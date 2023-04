Par Evan Reif pour Covert Action Magazine le 17 février 2023

Ursula von der Leyen avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky (Crédit photo: bg-turk.com)

Son père Ernst Albrecht, président de l'État allemand de Basse-Saxe de 1978 à 1990, a fait entrer dans son administration des nazis non réhabilités et a mené une opération terroriste sous drapeau noir destinée à discréditer la faction de gauche de l'Armée rouge. Dans le sillage de la guerre russo-ukrainienne, des termes comme «valeurs européennes» sont revenus dans le courant dominant. L'une des principales responsables de cette situation est Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne qui est désormais une figure presque omniprésente dans les médias.

Ursula et les «valeurs européennes» (Crédit photo: Twitter)

Selon Ursula, les «valeurs européennes» ne représentent que les attributs les plus élevés de l'humanité: liberté, justice, solidarité et État de droit. Bien sûr, toute personne ayant une connaissance même passagère de l'histoire peut vous dire que ce ne sont que des euphémismes. Il n'y a pas si longtemps, les «valeurs européennes» signifiaient quelque chose de très différent. Ces valeurs ont tracé les frontières du monde dans des océans de sang, à la fois des Européens et de ceux qu'ils ont conquis. Un regard sur l'histoire de la famille aristocratique européenne d'Ursula peut nous montrer le vrai visage de ces «valeurs européennes» et comment la classe dirigeante a profité pour les imposer au monde. Les pêchers du père «Si nous réussissons à amener des personnes aux capacités supérieures à la moyenne à la gouvernance, une autocratie ou le règne de quelques-uns sera en mesure de créer un meilleur ordre que le règne du peuple.» – Ernst Albrecht Ursula von der Leyen est issue de deux familles aristocratiques allemandes. Elle est née Ursula Albrecht, la fille d'un éminent bureaucrate européen, CDU chef du parti et ancien gouverneur de Basse-Saxe, Ernst Albrecht. La famille a soigneusement entretenu une image cosmopolite car Ernst a passé la majeure partie de sa vie à travailler pour l'UE et diverses organisations affiliées. En grandissant, Ursula était surnommée «Röschen» (Rosie en anglais) par son père, et les images de la famille heureuse figuraient en grande partie dans les publicités politiques de son père.

Ernst Albrecht avec sa bien-aimé «Röschen» (Crédit photo: welt.de)

La famille Albrecht a fait fortune en utilisant sa position de contrôleur des douanes dans le Saint Empire romain germanique pour dominer les marchés du coton au XIXème siècle Brême et, à partir de là, le nom Albrecht a été incontournable tout au long de l'histoire allemande. Comme c'est typique pour les Allemands bourgeois, l'histoire par ailleurs exhaustivement documentée de la famille Albrecht tombe dans un mystérieux trou noir pour la période située entre 1936 et 1945. Pour éviter les questions inconfortables sur l'origine de leur pouvoir et de leur argent et sur ce qu'ils ont fait pour le gagner, la Maison d'Albrecht, comme tant d'autres, se contente de prétendre que le régime nazi n'a tout simplement jamais existé. Puisque nous n'aurons jamais de réponses, peut-être que si nous élevons une lumière sur ce qui entoure ce vide, l'ombre qu'il jette pourra nous montrer la vraie forme des «valeurs européennes» qu'Ursula affectionne tant. Pour commencer, nous pouvons étudier le premier travail en politique d’Ernst Albrecht, avec la Commission européenne du charbon et de l'acier sous la direction d'un autre aristocrate, Hans von der Groeben.

Hans von der Groeben (Crédit photo: wikipedia.org)

Hans était déjà un bureaucrate de longue date à ce stade. Pendant la guerre, il a travaillé comme adjoint au ministère de l'Agriculture du Reich sous le commandement de Richard Walther Darré. Darré était un nazi fanatique, écrivant sa première propagande fasciste en 1926 et rejoignant le parti nazi en 1930. Il rejoignit bientôt les SS et sa loyauté et son dévouement à la cause conduisirent Heinrich Himmler à sélectionner personnellement l'Obergruppenführer Darré à la tête du Bureau SS de la race et de la réinstallation et plus tard du Département de l'agriculture du Reich. Darré était l'un des principaux idéologues du parti et il a combiné les tâches des bureaux agricoles et raciaux pour jeter les bases de Plan général Ost, le plan nazi d'extermination de toute la race slave et de colonisation de l'Europe de l'Est. Darré était l'architecte du nazi de la politique agraire dite «sang et sol» et cherchaient à créer une nouvelle aristocratie de propriétaires terriens «aryens». Il a adopté des lois exigeant un «certificat aryen» pour hériter des terres agricoles et a joué un rôle déterminant dans les programmes d'eugénisme nazis, en particulier le programme Lebensborn, conçu pour élever une nouvelle génération de surhommes «aryens» et purger le peuple allemand des «lignées indésirables».

