Jack Teixeira, un nouveau lanceur d’alerte emprisonné aux Etats-Unis

Jack Teixeira était un jeune soldat américain qui croyait en son pays. Un jour, il a eu l’occasion de lire des documents révélant que tout ce qu'on nous a dit sur la guerre en Ukraine était un mensonge. Ces documents révélaient, entre autres que les forces spéciales américaines combattaient les Russes aux côtés des Ukrainiens et que ces derniers étaient en train de perdre la guerre. Il les a diffusés et rendus public. Pour ça, il risque la prison à vie, voire pire. Il rejoint Julian Assange, Edward Snowden et Chelsea Manning dans le groupe des martyrs de la liberté de l’Occident.

Le fait qu'ils aient déjà un suspect en garde à vue pour cette fuite embarrassante est assez révélateur. Ils sont toujours "déconcertés" quant à savoir qui était derrière la fuite politiquement commode de la Cour suprême concernant la décision Dobbs il y a tant de mois. Mais la différence entre cette fuite-là et l’autre est que celle-ci doit concerner la personne à l’origine de la fuite au lieu de son contenu. Et c'est parce que le contenu de cette fuite est un exposé de l'incompétence, de la malhonnêteté et de la corruption totales de l'administration Biden.

Les documents contiendraient une foule d'informations sensibles concernant les événements en cours concernant le conflit en Ukraine.

Selon le New York Times, les documents contiennent une description des défenses aériennes en difficulté de l'Ukraine et des plans pour leur prochaine campagne de contre-offensive. Toutes ces informations pourraient avoir un impact significatif sur la dynamique de cette guerre.

Beaucoup d'Américains sont sceptiques quant à savoir si tout l'argent que nous avons dépensé en Ukraine sert réellement nos intérêts. Mais si l'administration Biden insiste pour dépenser des milliards de dollars des contribuables dans cette guerre, elle devrait au moins être suffisamment compétente pour éviter une erreur tactique d'une telle ampleur. Et ils auraient pu l'éviter s'ils n'étaient pas si corrompus et malhonnêtes qu'un lanceur d'alerte se sentait obligé - comme il l'était certainement - d'exposer leurs mensonges.

On nous dit depuis le début du conflit en Ukraine qu'il ne s'agit pas d'une guerre par procuration entre les États-Unis et la Russie. On nous a dit qu'il n'y avait pas de forces américaines déployées dans la zone de guerre, et on nous a dit que l'Ukraine était en train de gagner. C'est le récit qui a été répété par les médias et notre gouvernement pendant plus d'un an. Mais les documents divulgués brisent complètement ce récit.

La fuite a révélé que des forces américaines étaient déployées en Ukraine. En fait, cela a été confirmé mercredi par John Kirby dans une interview à Fox News. Ce n'est pas seulement une guerre par procuration entre les États-Unis et la Russie. Nous sommes littéralement au milieu d'une guerre chaude avec la Russie. Une guerre qui n'a pas été approuvée par le Congrès comme nos lois l'exigeraient. Cela en fait un crime.