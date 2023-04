L'autoritarisme derrière le massacre des manifestants au Pérou

Plus de 60 Péruviens ont été tués lors de manifestations à la suite de la destitution de Pedro Castillo. La présidente Dina Boluarte et le Premier ministre Alberto Otárola, surnomé «le boucher» doivent être traduits en justice.

On ne peut pas parler de l'administration de Dina Boluarte au Pérou et des plus de soixante meurtres commis par les forces de l'ordre lors de la répression des manifestations sans mentionner l'actuel Premier ministre Alberto Otárola. Le caractère autoritaire du gouvernement actuel se doit en grande partie à l'influence d'Otárola, «le boucher» comme on l'appelle parfois aujourd'hui.

L'ascension rapide d'Otárola a commencé le 7 décembre 2022, lorsque le président Pedro Castillo, confronté à une nouvelle tentative de destitution par le Congrès, a tenté, sans succès, de dissoudre l'institution. Les forces armées et la police ne l'ont pas soutenu, et une fois la destitution passée, la vice-présidente Boluarte a assumé la présidence le même jour. Au lieu de se distancier de l'opposition de Castillo, la nouvelle présidente a choisi de se rapprocher des éléments de droite et d'extrême droite du gouvernement.

Otárola faisait partie du premier cabinet des ministres de l'administration Boluarte, assumant le rôle de ministre de la Défense. En tant que commandant des forces armées péruviennes, Otárola était directement responsable du massacre d'Ayacucho perpétré par l'armée le 15 décembre, au cours duquel dix personnes ont été tuées par balle. Malgré des violations manifestes des droits de l'homme, Otárola, loin de semer le doute vis-à-vis de Boluarte, s'est rapproché de la présidente. Le cynisme avec lequel Otárola a justifié les abus des forces armées s'est associé à la réticence totale de Boluarte à reconnaître lesdits abus, jetant le doute sur sa capacité à diriger en tant que présidente.

À partir de ce moment, dans chaque conférence de presse, Otárola a pu être vu aux côtés de Boluarte, reflet de la façon dont leur relation a commencé. En 2022, en tant que vice-présidente et ministre, Boluarte a retenu Otárola comme avocat pour la défendre contre les accusations de gestion d'une entreprise privée tout en occupant une fonction publique. Pour Boluarte, Otárola continue d'occuper ce rôle d'écuyer.

Mais peut-être le plus surprenant est le fait qu'Otárola a participé à un moment donné à des mouvements politiques de gauche et qu'il a utilisé son expertise pour défendre les droits de l'homme - les mêmes droits étant maintenant écrasés sous son commandement. Otárola est devenu ministre de la Défense dans le gouvernement de l'ancien président Ollanta Humala entre 2011 et 2012, et est resté actif au sein du Parti nationaliste péruvien de Humala jusqu'en 2021. En 2020, en campagne électorale, Otárola a soutenu et défendu l'une des causes phares de la gauche péruvienne: la rédaction d'une nouvelle constitution par une assemblée constituante. Aujourd'hui, cependant, il rejette l'idée d'un processus constituant, actuellement l'une des principales revendications des manifestants.

C'est un autre point clé qui explique la relation étroite d'Otárola avec Boluarte. Tous deux ont fait preuve d'engagements politiques volatiles et imprévisibles qu'ils adaptent en fonction de leur propre intérêt et de leur survie politique. Ils ont abandonné les propositions de réformes sociales pour embrasser les initiatives des élites économiques. Ils ont pris leurs distances avec les organisations progressistes pour se rapprocher des forces politiques de l'ultradroite. Ayant entrepris cette transition ensemble, Boluarte et Otárola ont renforcé leur lien.

Il n'est donc pas surprenant que, le 21 décembre de l'année dernière, Boluarte ait nommé Otárola, un homme largement responsable de l'un des plus grands meurtres de ces dernières années, chef de son cabinet des ministres. Avec cette nomination, elle a confirmé que la violente répression gouvernementale contre les manifestations ne diminuerait pas mais augmenterait en intensité.

Et malheureusement, c'est exactement ce qui s'est passé. Le 9 janvier à Juliaca, dans la région de Puno, le gouvernement actuel a perpétré son deuxième plus grand massacre. Vingt personnes ont perdu la vie après avoir été abattus par balles et d'autres projectiles. Parmi les personnes tuées figuraient des personnes qui ne participaient même pas aux manifestations.

Ce même jour, Otárola a prononcé son premier discours à la nation sans la présence de la présidente Boluarte. S'écartant des mensonges précédents sur le mouvement de protestation, Otárola n'a pas parlé de groupes violents organisant des manifestations, mais a plutôt accusé l'ancien président Pedro Castillo d'être derrière eux. Sans exprimer de culpabilité ni de remords pour les personnes assassinées ce jour-là, Otárola a affirmé que le gouvernement continuerait de répondre aux protestations avec la même détermination. Percevant l'insensibilité avec laquelle Otárola a assimilé le meurtre d'innocents, les observateurs impliqués dans les manifestations et sur les réseaux sociaux ont commencé à qualifier Otárola du surnom «le boucher».