Darré serrant la main d'Hitler (Crédit photo: collections.ushmm.org)

L'un de ses acolytes les plus prometteurs était un médecin du nom de Josef Mengele qui a été chargé des politiques de «santé raciale» au sein du département. Mengele deviendra plus tard le tristement célèbre ange de la mort, un homme qui a commis certains des crimes les plus ignobles de l'histoire avec ses expériences médicales à l'échelle industrielle au camp de concentration d'Auschwitz. Mengele a particulièrement ciblé les enfants comme ses victimes et les a maintenus en vie pendant des mois pour obtenir autant de données que possible. Il n'a jamais oublié d'où il venait: Mengele a toujours cité Darré comme source d'inspiration pour ses idées sur «l'hygiène raciale». Après la guerre, Mengele a échappé à la justice en fuyant vers l'Argentine et plus tard le Brésil sur les «lignes de rats» exploitées par Reinhard Gehlen, un ancien nazi devenu d’abord agent de la CIA et ensuite chef des services de renseignement ouest-allemands. Mengele a été protégé sous l'ordre personnel du directeur de la CIA Allen Dulles, qui le considérait comme un allié utile dans sa guerre contre l'URSS. Mengele est mort en homme libre en 1976 et a été enterré sous le nom de Wolfgang Gerhard à São Paulo, au Brésil.

Mengele, connu de la CIA sous le nom de Helmut Gregor (Crédit photo: wikipedia.org)

Certaines des victimes de Mengele après leur libération par l'Armée rouge. (Crédit photo: bbc.com)

Darré était fier de son travail. Il a écrit des milliers de pages décrivant ses plans dans diverses publications et a régulièrement prononcé des discours à l'intérieur de l'Allemagne nazie pour promouvoir ses idées. «Grâce à notre blitzkrieg, avant l'automne nous serons les maîtres absolus de deux continents. Une nouvelle aristocratie de maîtres allemands sera créée avec des esclaves qui lui sont assignés, ces esclaves devant être leur propriété et se composer de sans terre, non-ressortissants allemands. Nous avons en fait à l'esprit une forme moderne d'esclavage médiéval que nous devons introduire et que nous allons introduire car nous en avons un besoin urgent pour accomplir nos grandes tâches. Ces esclaves ne seront en aucun cas privés des bienfaits de l'analphabétisme; l'enseignement supérieur sera désormais réservé à la seule population allemande d'Europe…» – Richard Darré Avec Hans von der Groeben, ils ont mis en œuvre ce qu'on appelait le Plan de la faim pour nourrir le Reich aux dépens des territoires conquis. Des millions d'esclaves travaillaient sur des rations de famine, forcés d'envoyer chaque morceau de nourriture au Reich afin d’être utilisé pour soutenir littéralement la machine nazie qui les opprimait. En 1944, plus de 15 millions des tonnes de denrées alimentaires ont été réquisitionnées à l'URSS, ce qui a entraîné la mort intentionnelle par famine de plus de 10 millions de personnes. Selon le plan de Darré, après qu'ils aient tous été stérilisés et morts de faim, les «Untermensch» slaves devaient être remplacés par la nouvelle race d'aristocrates «aryens» de Darré, prêts à utiliser cette terre au profit du Reich. Après la guerre, Darré a été arrêté et jugé pour crimes de guerre à Nuremberg. Il a été reconnu coupable, mais malgré l'ampleur de ses crimes, il n'a été condamné qu'à sept ans d'emprisonnement. Il n'en purgea que trois et fut libéré en 1950. Il mourut d'un cancer du foie en 1953. Bien que cette peine ait été d'une indulgence choquante, elle aurait pu être pire. Hans n'a jamais vu l'intérieur de la salle d'audience. C'était très courant après la guerre. Les «internationalistes libéraux» comme Allen Dulles, en charge de la politique étrangère américaine, n'étaient pas gênés par les crimes du régime nazi. En effet, dès 1940, Dulles plaidait déjà pour une alliance avec l'Allemagne nazie et, en 1944, rencontrait des membres des services de renseignement nazis pour organiser une paix séparée afin d'utiliser les nazis comme une arme contre l'URSS.

Allen Dulles (Crédit photo: fineartamerica.com)

Il n’y a eu des procès que pour les nazis les plus flagrants et, même alors, on a veillé à ce que leurs peines soient aussi clémentes que possible. La base du régime nazi, l'armée de personnes qui ont physiquement fait faire à la machine nazie le travail meurtrier de subjuguer et d'exterminer tout un continent est restée presque entièrement impunie pour ses crimes. Dans le cas de personnes comme Hans von der Groeben, ils ont été récompensés par des emplois dans le nouveau gouvernement ouest-allemand «dénazifié». Malgré les prétentions d'une nouvelle Allemagne, seuls les noms ont changé. Les mêmes bureaucrates ont travaillé vers le même objectif, la destruction de l'Union soviétique et de son peuple, par tous les moyens nécessaires. L'appareil d'État autrefois appelé le Grand Reich allemand avait maintenant simplement été absorbé dans une nouvelle structure, désormais appelée l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN). Désormais au poste d'adjoint, Ernst Albrecht a repris le même rôle que son patron dans les années 1940, cette fois avec "le sang et la terre" remplacés par "les valeurs européennes". Bien qu'Ernst Albrecht ait été trop jeune de quelques années pour avoir été lui-même un nazi, tout au long de sa longue carrière politique, il a exprimé ses sympathies très clairement. Ernst était un élitiste dégoulinant de mépris pour les gens du peuple et voulait instaurer ce qu'il considérait comme un régime d'élite en Allemagne, par opposition au règne de la foule "sans perspicacité". Étant donné qu'il ne manquait jamais une occasion de vénérer le Troisième Reich et ses assassins, il est très clair qu’Ernst était élitiste. «Le pouvoir du peuple, en particulier le pouvoir direct, est essentiellement tel que les décisions ne sont pas déterminées par la perspicacité de l'élite éclairée, mais plutôt par le niveau moyen commun basé sur la majorité de la population.» – Ernst Albrecht, L'État, l'idée et la réalité: esquisses d'une philosophie politique Pendant qu'il était à la tête du gouvernement de l'Union chrétienne-démocrate (l'un des deux plus grands partis politiques allemands) de l'État allemand de Basse-Saxe, Ernst Albrecht a courtisé avec succès les membres du groupe néo-nazi Deutsche Reichspartei (DRP) afin de les intégrer dans les rangs de la CDU. Le DRP pratiquait ce qu'on appelait l’Hitlerisme ésotérique, une variété bizarre de néo-nazisme qui prétend qu'Hitler est la réincarnation littérale du dieu hindou Vishnu et que les "Aryens" du nazisme sont les mêmes Aryens qui habitaient autrefois l'Inde ancienne. Cette bizarre idéologie a été créée par Savitri Devi, un espion nazi d'origine française qui avait été expulsé d'Allemagne en 1951 pour avoir diffusé à plusieurs reprises de la propagande nazie et est venu au DRP par l'intermédiaire de l'ami le plus proche de Devi, le pilote nazi Hans-Ulrich Rudel, qui travaillait comme marchand d'armes pour les fascistes sud-américains et complotait activement pour renverser le gouvernement allemand en faveur d'une dictature nazie. Rudel et Devi croyaient que s'ils réussissaient à construire un nouveau Reich, Hitler se réincarnerait une fois de plus en dieu hindou pour purifier toutes les races inférieures et conduire le peuple "aryen" vers un paradis appelé Hyperborée. Malgré cela, la CDU d'Albrecht a absorbé presque complètement le DRP, car ils craignaient que le DRP n'érode autrement leur base électorale. La stratégie de se prosterner devant les nazis a fonctionné et la CDU d'Albrecht a gouverné la région de manière continue de 1976 à 1990.

