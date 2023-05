Les dossiers déclassés par Biden révèlent que la CIA a ‘accidentellement’ facilité les attentats du 11 septembre

Le président George W. Bush, avec le procureur général John Ashcroft (à gauche), l'ambassadeur saoudien le prince Bandar bin Sultan Alsaud (deuxième à gauche) et le secrétaire d'État Colin Powell, prend la parole le 19 novembre 2001, avant une prière de l'imam Abdullah Muhammad Khouj lors d'un dîner du Ramadan dans l'East Room de la Maison Blanche à Washington, DC. (Crédit photo: Shawn Thew/AFP via Getty Images)

Malgré toutes les façons dont les attentats du 11 septembre continuent de façonner la culture et la politique étrangère des États-Unis, l'événement est toujours entouré d'une quantité surprenante de mystère. Un dossier judiciaire explosif récemment dévoilé offre une certaine clarté sur les questions qui continuent d'entourer les attaques et leurs conséquences – et pourtant, comme des bombes similaires ces dernières années, il a été soigneusement ignoré par les médias et l'establishment politique.

Rapportées pour la première fois par le rédacteur en chef de Rolling Stone, Seth Hettena, sur Substack SpyTalk, le projet médiatique dirigé par l'ancien journaliste vétéran de la sécurité nationale de Newsweek, Jeff Stein, ces réponses potentielles se présentent sous la forme d'un affidavit signé de l'enquêteur de la commission militaire de Guantanamo, Don Canestraro. L'affidavit décrit les conclusions d'une enquête menée en 2016 par Canestraro, un vétéran de longue date de la Drug Enforcement Administration (DEA), sur la complicité saoudienne et de la CIA dans les attentats terroristes, conclusions qui sont en totale contradiction avec l'histoire racontée au public. .

Transmettant les informations recueillies à partir de dizaines d'entretiens qu'il a menés avec d'anciens membres du FBI et de la CIA, des membres de la Commission sur le 11 septembre et des représentants du gouvernement américain, l'affidavit de Canestraro décrit une séquence d'événements qui, s'ils sont vrais, suggèrent qu’une opération nationale bâclée et illégale de la CIA était au cœur de l'échec du renseignement qui a permis les attaques. Plus que cela, cela suggère qu'il y a eu une dissimulation concertée après coup de la grave erreur par la CIA et l'administration de George W. Bush.

Déjoué par la CIA

L'affidavit décrit les affirmations qui se chevauchent de nombreux agents selon lesquelles la CIA a entravé les efforts d'application de la loi qui auraient pu empêcher les attaques. Plusieurs anciens agents ont rappelé avoir été empêchés par l'agence de partager des renseignements sur les pirates de l'air avec le FBI.

La CIA savait grâce aux écoutes téléphoniques que deux des pirates de l'air, Nawaf al-Hazmi et Halid al-Mindhar, avaient des visas à entrées multiples leur permettant de voyager aux États-Unis, a déclaré un ancien agent, mais ne l'a pas transmis au bureau. Deux autres agents ont allégué que la CIA avait dissimulé des informations sur le lien des deux hommes avec le planificateur de l'attentat à la bombe d'Al-Qaïda en octobre 2000 contre l'USS Cole, qui, s'il avait été connu, aurait transformé l'affaire en une enquête criminelle à poursuivre par le FBI.

L'un de ces agents se souvient d'une réunion avec la CIA au cours de laquelle on leur a montré des photos de trois terroristes présumés, dont deux se révéleraient être les futurs pirates de l'air al-Hazmi et al-Mindhar. Lorsque l'agent, désigné dans l'affidavit sous le nom de CS-12, a demandé qui plaçait des alertes au passage de la frontière sur les suspects, ce qui aurait informé les forces de l'ordre de leur entrée aux États-Unis, on leur a dit que personne ne l'était.

Plus tard, lorsque ce même agent est tombé sur une communication électronique signalant que les deux pirates de l'air étaient entrés dans le pays, il leur a été ordonné de la supprimer immédiatement, car, ayant été obtenue de sources de renseignement, la dépêche ne pouvait être lue que par des agents de renseignement.

Un "ancien haut responsable du FBI" a également déclaré à Canestraro que la CIA s'était assise sur la nouvelle comme quoi les pirates de l'air étaient entrés aux États-Unis en 2000. Pourquoi la CIA a-t-elle si intensément gardé les informations sur les futurs pirates de l'air? Ce même responsable a affirmé sans ambages que l'agence essayait de recruter les deux pirates comme sources de renseignement. CS-12 a raconté qu'il était frustré lors d'une conférence téléphonique avec le siège du FBI, au cours de laquelle ils ont reçu l'ordre de "se retirer" et de cesser de rechercher al-Mindhar, car le gouvernement poursuivait une enquête de collecte de renseignements sur le suspect - quelque chose en dehors de la mission d'application de la loi de l'agent.

En fait, plusieurs autres témoins ont dit à Canestraro que la CIA était déterminée à infiltrer al-Qaïda. Cela comprend non seulement deux anciens agents spéciaux du FBI, mais aussi le conseiller en chef de Bush pour la lutte contre le terrorisme, Richard Clarke, qui a rappelé que le directeur adjoint de la CIA, Cofer Black, lui avait dit avant le 11 septembre que l'agence n'avait aucune source de renseignements humains dans le groupe terroriste, et qu'«il a été résolu à remédier à cette situation et à pénétrer Al-Qaïda avec des informateurs», a raconté Canestraro.