La montée d'un régime civilo-militaire

Dans sa répression des manifestations et du mouvement d'opposition, le cabinet dirigé par Otárola a intégré trois composantes classiques des régimes civilo-militaires: la fabrication d'un ennemi dont la population doit être protégée, la répression physique violente lors des manifestations, et la persécution ainsi que la criminalisation des citoyens qui s'opposent au régime.

Les explications du gouvernement sur les origines des manifestations ont été incohérentes, changeant à au moins cinq reprises. Boluarte et Otárola ont commencé par parler de groupes de criminels organisant des manifestations pour piller. Puis Otárola a accusé Castillo d'avoir tout organisé. Quelques jours plus tard, le gouvernement a parlé d'une résurgence du Sentier Lumineux, un groupe terroriste qui a perpétré des attentats dans les années 1980. Les responsables ont également souligné l'ingérence étrangère et, sur la base d'une publication sans fondement d'un membre du Congrès bolivien, ont déclaré que des groupes proches de l'ancien président bolivien Evo Morales fournissaient les armes et organisaient les marches. Enfin, ils ont accusé les compagnies minières illégales de tout financer. Le gouvernement n'a pu prouver aucune de ses hypothèses.

D'autre part, la répression violente des manifestations a été bien documentée dans des centaines de vidéos. La police a utilisé des gaz lacrymogènes sur des marcheurs pacifiques, battu sans pitié des gens déjà frappés d'incapacité qui se trouvaient sur leur passage et abattu des personnes non armées qui ne représentaient aucune menace. De plus, ils ont agressé physiquement des journalistes et des infirmiers de rue. Bien que les médias grand public aient au début tenté de dissimuler les meurtres injustifiés des autorités, les preuves étaient accablantes. Les enquêtes des médias nationaux et internationaux ont maintenant démontré la répression brutale des manifestations parallèlement aux exécutions extrajudiciaires des autorités.

En plus de la répression brutale des manifestations, le gouvernement a également persécuté et criminalisé les participants. Des centaines de personnes ont été arbitrairement détenues sans preuve dans des cellules pendant plusieurs jours. Ces arrestations ont souvent eu lieu en dehors des manifestations, toujours justifiées sous la rubrique «renseignement contre des acteurs violents», mais généralement sans aucune preuve à l'appui d'allégations de violence. Certaines des personnes arrêtées ont dénoncé des pratiques de torture et même de violences sexuelles, ayant été contraintes de se déshabiller pour des fouilles dans des situations qui ne justifiaient pas de telles mesures. De plus, des vidéos prises par les téléphones de citoyens ont montré que la police créait des preuves pour justifier les arrestations et les détentions de manifestants. Au comble de l'absurdité, ils ont détenu et incarcéré des personnes alléguant qu'elles avaient financé des actes subversifs pour avoir transporté des sommes d'argent inférieures à 500 dollars US.

La situation au Pérou est grave. Alors même que les arguments de l'administration Boluarte pour justifier ses actions deviennent de plus en plus absurdes, chaque jour Otárola «le Boucher» semble avoir plus de pouvoir, comme en témoignent les actions de plus en plus autoritaires du gouvernement actuel. Le lien entre Boluarte et Otarola semble désormais fondé sur la crainte qu'ils partagent qu'une fois hors du pouvoir, ils devront faire face à la justice pour la violation systémique des droits de l'homme par leur administration.

Cette administration trouve de moins en moins de soutien. La presse grand public ne peut pas minimiser ses crimes et ses abus, et certains secteurs de la droite en sont même venus à considérer la présidence de Boluarte comme insoutenable.

Les Nations Unies ont envoyé une lettre au gouvernement le 2 mars, donnant soixante jours à l'exécutif pour enquêter et répondre sur l'usage excessif de la force par les autorités et à la mort de manifestants. Et le procureur général du Pérou a ouvert une enquête préliminaire sur Boluarte et Otárola pour le crime de génocide, pour lequel tous deux ont été interrogés. Pour sa part, le gouvernement américain, par l'intermédiaire de son secrétaire d'État adjoint aux affaires de l'hémisphère occidental, a exprimé son souhait que le Pérou devance les élections.

Pendant ce temps, la majorité des Péruviens, comme ils l'ont clairement exprimé dans les rues et dans les sondages, souhaitent la démission immédiate de Dina Boluarte - et avec elle, la chute et le procès du tristement célèbre Premier ministre Alberto Otárola dit «le boucher».

Contributeurs:

Oscar Apaza est un architecte péruvien et un activiste urbain.

Alex Caring-Lobel est rédacteur en chef adjoint chez Jacobin.

Lien de l’article en anglais:

https://jacobin.com/2023/04/peru-protest-repression-alberto-otarola-dina-boluarte