Savitri Devi (Crédit photo: wikipedia.org)

Hans-Ulrich Rudel (Crédit photo: histoiremilitaire)

Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, l'une des élites confiées à Ernst pour gouverner était son ministre de la justice, un juriste du nom de Hans Puvogel. Une fois de plus, il a choisi un nazi fanatique. Puvogel a rejoint le Sturmabteilung, la branche paramilitaire du parti nazi en 1934 et, en 1937, il était un chef régional du parti nazi allemand (NSDAP). Puvogel a utilisé ses compétences d'avocat pour aider à justifier l'extermination des ennemis raciaux des nazis. Dans sa thèse de doctorat, il a plaidé en faveur de l'euthanasie et de la stérilisation massive de toutes les races inférieures comme moyen de résoudre le «problème racial» des nazis. Lorsqu'il a été démasqué en 1978, Puvogel a menti et a déclaré qu'il faisait partie d'un petit groupe de droite appelé Steel Helmet qui a été absorbé par le parti nazi, mais a soutenu qu'il n'avait pas de passé nazi. Mais des documents publiés par le parlement de Basse-Saxe en 2012 ont prouvé que c'était un mensonge. Puvogel n'a même jamais essayé de se distancier du contenu de sa thèse, et autant que l'on sache, il est allé dans la tombe en tant que nazi convaincu. De son côté, Ernst Albrecht n'en a tout simplement jamais parlé. La stratégie consistant simplement à prétendre que le Troisième Reich n'a jamais existé a porté ses fruits une fois de plus, car Albrecht lui-même n'a fait face à aucune conséquence réelle.

Hans Puvogel (deuxième à gauche) avec Albrecht (au centre) et son cabinet, 1977 (Crédit photo: ndr.de)

«La valeur d'un individu dans la communauté est mesurée par sa personnalité raciale. Seule une personne ayant une valeur raciale a le droit d'exister au sein de la communauté. Celui qui est inutile à la communauté en raison de son infériorité, voire nuisible à celle-ci, doit être éliminé.» – Hans Puvogel Ernst ne s'est pas contenté de travailler pour les nazis, de remplir son cabinet de nazis et d'inviter des nazis dans son parti ; il a également passé beaucoup de temps à courtiser les électeurs nazis. Ernst et ses adjoints se rendaient régulièrement aux réunions des vétérans nazis dans toute la Basse-Saxe. Le sous-ministre d'Albrecht, ami proche et officier nazi, Wilfried Hasselmann, a même prononcé le discours d'ouverture lors d'un dîner de la Knight's Cross Association en 1978, au cours duquel il a vénéré les pires tueurs du Reich hitlérien comme des hommes courageux et honorables, dont le courage était un exemple pour les générations futures qui s'inspireraient de leurs «valeurs européennes». Albrecht et Puvogel ont également été impliqués dans un attentat à la bombe connu sous le nom d’affaire de Celle Hole. Le 25 juillet 1978, une bombe a explosé sur le mur de la prison, à Celle, en Allemagne. La bombe n'a pas eu l'effet escompté, ne créant qu'un petit trou, et un groupe de 12 hommes qui devaient entrer dans la prison ont été contraints de fuir. Les auteurs se sont échappés, mais une Mercedes a été retrouvée chargée d'un radeau en caoutchouc, d'outils d'évasion, d'une arme de poing Walther et de faux passeports, dont l'un portait une photo du militant de gauche emprisonné Sigurd Debus. Plus tard, des outils ont été plantés dans la cellule de Debus pour sceller l'affaire, faisant apparaître toute l'affaire comme un plan d'évasion raté de la Faction armée rouge (RAF).

