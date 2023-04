Le cancer comme arme: semer des champs de bataille avec de l'uranium appauvri

Suite à la décision inadmissible du Royaume-Uni d'envoyer des munitions à l'uranium appauvri en Ukraine, il est peut-être utile de réexaminer les conséquences environnementales et sanitaires de l'utilisation généralisée de ces armes par les États-Unis en Irak et au Koweït pendant la première guerre du Golfe. Ce court article est extrait de mon livre, Been Brown So Long It Looked Like Green to Me: the Politics of Nature publié en 2003.

Le livre "Been Brown So Long It Looked Like Green to Me: the Politics of Nature" de Jeffrey St. Clair

À la fin de la première guerre du Golfe, Saddam Hussein a été dénoncé comme un méchant féroce pour avoir ordonné à ses troupes en retraite de détruire les champs pétrolifères koweïtiens, coagulant l'air de nuages ​​toxiques de fumée noire et saturant le sol de marécages de brut. Cela a été appelé à juste titre un crime de guerre environnemental.

Mais des mois de bombardements de l'Irak par des avions et des missiles de croisière américains et britanniques ont laissé derrière eux un héritage encore plus meurtrier et insidieux: des tonnes de douilles, de balles et de fragments de bombes mélangés à de l'uranium appauvri. Au total, les États-Unis ont frappé des cibles irakiennes avec plus de 970 bombes et missiles radioactifs.

Il a fallu moins d'une décennie pour que les conséquences sanitaires de cette campagne de bombardements radioactifs commencent à se faire jour.

Et ils sont terribles, en effet. Les médecins irakiens l'appellent «la mort blanche» - la leucémie. Depuis 1990, le taux de malades de la leucémie en Irak a augmenté de plus de 600%. La situation est aggravée par l’isolement forcé de l'Irak et le régime sadique des sanctions, récemment décrit par le secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, comme «une crise humanitaire», qui rend la détection et le traitement des cancers d'autant plus difficiles.

«Nous avons la preuve de traces d'uranium appauvri dans des échantillons prélevés pour analyse et ça contredit carrément ceux qui affirment que les cas de cancer ont augmenté pour d'autres raisons», a déclaré le docteur Umid Mubarak, ministre irakien de la Santé.

Le docteur Mubarak soutient que la crainte des États-Unis de faire face aux conséquences sanitaires et environnementales de leur campagne de bombardements à l'uranium appauvri est en partie à l'origine de leur échec à respecter leurs engagements dans le cadre d'un accord autorisant l'Irak à vendre certaines de ses vastes réserves de pétrole en échange de nourriture et de fournitures médicales.

«La poussière du désert transporte la mort», a déclaré le docteur Jawad Al-Ali, oncologue et membre de la Royal Society of Physicians d'Angleterre. «Nos études indiquent que plus de quarante pour cent de la population autour de Bassorah aura un cancer. Nous sommes en train d’assister à un autre Hiroshima.»

La plupart des victimes de leucémie et de cancer ne sont pas des soldats. Ce sont des civils. Et beaucoup d'entre eux sont des enfants. Le Comité des sanctions irakiennes, dominé par les États-Unis, à New York, a rejeté les demandes répétées de l'Irak pour du matériel de traitement du cancer et des médicaments, même des analgésiques comme la morphine. En conséquence, les hôpitaux débordés dans des villes comme Bassorah sont obligés de traiter les cancéreux avec de l'aspirine.

Cela fait partie d'une plus grande horreur infligée à l'Irak qui voit jusqu'à 180 enfants mourir chaque jour, selon les chiffres de mortalité compilés par l'UNICEF, à partir d'un catalogue de maladies du 19ème siècle: choléra, dysenterie, tuberculose, e. coli, oreillons, rougeole, grippe.