John Pilger sur la guerre à venir: ‘Refusez la guerre qu’on veut vous imposer’

Par John Pilger pour Counterpunch le 2 mai 2023

En 1935, le Congrès des écrivains américains a eu lieu à New York, suivi d'un autre deux ans plus tard. Ils ont appelé «les centaines de poètes, romanciers, dramaturges, critiques, auteurs de nouvelles et journalistes» pour discuter de «l'effondrement rapide du capitalisme» et de l'annonce d'une autre guerre. Il s'agissait d'événements électriques qui, selon un récit, ont réuni 3,500 membres du public et essuyé plus d'un millier de refus.

Arthur Miller, Myra Page, Lillian Hellman, Dashiell Hammett ont averti que le fascisme montait, souvent déguisé, et qu'il incombait aux écrivains et aux journalistes de s'exprimer. Des télégrammes de soutien de Thomas Mann, John Steinbeck, Ernest Hemingway, C Day Lewis, Upton Sinclair et Albert Einstein ont été lus.

La journaliste et romancière Martha Gellhorn a pris la défense des sans-abri et des chômeurs, et «nous tous sous l'ombre d'une grande puissance violente».

Martha, devenue depuis une amie proche, m'a confié plus tard devant son habituel verre de Famous Grouse et de soda: «La responsabilité que je ressentais en tant que journaliste était immense. J'avais été témoin des injustices et des souffrances causées par la dépression, et je savais, nous le savions tous, ce qui allait arriver si les silences n'étaient pas brisés.»