Sigurd Debus (Crédit photo: matérialisme-dialectique.com)

Albrecht a salué les attaques comme une opération réussie, qui, selon lui, a mis fin à un vol et à un meurtre (il n'a fourni aucune preuve pour cela), et l'incident a été utilisé pour justifier l'aggravation des conditions de détention de Debus et d'autres membres emprisonnés de la RAF. Les membres de la RAF ont répondu par une grève de la faim, qui a finalement conduit à la mort de Debus en 1981. Cependant, l'histoire ne s'est jamais tout à fait terminée. Les membres de la RAF ont maintenu leur innocence et la pression croissante des avocats et du public a finalement conduit à une enquête parlementaire en 1986, qui a conclu qu'il n'y avait eu aucune tentative d'évasion, ni vol ni meurtre, et que toute l'affaire était une attaque sous fausse bannière appelée Opération Fire Magic, planifié par la police fédérale allemande et de Basse-Saxe avec l'approbation d'Ernst Albrecht. C’est même un policier de Basse-Saxe qui a fait exploser la bombe. Malgré cela, rien n'est arrivé à Albrecht ou à son gouvernement. L'affaire embarrassante a été rapidement étouffée et la mort de Debus a été réduite à un peu plus d'un nom sur la longue liste de ceux qui sont morts de faim au profit des Albrecht.

Ernst avec Ursula, 1982 (Crédit photo: diepresse.com)

On ne sait toujours pas pourquoi Ernst Albrecht a perpétré cet attentat terroriste contre son propre pays; cependant, il est possible qu'il soit lié à des rumeurs persistantes selon lesquelles la RAF cherchait à kidnapper sa fille bien-aimée Ursula en représailles aux sympathies nazies d'Ernst. À cause de rumeurs, quand Ursula s'est inscrite à la London School of Economics, elle l'a fait sous le nom d'emprunt de Rose Ladson pour dissimuler son identité. Ce nom n'a pas été choisi au hasard. C'est plutôt le lien avec une autre époque où les «valeurs européennes» de la Maison Albrecht ont été imposées au monde. La Rose esclavagiste «L'instruction religieuse et morale des nègres est depuis plusieurs années un sujet de grand intérêt pour moi, et je suis convaincu que nos efforts en leur faveur (bien que beaucoup, beaucoup reste encore à faire) ne sont pas seulement mal compris à l'étranger, mais méconnu. Améliorer le nègre est une tâche bien plus ardue que beaucoup de gens, qui n'ont aucune expérience dans leur enseignement, ne le pensent. Ils sont naturellement ennuyeux et d'un intellect faible, mais possédant généralement de bons souvenirs; et ceux qui ont été engagés dans cette œuvre de charité doivent déplorer, après beaucoup de travail, que l'instruction qu'ils se sont efforcés de donner, bien qu'ils se soient souvenus, ait été pervertie et mal dirigée.» – James H. Ladson, «L'instruction religieuse des nègres» Ursula a choisi son nom d'après une autre branche de sa famille, les Ladson de Caroline du Sud. Les Ladson étaient une famille de marchands d'esclaves, de propriétaires de plantations et de sécessionnistes. Bien que les Ladson ne portent pas un titre aristocratique comme Albrecht ou von der Leyen, ils portaient tous les mêmes caractéristiques de l'aristocratie européenne. L'entreprise de coton d'Albrecht a amené la famille en contact étroit avec les Ladson et la relation s'est développée jusqu'à ce que, en 1902, Mary Ladson-Robertson ait épousé Carl Albrecht, ce qui a permi aux deux familles de se rejoindre par le sang. Les liens coloniaux de la famille Albrecht peuvent expliquer pourquoi ils étaient si à l'aise avec les nazis. Outre les parallèles évidents concernant l'asservissement et l'exploitation économique de races entières de personnes, la colonisation d'un continent, les hiérarchies raciales et le meurtre de masse à l'échelle industrielle, les nazis étaient fervents admirateurs du système colonial américain. Ils ont même spécifiquement basé leur système racial sur celui du sud des États-Unis.

James Ladson, lieutenant-gouverneur de Caroline du Sud de 1792 à 1794. (Crédit photo: wikipedia.org)

