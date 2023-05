L'électorat thaïlandais rejette l'armée

Créant la surprise, le parti Move Forward est arrivé en tête du scrutin avec 151 sièges. Avec le parti Phua Thai de Thaksin Shinawatra, les deux partis anti-militaires ont 292 sièges combinés dans un parlement qui en compte 500, tandis que les deux partis dirigés par l'armée n'ont réussi à rassembler que 76 sièges.

Mais le résultat final de l'élection n'est en aucun cas certain. Les militaires ont 250 sénateurs nommés par eux-mêmes de leur côté. Le sénat et le parlement siègent ensemble pour choisir le Premier ministre. Ceci, combiné à d'autres lois introduites par la junte militaire, peut faire échouer le processus démocratique.

Bien que le parti Move Forward soit décrit par certains commentateurs comme «extrême» et «radical», il s'agit d'un parti dirigé par des capitalistes qui a tenté de toucher les jeunes électeurs. Il a également tenté de coopter certaines sections du mouvement ouvrier.

Il parle de réformer l'armée et de construire un «État-providence», mais sans donner de détails. Move Forward et le Phua Thai sont tous deux en faveur des politiques néolibérales de marché libre. Il n'est pas non plus prévu de supprimer les hôpitaux privés et de créer un nouveau service public de santé.

Le mouvement de masse pour la démocratie qui a explosé dans les rues en 2020 a été vaincu, avec la poursuite de centaines de militants, tandis que l'énergie de ce mouvement a été canalisée dans le soutien électoral au parti Move Forward.

Même si Move Forward arrivait à former un gouvernement, il serait contraint par le conservatisme du Phua Thai. De plus, le candidat de Move Forward au poste de Premier ministre pourrait être disqualifié pour avoir détenu des actions dans une société de médias disparue aujourd’hui. Dans le passé, les partis anti-militaires ont été dissous par des juges nommés par l'armée.

Réduction drastique

Ni Move Forward ni le Phua Thai ne proposent l'étape démocratique fondamentale consistant à abolir la loi draconienne de lèse-majesté, qui interdit toute critique de la famille royale thaïlandaise. Cette loi est utilisée par les militaires et les réactionnaires pour se défendre eux ainsi que leurs politiques autoritaires.

De nombreux militants pro-démocratie faisant face à des procès, ont été enfermés ou sont en exil à l'étranger à cause de cette loi. Aucun des principaux partis ne propose la libération immédiate des prisonniers politiques.

L'élection ne fera rien pour résoudre la crise du smog et de la pollution de l'air, qui met la vie de millions de citoyens thaïlandais en danger. Aucun parti politique n'envisage sérieusement une réduction drastique des véhicules privés avec un passage aux transports publics électriques. Des mesures sérieuses visant à réduire les incendies de forêt, qui causent également de la fumée et de la poussière, ne sont pas non plus proposées.

Le problème du smog et de la pollution serait lié au changement climatique. Mais aucun des partis dominants ne propose une "transition juste" en renonçant petit à petit aux combustibles fossiles et en investissant massivement dans les énergies renouvelables, en particulier l'énergie solaire. L'argent pour ces mesures pourrait provenir d'une réduction drastique du budget militaire et de l'abolition du budget somptueux de la monarchie.

D'autres problèmes graves qui ne changeront pas sont les bas salaires, les longues heures de travail, les faibles droits syndicaux, l'influence inégale des grandes entreprises sur l'utilisation des terres, la pauvreté dans les zones rurales, l'absence de droit à l'avortement pour les femmes, l'absence de droits pour les migrants et les Thaïlandais ainsi que la guerre et la répression de l'État contre les musulmans malais à Pattani.

Le résultat des élections doit être salué, mais la seule façon d'empêcher un autre coup d'État et de se débarrasser de l'héritage du régime militaire est de reconstruire un mouvement de masse pro-démocratie. Dans le passé, les jeunes ont été très militants mais ils ne se sont jamais vraiment concentrés sur la classe ouvrière, préférant souvent de petites actions individualistes et symboliques.

Si l'armée empêche la formation d'une coalition Move Forward, des manifestations de rue et des grèves de masse seront essentielles pour repousser un autre coup d'État.

Même si un gouvernement Move Forward est formé, un mouvement de masse dans les rues et sur les lieux de travail sera indispensable pour obtenir un changement démocratique fondamental en Thaïlande.

Ecrit par Giles Ji Ungpakorn

Lien de l’article en anglais:

https://solidarity.net.au/top/thai-electorate-reject-military/