmita et le chef des forces armées, le général Wiranto.

NDT: Ces manifestations ont finies par faire tomber le régime dictatorial et génocidaire de Suharto le 21 mai 1998.

Lien de l’article en anglais:

https://www.wsws.org/en/articles/2023/04/16/cdbb-a16.html