La famille Ladson a fait ses débuts sur le chemin de l'infamie à la Barbade lorsque John Ladson a immigré d'Angleterre au milieu des années 1600. En 1679, John fut parmi les premiers colons de la nouvelle colonie de Caroline, où il acheta une plantation à l'extérieur de Charleston, ville qui s'était développée depuis longtemps. À l'époque, la Barbade était une escale majeure pour la traite des esclaves, et c'est ici que les Ladson ont goûté pour la première fois au sang et à l'argent. La Barbade a été la première société esclavagiste britannique. La belle île des Caraïbes a été impitoyablement exploitée pour sa richesse naturelle lorsqu'elle est passée sous contrôle britannique à partir de 1630. Les raids fréquents d'esclaves, les maladies et les politiques intentionnelles de génocide des Espagnols avant eux avaient exterminé le peuple indigène Arawak, laissant l'île mûre pour le repeuplement par des esclaves. Son climat chaud et son sol fertile la rendaient parfait pour la culture du tabac et de la canne à sucre, qui était ensuite distillée en rhum et vendue dans le monde entier. En 1636, des lois ont été mises en œuvre garantissant que tous les Africains amenés sur l'île et leurs descendants seraient des biens mobiliers permanents, sans possibilité de libération. En 1661, les codes esclavagistes sont renforcés, considérant tous les esclaves comme des biens immobiliers, vivants dans le seul but de créer de la valeur pour leurs propriétaires. Les esclaves étaient considérés comme des biens d'abord et les êtres humains loin derrière, voire pas du tout. Les règles existaient pour protéger la valeur des esclaves en tant que propriété, et non leur vie ou leur dignité. De 1630 à 1807, quelque 380,000 Africains ont été enlevés de leurs maisons, enchaînés et expédiés à la Barbade pour y travailler jusqu'à leur mort. Des milliers d'entre eux ont été vendus par les Ladson à des plantations dans tout l'hémisphère et leur mort ainsi que leurs souffrances ont rendu la famille extrêmement riche. Les esclaves de la Barbade ont subi une brutalité inimaginable aux mains de maîtres d'esclaves comme les Ladson. De 1705 à 1735, le nombre d'esclaves importés à la Barbade, en plus de ceux qui y sont nés, était d'environ 85,000. Cependant, en raison du taux de mortalité extrême sur l'île, la population totale n'a augmenté que de 4,000. Les révoltes d'esclaves, le refus d'accepter le christianisme ou tout acte de défi de la part des biens mobiliers ont été réprimés avec le maximum absolu de violence pour servir d'exemple au reste des esclaves. Cette torture et cette boucherie étaient si courantes que la plupart des cas n'ont jamais été enregistrés mais, dans certains cas, nous avons des témoignages de première main sur la brutalité. L'un d'eux provient du journal de Père Antoine Biet, prêtre et missionnaire français en 1654. «Ils traitent leurs esclaves noirs avec beaucoup de sévérité. Si certains dépassent les limites de la plantation un dimanche, ils reçoivent cinquante coups de gourdin; ceux-ci les blessent souvent gravement. S'ils commettent une autre faute un peu plus grave, ils sont battus à outrance, parfois jusqu'à appliquer sur tout le corps un tison qui les fait hurler de désespoir. J'ai vu une pauvre femme noire, âgée peut-être de trente-cinq ou quarante ans, dont le corps était plein de cicatrices qu'elle prétendait avoir été causées par le fait que son maître lui avait appliqué le tison: cela m'a horrifié. Comme ces pauvres malheureux sont très mal nourris, quelques-uns s'échappent parfois pendant la nuit et vont voler un cochon ou quelque chose de semblable dans une plantation voisine. Mais, s'ils sont découverts, il n'y a pas de pardon. Un jour, je suis allé rendre visite à un Irlandais. Il avait fait mettre aux fers un de ces pauvres nègres qui avait volé un cochon. Chaque jour, les mains dans les fers, le surveillant le faisait fouetter par les autres nègres jusqu'à ce qu'il soit tout couvert de sang. Le surveillant, après l'avoir fait traiter ainsi pendant sept ou huit jours, lui coupa une oreille, la fit rôtir et le força à la manger.»

Une représentation contemporaine d'esclaves fouettés aux Antilles. (Crédit photo: futurelearn.com)

Malgré cela, les esclaves ont résisté. Les actes de résistance allaient de parler leur langue maternelle en privé à des arrêts de travail, des actes de sabotage et même des révoltes organisées. Malheureusement, les autorités britanniques maintenaient une force de police importante et bien armée, et comme les forêts de la Barbade étaient complètement coupées à blanc pour faire place à plus de canne à sucre, les esclaves rebelles n'avaient nulle part où se cacher. Les révoltes furent toujours écrasées et les esclaves de la Barbade ne furent libérés qu'en 1834, près de 200 ans après leur première rencontre avec les «valeurs européennes». En Caroline du Sud, les Ladson ont consolidé leur richesse et leur pouvoir, devenant finalement l'une des familles les plus influentes de l'État, avec des liens profonds avec la finance, la politique et, bien sûr, l'esclavage. Tout comme les aristocrates d'Europe, les Ladson ont renforcé leur maison en se mariant à d'autres familles d'élite, dont la plupart étaient dans la traite des esclaves. Parmi leurs ancêtres se trouvaient des hommes comme James Moore, l'ancien gouverneur de la Caroline qui a gagné son poste grâce au génocide dans lequel plus de 4,000 indigènes des Apalaches ont été réduits en esclavage, ce qui a finalement conduit à l'extermination complète de la tribu. Dans les années 1790, les Ladson ont pu assurer leur place aux échelons supérieurs de la traite des esclaves grâce à un mariage avec la famille Wragg. Joseph Wragg était le marchand d'esclaves le plus prolifique et l'un des hommes les plus riches des Amériques. Il a commencé comme capitaine sur des navires négriers jusqu'à ce qu'il gagne assez d'argent pour acheter son propre marché aux esclaves et une plantation près de Charleston. Entre 1717 et 1747, au moins 10,000 personnes ont été kidnappés à leur domicile, enchaînés et mises dans les cales sombres et surpeuplées des «Guineamen» pour être vendus comme biens meubles par Joseph Wragg et compagnie au quai de Wragg à Wraggborogh, en Caroline du Sud.

Un navire «guinéen» bien garni (Crédit photo: slaveryimages.org)

On estime que deux millions d'esclaves ont péri dans ce qu'on appelait le commerce triangulaire de la Grande-Bretagne à l'Afrique, aux Amériques et retour à la Grande-Bretagne. Comme les esclaves étaient d'abord considérés comme des biens, tous les efforts étaient faits pour maximiser les profits, même au prix de vies humaines. Pour maximiser leur efficacité spatiale, les esclaves étaient entassés aussi étroitement que possible, entraînant souvent d'horribles épidémies de maladies et même la suffocation.

