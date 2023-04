Selon Emmanuel Todd, la troisième guerre mondiale a déjà commencé

La troisième guerre mondiale a déjà commencé selon l'un des plus grands intellectuels français, Emmanuel Todd. Interviewé par le journal français Le Figaro, l'anthropologue et historien a affirmé que, contrairement à l'idée répandue selon laquelle la Russie aurait plus à perdre que ses adversaires libéraux, l'Occident est lui aussi entré dans un conflit "existentiel".

«Il est évident que le conflit [ukrainien], qui a commencé comme une guerre territoriale limitée et s'est transformé en une confrontation économique mondiale entre l'ensemble de l'Occident d'une part et la Russie et la Chine d'autre part, est devenu une guerre mondiale», a ajouté Todd au journal français. Il a reconnu que Vladimir Poutine avait fait une erreur de calcul au début du conflit, en supposant que l'Ukraine se retournerait au premier signe d'agression, mais a précisé que la Russie avait elle-même dépassé les attentes, y compris celles de son propre peuple, qui «n'a pas prévu» qu'ils seraient en mesure de résister à la pression économique de l'OTAN.

Todd, qui a dans le passé critiqué l'ordre international occidental, a écrit un livre intitulé After the Empire: The Breakdown of the American Order (titre original en français: Après l'empire: Essai sur la décomposition du système américain) il y a plus de 20 ans. Au cours de l'entretien, il a développé sa thèse en disant que «la résistance de l'économie russe [aux sanctions] pousse le système impérial américain vers le précipice». Il a ajouté que si la Russie «parvenait à épuiser l'économie européenne, tout en maintenant le soutien chinois, les contrôles monétaires et financiers américains sur le monde s'effondreraient, et avec eux la possibilité pour les États-Unis de financer leur énorme déficit commercial pour rien».

L'historien partage largement l'analyse du professeur de relations internationales et partisan d'une politique étrangère "réaliste" John Mearsheimer selon laquelle «de leur point de vue, les Russes sont dans une guerre défensive et préventive […] Parce que c'est une question existentielle pour eux, ils riposteront plus fort.» Cependant, Todd a suggéré que son homologue américain "surestime son pays" en pensant que les États-Unis voient leur implication en Ukraine comme "un jeu de pouvoir parmi d'autres" et que la croyance de longue date de l'exceptionnalisme américain est injustifiée.

«Pas plus que la Russie, [l'Amérique] ne peut se retirer du conflit, ils ne peuvent pas lâcher prise», a déclaré Todd, «C'est pourquoi nous sommes maintenant dans une guerre sans fin, dans une confrontation dont l'issue doit être l'effondrement de l'un ou de l'autre.» La perspective supplémentaire que la Chine mène une guerre froide contre l'Occident conduira à la montée en puissance de pays en développement comme l'Inde, selon le penseur français, tandis que l'Europe continuera à décliner.

Bien que les États-Unis soient deux fois plus peuplés que la Russie, a déclaré Todd, seuls 7% des étudiants américains se concentrent sur l'ingénierie, contre 25% en Russie. «Les États-Unis comblent le manque par l’importation d'étudiants étrangers, mais ce sont surtout des Indiens et des Chinois», a-t-il poursuivi. «C'est un dilemme de l'économie américaine : elle ne peut faire face à la concurrence de la Chine qu'en important de la main-d'œuvre chinoise qualifiée».

De plus, le soft power du libéralisme américain et ouest-européen n'est pas aussi attrayant qu'on pourrait le penser. «Pour le non-Occident collectif, la Russie affirme un conservatisme moral rassurant», a noté Todd. En effet, ce n'est pas Poutine qui est isolé: «Quand on regarde les votes à l'ONU, on voit que 75% du monde ne suit pas l'Occident, qui semble alors très petit.» Dans ce qu'on a appelé «l'ère de l'homme fort», l'Amérique et ses compagnons idéologiques semblent de plus en plus fragiles.

Lien de l’article en anglais:

https://unherd.com/thepost/emmanuel-todd-world-war-iii-has-already-begun/