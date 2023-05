Comment le ‘mythe Jeanne d’Arc’ a éclipsé de l’histoire les vrais vainqueurs de la Guerre de 100 ans

Par Alexis Lerebel pour La Gazette du Citoyen le 10 mai 2023 Cet article ne va pas plaire à tout le monde mais pourtant il ne fait que chercher à rétablir la vérité historique en brisant le mythe. Commençons par décortiquer le mythe: Une jeune bergère illettrée entend la voix de Dieu lui ordonner d’aller voir le roi Charles VII et de réclamer le commandement de ses armées pour bouter les Anglais hors de France. Rien ne vous étonne là? Le fait que Dieu, en admettant qu’il existe ce qui est déjà sujet à controverse, puisse prendre parti dans une guerre entre deux royaumes chrétiens, lui qui n’a jamais pris parti pour qui que ce soit depuis les récits mythiques de la Bible… A peine un siècle et demi plus tôt, alors que les armées turques musulmanes boutaient les armées des croisés chrétiens hors de la soi-disant terre sainte, il s’est bien gardé d’intervenir alors pourquoi interviendrait-il dans une guerre entre Chrétiens (en admettant déjà qu’il se préoccuperait plus des Chrétiens que des Musulmans ou des Juifs)? Puis, une fois reçue par le roi (et rien que ce fait semble impossible, pourquoi la personne la plus importante de l’Etat recevrait une roturière demi-folle qui prétendrait avoir été envoyée par Dieu?) ce dernier se déguise en homme de cour et donne ses vêtements de roi à un de ses lieutenants afin de voir si elle ment en disant reconnaitre le faux roi déguisé ou si elle dit la vérité en reconnaissant le vrai roi parmi les hommes de la cour. Et bizarrement, elle le reconnait. Certes, la photographie n’existait pas à l’époque, mais, à peine un demi-siècle avant la renaissance, les peintres étaient déjà capables de restituer un portrait presque aussi bon qu’une photographie et le portrait officiel du roi montre qu’il avait un visage bien particulier et qu’il était donc difficile de se tromper (en admettant que toute la scène n’ait pas été planifiée à l’avance ce qui est déjà très peu probable).

Portrait de Charles VII avec les détails de son visage en encadré

Ensuite, elle a pris Orléans, une ville pas vraiment importante au niveau stratégique, et dans laquelle les Anglais n’avaient laissé qu’une garnison réduite. C’est sa seule victoire... et encore, c'est parce qu'elle avait l'armée de Charles VII qui la soutenait et qui a probablement emporté la décision. Après, Charles VII, qui s'est lassé des discours incohérents de cette demi-folle, l'a laissé guerroyer toute seule accompagnée de quelques troupes galvanisées qui la croyaient quand elle affirmait être en communication directe avec Dieu et là, elle n'a fait que se prendre une succession de raclées. Elle a d’abord échoué devant Paris, un objectif autrement plus important qu’Orléans (la capitale du Royaume ne sera reprise par les troupes françaises de Charles VII sous les ordres du maréchal Ambroise de Loré que 4 ans après la mort de Jeanne sur le bucher et à la suite d’un siège qui a duré un an) avant d'être capturée par les Anglais qui l'ont livré aux Bourguignons qui lui ont fait subir le sort que l'on connaît.

Jeanne d'Arc sur le bûcher (tableau de Hermann Stilke, 1843)

Après, c'est devenu un mythe, enjolivé au fil des siècles par l'Eglise et la Monarchie française, mais la seule vérité historique, c'est que ce sont les frères Bureau qui ont le vrai et seul mérite de la victoire décisive contre les Anglais en décimant littéralement les armées d'Albion et tuant le général John Talbot, commandant en chef des troupes anglaise en France, lors de la Bataille de Castillon grâce à leur artillerie équipée des canons les plus modernes de l'époque. Pendant le temps que les bombardes anglaises déclassées mettaient pour tirer un boulet, les canons bien plus modernes des frères Bureau en tiraient cinq.

Un canon des frères Bureau