«Tout en exprimant mon horreur de ce que je voyais et en m'écriant contre l'état de ce navire de transport d'êtres humains, j'ai été informé par mes amis, qui avaient passé si longtemps sur les côtes d'Afrique et visité tant de navires, que c'était un parmi les meilleurs qu'ils aient vus. La hauteur parfois entre les ponts n'était que de dix-huit pouces, de sorte que les malheureux ne pouvaient se retourner ni même sur le côté, l'élévation étant inférieure à la largeur de leurs épaules; et ici, ils sont généralement enchaînés aux ponts par le cou et les jambes. Dans un tel endroit, le sentiment de misère et d'étouffement est si grand que les nègres, comme les Anglais dans le Black Hole de Calcutta, sont poussés à la frénésie. Ils avaient une fois pris un navire négrier dans la rivière Bonny; les esclaves étaient rangés dans l'espace étroit entre les ponts et enchaînés ensemble. Ils entendirent un vacarme et un tumulte horribles parmi eux et ne purent imaginer de quelle cause cela provenait. Ils ont ouvert les écoutilles et les ont retournées sur le pont. Ils étaient menottés ensemble par deux et par trois. Leur horreur peut être bien conçue quand ils ont trouvé un certain nombre d'entre eux à différents stades de suffocation; beaucoup d'entre eux avaient de l'écume à la bouche et dans les dernières agonies, beaucoup étaient morts. Un homme vivant était parfois traîné, et son compagnon était un cadavre ; parfois des trois attachés à la même chaîne, l'un était mourant et l'autre mort. Le tumulte qu'ils avaient entendu était la frénésie de ces misérables suffocants au dernier stade de la fureur et du désespoir, luttant pour se dégager. Quand ils ont tous été traînés, dix-neuf étaient irrémédiablement morts. Beaucoup se détruisaient dans l'espoir de se procurer de l'espace pour respirer; les hommes étranglaient leurs voisins et les femmes s'enfonçaient des clous dans la cervelle. Beaucoup de créatures malheureuses en d'autres occasions ont saisi la première occasion de sauter par-dessus bord et de se débarrasser ainsi d'une vie intolérable.» - Révérend Robert Walsh, Notices du Brésil à Walsh, Notices du Brésil en 1828 et 1829 Les Ladson s'employèrent également à imposer des «valeurs européennes» à leurs victimes. En particulier, James H. Ladson (il y a plusieurs James Henry Ladson dans cette famille, aucun d'entre eux n'a reçu de suffixe pour les distinguer ; par souci de clarté, je ferai référence à cette personne sous le nom de James H. Ladson) a été noté pour avoir construit une immense chapelle sur l'une de ses plantations où il a pu imposer des «valeurs européennes» à ses esclaves par une conversion forcée. C'était typique du Sud, où leur marque de suprématie blanche a pris un caractère paternaliste. Les maîtres esclavagistes se considéraient comme des personnes nobles et charitables, apportant la "civilisation" aux Noirs sauvages qu'ils brutalisaient pour de l'argent. La civilisation, tout comme «le sang et la terre» et les «valeurs européennes», n'était rien de plus qu'un euphémisme sanglant. En effet, le journal local l'appelait «un excellent spécimen du vieux gentleman de la Caroline, pur de caractère et haut de gamme dans ses relations, et qui fut pendant de nombreuses années le chef de la maison James H. Ladson & Co., maintenant représentée par la société WC Bee & Co. Cette entreprise a exercé une activité importante et lucrative en tant que facteurs de riz et de coton. Il a également été directeur de banque et, pendant la majeure partie de sa vie, un membre éminent de l'église épiscopale Saint-Michel de notre ville, où il s'est distingué par les vertus chrétiennes et la bienveillance active.» Ce gentilhomme du sud était également un fervent partisan de la cause des «droits des États», encore un autre euphémisme sanglant, et pour lequel les Ladson étaient prêts à tuer. La vérité des «droits des États» a été révélée par les propres actions de Ladson: il a travaillé sans relâche pour la cause de la Confédération, et il était tout à fait clair qu'il l'avait fait pour protéger ses intérêts économiques. Au total, 620,000 personnes sont mortes pour les intérêts économiques de James H. Ladson, y compris son propre fils, et un autre million ont été blessés, dont beaucoup mutilés à jamais. Pour cela, il n'a subi aucune conséquence et a gardé chaque centime et tout le prestige gagné par le sang et la souffrance des esclaves et des soldats. Chaque rose a ses épines «Elle a une profonde culture européenne, elle est née à Bruxelles et est la fille d'un fonctionnaire bruxellois donc je peux dire qu'elle a l'ADN de l’Europe en elle.» – Emmanuel Macron Il n'est pas du tout injuste de se demander d'où viennent l'argent et le pouvoir de la famille d'Ursula von der Leyen, et ce qu'ils ont fait pour le gagner, d'autant plus qu'Ursula a énormément bénéficié de la richesse et des relations de sa famille pour faire avancer sa propre carrière, qui peut se résumer à elle seule comme un exemple de corruption, de scandale grave, d'incompétence et, peut-être même, de trahison pure et simple. Son temps en tant que politicienne montre que la pomme d'Ursula n'est pas tombée loin de l'arbre généalogique des Albrecht.

