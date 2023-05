Ce médecin juif a refusé de signer un engagement contre le BDS — il n'a donc pas été payé

Après que le dermatologue Steven Feldman ait donné une conférence via Zoom aux étudiants de l'Université de l'Arkansas, on lui a dit qu'il ne pouvait pas percevoir ses honoraires de 500 dollars en raison de son refus de condamner le mouvement BDS (Crédit photo: Capture d'écran via Steven Feldman)

En 2017, l'État a promulgué la loi 710, «Loi interdisant aux entités publiques de contracter et d'investir dans des entreprises qui boycottent Israël», faisant de l'Arkansas l'un des plus de 30 États à avoir adopté des lois relatives au mouvement Boycott, Désinvestissement et Sanctions. BDS est une campagne populaire dirigée par des Palestiniens, conçue pour exercer une pression économique sur les entreprises, les institutions culturelles et les universités israéliennes en faveur des Palestiniens. La loi de l'Arkansas, cependant, est particulièrement stricte, car elle oblige les individus ou les entreprises à promettre de ne pas s'engager dans des activités BDS s'ils souhaitent faire des affaires avec des institutions publiques telles que des écoles publiques. En février, la Cour suprême des États-Unis a refusé d'entendre un appel dans une affaire où un tribunal inférieur avait statué que le rédacteur en chef du journal Arkansas Times serait tenu de faire une telle promesse afin de recevoir des contrats publicitaires de l'État.

Après le refus du tribunal, Holly Dickson, directrice exécutive de l'American Civil Liberties Union pour l'Arkansas, a déclaré que de telles lois anti-BDS donnaient à l'État «le pouvoir de forcer les gens à renoncer à leurs droits au premier amendement ou à payer une amende, et c'est une étape dangereuse et un retour en arrière pour nos droits».

Kate Ruane, directrice des programmes américains de libre expression chez PEN America, a également condamné la retenue du salaire alors que le gouvernement «intervenait dans le débat politique en forçant les citoyens privés à acquiescer aux opinions préférées du gouvernement ou à renoncer à d'importantes opportunités ou à un paiement pour leur travail».

Feldman a déclaré qu'il avait été vaguement au courant d'une telle loi «quelque part dans le Midwest», mais qu'il n'avait pas réalisé qu'elle était en vigueur dans l'Arkansas jusqu'à cet incident. Mais une fois qu'il a vu la case sur le formulaire, il a pensé qu'il y avait de très fortes chances pour qu’il ne soit pas payé et que ce serait une grave violation de son droit à la parole.

«Je ne pense pas que les États aient le droit de punir les gens pour avoir soutenu des boycotts pacifiques, même contre quelque chose que nous aimons tous, comme Israël, sur la question des mauvais traitements infligés aux familles palestiniennes», a-t-il ajouté.

Pourquoi il soutient la cause palestinienne

En plus d'être un éminent chercheur, médecin et professeur, Feldman est également le conservateur de Promised Land: The Jewish Museum of the Palestinian Experience, un musée en ligne et une exposition itinérante. Il a déclaré que son soutien à la cause palestinienne est né après avoir effectué plusieurs voyages en Israël, au cours desquels il a été témoin de visu du traitement des Palestiniens et a appris des faits sur l'histoire israélienne, souvent de la part d'Israéliens, que son école hébraïque lui avait caché.

Parallèlement à ses voyages en Israël, Feldman s'est également rendu en Cisjordanie, où il a trouvé que les habitants étaient «les gens les plus gentils que j'aie jamais rencontrés».

«Je ne pense pas que ce soit complexe», a-t-il déclaré à propos de sa relation avec Israël. «J'y pense comme je pense à la plupart des choses, plutôt en noir et blanc. On m'a enseigné les valeurs morales juives à l'école hébraïque que mon grand-père a aidé à fonder et dont mon père était président. J'ai collecté des pièces de dix cents quand j'étais enfant et j'ai planté des arbres dans des endroits en Israël. Et plus tard dans la vie, j'ai appris que ces arbres étaient plantés sur les restes de villages palestiniens que nous avions détruits.»

Alors que les honoraires de Feldman étaient de 500 dollars, la loi 710 ne s'applique qu'aux contrats d'une valeur de 1000 dollars ou plus. Mais Feldman a déclaré qu'on lui avait dit qu'il ne pouvait pas être ajouté à la liste des gens lésés, bien qu'il n'atteigne pas ce seuil, en raison de la possibilité qu'il puisse à l'avenir recevoir d’autres contrats de travail de ce genre.

Alors que Feldman a déclaré qu'il parlait à un avocat pour envisager d'éventuels recours juridiques, il a conclu qu'il espérait que son expérience avec la loi anti-BDS «sensibiliserait davantage les gens aux restrictions imposées au droit des Américains de s'exprimer pacifiquement, en faveur de la paix, la justice et l'égalité pour tous les habitants de la Terre Sainte, aussi bien les juifs que les non-juifs.»