Lutz von der Heide (Crédit photo: facebook.com)

Ursula est entrée en politique pour la première fois en 2003 lorsqu'elle a été battue pour des raisons techniques lors d'une primaire électorale régionale de Hanovre par le pilier de la CDU, Lutz von der Heide. C'était inacceptable pour le père d'Ursula, Ernst, qui a lancé une presse sur tout le terrain aux côtés de son ancien adjoint et officier d'artillerie de la Wehrmacht Wilfried Hasselmann. Les deux se sont mis au travail à la fois en faisant campagne pour Ursula et en salissant son adversaire, qui occupait ce siège depuis plus de 15 ans. À l'époque, Ursula avait une chronique de longue date dans un tabloïd d'extrême droite Bild, journal fondé par un ancien propagandiste nazi et atout de la CIA Axel Springer qui a été sanctionné des dizaines de fois pour des violations de la loi allemande et, grâce à cela, elle a pu amplifier efficacement leurs attaques contre von der Heide. Bientôt, toute l'Allemagne lisait les dernières saletés sur une primaire pour une petite élection régionale.

Axel Springer (Crédit photo: Miroir.de)

La campagne a été décisive et, au second tour de scrutin, Ursula l'a emporté à la majorité des deux tiers. C'était un siège sûr donc, en tant que nouvelle candidate de la CDU, Ursula a été élue facilement. Compte tenu de cela, il est impossible de séparer Ursula von der Leyen de l'héritage de son père. Deux ans plus tard, elle a été choisie par Angela Merkel pour occuper le poste de ministre du Travail et des Affaires familiales, malgré son expérience politique quasi inexistante. Dans ce rôle, elle était surtout connue pour avoir coupé les services sociaux pour les aveugles et tenté d'interdire les métaux lourds, un curriculum vitae qui ne semblait pas justifier une nouvelle promotion. Malgré cela, elle a été promue ministre de la Défense en 2013, une décision qui a déconcerté l'opposition. C'est ici que les «valeurs européennes» d'Ursula von der Leyen ont commencé à montrer leur forme une fois de plus. Le mandat d'Ursula était d'étendre et d'améliorer la préparation de la Bundeswehr, et elle s'est mise au travail avec enthousiasme. Elle a commencé un battement de tambour constant pour la guerre, arguant que l'armée allemande était trop petite et non préparée pour affronter le nouvel ennemi qu'elle évoquait ce jour-là. Que ce soit en Afghanistan, en Iran, en Chine, en Russie ou en Syrie, Ursula a constamment plaidé pour plus d'armes, plus de guerre et plus d'argent. Ursula a même proposé une légion étrangère allemande pour renforcer les rangs de la Bundeswehr, une proposition qui a été accueillie avec horreur et condamnation de toutes parts.

La ministre allemande de la Défense de l'époque, Ursula von der Leyen, pose avec les forces spéciales allemandes lors d'une visite à la "Bundeswehr" à Kiel, en Allemagne, le 21 avril 2017. (Crédit photo: newsweek.com)

Presque immédiatement, elle a dit que le ministère avait besoin d'une aide extérieure et a embauché l'un des favoris, un criminel consultant de la classe politique néolibérale affilié à la CIA, McKinsey qui avait été employé par des sommités telles que Susan Rice, Chelsea Clinton, Pete Buttigieg et de nombreux autres politiciens et dirigeants d'entreprise au caractère douteux. Les magouilles de McKinsey atteignent les gouvernements et les entreprises du monde entier, et illustrent la «porte tournante» entre le gouvernement, le renseignement et les grandes entreprises.

C'était plus qu'un simple cabinet de conseil : McKinsey a reçu le contrôle direct du ministère, avec une consultante Katrin Suder qui s’est vue attribuer un nouveau poste au sein du ministère pour «réformer le secteur de l'armement». Ursula a pelleté presque un demi-milliard euros dans les coffres de McKinsey et d'autres pour des services de "consultation", et n'a absolument rien reçu en retour. Katrin Suder, non élue, a été vue si souvent aux côtés de von der Leyen que l'opposition a plaisanté en disant qu'elle était la nouvelle garde du corps d'Ursula.

Katrin Suder (à gauche) avec von der Leyen (Crédit photo: dw.com)

Cette corruption effrontée est devenue connue sous le nom de «affaire de consultante» et était si intense qu'elle a conduit à une enquête parlementaire, avec l'opposition de la gauche et de la droite exigeant des réponses de von der Leyen. Ursula a répondu principalement en bloquant, refusant simplement de répondre aux questions ou de fournir des informations, pour ensuite finalement détruire des preuves de ses méfaits avant qu'elle ne puisse être traduite devant le Parlement. Comme il n'y avait aucune preuve, l'enquête a échoué. Pour son rôle dans l'affaire, Katrin Suder a reçu le Croix d'honneur de la Bundeswehr par von der Leyen. Le scandale était si grave, si effronté et si complètement déconcertant que le Parti social-démocrate d'opposition a ouvertement accusé Ursula von der Leyen de trahison, travaillant dans l'intérêt du gouvernement des États-Unis par opposition à l'Allemagne : En tant que ministre fédéral de la Défense, von der Leyen s'est comporté comme le voulait le président américain lorsqu'il a appelé à une augmentation des dépenses militaires: augmentation des budgets militaires, augmentation des armements au lieu du désarmement. Et bien que cette ministre ait eu des ennuis en raison de ses dépenses élevées en cabinets de conseil et de diverses décisions de personnel et était tout sauf un modèle, elle est devenue présidente de la Commission européenne. C'est une fonction clé et c'est important pour les États-Unis La décision pour von der Leyen s'est passée discrètement dans les coulisses. Aucune personne sensée ne peut expliquer pourquoi on lui a confié cette fonction importante. Une explication partielle est qu'elle avait le soutien d'importants pays d'Europe de l'Est. Les États-Unis ont une grande influence sur ces États. «Ursula von der Leyen a immédiatement et sans équivoque représenté la position américaine, où elle a déclaré que l'Iran lui-même devait être blâmé pour la confrontation au Moyen-Orient et pour l'exécution du général iranien. Avec elle, les États-Unis peuvent probablement aussi revendiquer à d'autres occasions et jouer un rôle clé dans la formation de la structure interne de l'Union européenne. Ursula von der Leyen est l'exemple parfait d'un «agent d'influence».- Albrecht Muller, député SPD le 2 janvier 2021 La Bundeswehr d'Ursula était plus qu'un simple programme de collecte de fonds pour une classe de consultants parasites. C'était aussi un incubateur pour la même idéologie vile que son père a passé toute sa vie à promouvoir. Sous les von der Leyen, les sympathies d'extrême droite et néonazies explosent dans les rangs de la Bundeswehr. Malgré des avertissements répétés de l'intérieur et de l'extérieur de l'armée, von der Leyen n'a rien fait de substantiel. Ses consultants McKinsey ont créé des cours de sensibilisation pour l'armée, et Ursula a constamment fait des tournées publicitaires de bases militaires, mais le problème a continué de s'aggraver. Enfin, dans 2018, un complot a été découvert par l'élite Kommando Spezialkräfte (KSK) unité des forces spéciales pour assassiner des politiciens allemands et renverser le gouvernement allemand.

Ursula visitant les troupes à la caserne du maréchal Rommel, anciennement connue sous le nom de terrain d'entraînement Sennelager pour les SS et la jeunesse hitlérienne (Crédit photo: wikipedia.org)

Une enquête supplémentaire en 2019 a révélé que l'unité des forces spéciales était non seulement infestée de néonazis déclarés, mais qu'elle prévoyait activement de renverser le gouvernement allemand depuis au moins trois ans. De plus, malgré des avertissements répétés, Ursula von der Leyen et son armée de consultants n'avaient au mieux rien fait et au pire exacerbé activement le problème. Un raid a découvert des caches d'armes, d'explosifs et de souvenirs nazis. D'autres raids ont permis la découverte de 48,000,135 cartouches de munitions ainsi que des explosifs plastiques portés disparus, laissant de nombreux politiciens allemands se demander combien de ces cellules terroristes existaient au sein de la Bundeswehr. Les munitions et explosifs manquants n'ont jamais été retrouvés. En fin de compte, le ministère de la Défense n'a eu d'autre choix que de dissoudre entièrement le KSK. Malgré tout cela, Ursula était considérée comme un coup de cœur pour succéder à Jens Stoltenberg au poste de secrétaire général de l'OTAN. Compte tenu de ses alliances historiques avec les Nazis, il ne faut pas s'étonner que ses liens avec l'extrême droite aient été ignorés ou, plus probablement, comptés en sa faveur. La raison pour laquelle Ursula n'a pas été choisie était parce qu'elle avait une fois de plus échoué vers le haut et avait déjà été élue présidente de la Commission européenne lors d'une élection serrée qu'elle a remportée malgré la condamnation presque universelle des politiciens allemands, tant de son propre parti que de l'opposition. Angela Merkel, patronne et amie proche de von der Leyen, a dû s'abstenir de voter après que le Parlement allemand ait même refusé de nommer Ursula. Cette décision a cependant été bien accueillie par des politiciens étrangers comme Emmanuel Macron, qui a publié une déclaration risible dans laquelle il a déclaré «J'ai vu sa capacité à faire avancer les choses et à éviter d'être captif d'intérêts particuliers» à propos de la dirigeante qui, quelques mois auparavant, avait été accusée de trahison pour sa complète soumission aux intérêts spéciaux étrangers. Bloomberg a qualifié la femme qui avait passé près de cinq ans à créer de nouveaux postes au sein du cabinet pour ses amis et au mieux à ignorer, voire à incuber activement un deuxième putsch de la brasserie, de «réformatrice dure et visionnaire».

Walter Hallstein (Crédit photo: wikimedia.org)

Ursula a été la première femme à occuper ce poste, et la seconde à avoir un quelconque lien avec les nazis: l'ancien officier d'artillerie de la Wehrmacht et professeur de droit nazi, Walter Hallstein, avait fait ses débuts en politique en argumentant pour les vertus des Lois raciales de Nuremberg en tant que jeune homme, démontrant son engagement de toute une vie envers les «valeurs européennes». C'est depuis sa nouvelle tribune à Bruxelles que le monde entier a pu découvrir les «valeurs européennes» d'Ursula von der Leyen. Après le déclenchement de la guerre en Ukraine, Ursula a dominé les nouvelles comme l'un des défenseurs les plus énergiques et les plus inébranlables pour plus de guerre, plus de sanctions et plus d'armes. Ursula a même visité l'Ukraine, s'arrêtant pour une séance photo désormais célèbre dans le Boucha récemment reconquis, où elle a versé des larmes de crocodile pour les victimes d'un massacre que nous sommes censés croire avoir été causé par les forces russes bombardant leurs propres positions, mais en réalité qui a été presque certainement causé par l’artillerie ukrainienne.

Von der Leyen à Bucha - versant des larmes de crocodile (Crédit photo: ukrinform.net)