Cela comprenait également un ancien responsable de la CIA qui avait travaillé dans la station "Oussama ben Laden [UBL]" de l'agence, chargée de surveiller et de combattre le chef terroriste, qui a déclaré à Canestraro «qu'il y avait une forte pression de la part de la direction de la CIA pour développer des sources humaines à l'intérieur d'Al-Qaïda », selon l'affidavit.

Bien que loin d'être définitives, ces allégations concordent avec les théories sur la préparation du 11 septembre qui circulent depuis longtemps, notamment dans le livre de Ray Nowosielski et John Duffy de 2018, The Watchdogs Didn’t Bark: The CIA, NSA, and the Crimes of the War on Terror. S'appuyant de la même manière sur les affirmations d'anciens responsables et agents - dont certains, souligne Hettena, chevauchent presque certainement les propres sources de Canestraro - Nowosielski et Duffy avaient à l'époque fait valoir de manière quelque peu spéculative qu'un effort de recrutement raté de la CIA avait accidentellement facilité les attaques.

Amis haut placés

La divulgation pourrait également éclairer davantage le rôle du gouvernement saoudien, dont la complicité dans les attentats a été confirmée l'année dernière dans un rapport déclassifié de 2017 du FBI. Selon les sources de Canestraro, étant donné que la CIA est légalement interdite de mener des opérations de renseignement sur le sol national, elle a contourné cela en demandant à la présidence du renseignement général (GIP), la principale agence de renseignement saoudienne avec laquelle la CIA entretenait une relation étroite, de faire le travail pour elle.

En pratique, cela signifiait qu'Omar al-Bayoumi - le ressortissant saoudien qui a aidé les deux pirates de l'air à s'installer aux États-Unis et qui a été révélé comme un atout du GIP dans les révélations de l'année dernière - a été généreusement payé via l'ambassade saoudienne. Cette ambassade était dirigée par le prince Bandar "Bush" bin Sultan Alsaud, surnommé ainsi pour sa relation étroite avec la famille Bush, et par l'intermédiaire duquel al-Bayoumi était payé pour coopter al-Hazmi et al-Mindhar en prétendant qu'il était en faveur de leur cause, afin qu'ils puissent devenir des sources de la CIA à l'intérieur d'Al-Qaïda.

C'est prétendument le contexte de la rencontre fortuite hautement suspecte d'al-Bayoumi avec les deux pirates de l'air dans un restaurant de Los Angeles, ainsi que de l'assistance extraordinaire qu'il leur a prêtée par la suite, notamment en les aidant à obtenir un logement, des comptes bancaires et des permis de conduire, en cosignant leur bail, en leur donnant une aide financière et même en payant leur premier mois de loyer et leur dépôt de garantie. C'est la théorie que Clarke a exposée publiquement, révélant à Canestraro que cela lui avait valu un appel téléphonique colérique du directeur de la CIA de l'époque, George Tenet, qui n'a pas nié l'accusation.

Bien sûr, la CIA n'a pas réussi à recruter al-Hazmi et al-Mindhar. Au lieu de cela, eux et dix-sept autres opérateurs d'Al-Qaïda ont détourné quatre avions de ligne commerciaux et les ont utilisés pour mener la pire attaque terroriste sur le sol américain, tuant près de trois mille personnes. Si le témoignage que Canestraro a recueilli est exact, cela signifie que la CIA a contribué par inadvertance à provoquer le désastre alors même qu'elle tentait d'infiltrer al-Qaïda pour l’empêcher, tout cela à cause de la manière opaque et irresponsable dans laquelle l'agence s'est habituée à travailler.

La dissimulation

Ce qui a suivi a été une dissimulation concertée par la CIA, les gros bonnets du FBI et l'administration Bush plus largement, selon les témoignages décrits dans l'affidavit.

Un ancien agent a rappelé que le FBI avait subi des "pressions diplomatiques" pour ne pas enquêter sur les liens saoudiens avec les attaques, tandis qu'un autre chargé d'enquêter sur les pistes après les attaques a accusé les agents de ne pas interroger les ressortissants saoudiens. Lorsqu'un ancien agent a appris l'existence d'un câble du FBI pré-11 septembre décrivant des informations sur les pirates de l'air dont la distribution avait été bloquée, il l'a transmis au directeur adjoint du bureau pour la lutte contre le terrorisme, Pasqual D'Amuro, qui n'en a jamais parlé – tout cela avant que l'agent ne soit promu à l'improviste et déplacé, soupçonnaient-ils, pour être réduit au silence.

Cette dissimulation aurait été étendue à la Commission du 11 septembre, qui était théoriquement censée faire la lumière sur les échecs du renseignement qui ont conduit à l'attaque. Clarke a déclaré à Canestraro que Philip Zelikow, le directeur exécutif de la commission, avait été spécifiquement choisi par la conseillère à la sécurité nationale de l'époque, Condoleezza Rice «pour éviter de causer des dommages à l'administration Bush en bloquant la ligne d'enquête de la Commission sur la connexion saoudienne», selon l'affidavit.

Un ancien enquêteur de la commission chargé spécifiquement d'enquêter sur cette affaire précise a allégué que Zelikow avait limité le nombre de témoins qu'il pouvait interroger et avait bloqué les tentatives de l'enquêteur d'obtenir des documents. Ils ont finalement été licenciés par Zelikow pour avoir obtenu par des voies non officielles un index classifié de l'enquête du Congrès, qui a révélé des rapports d'agence sur la complicité des Saoudiens, une "violation mineure de la sécurité" comme ils l'ont vu qui visait vraiment à émousser l'enquête de la commission sur le rôle saoudien.

Les révélations suggèrent que c'est la propre agence de renseignement des États-Unis qui a joué le rôle principal en protégeant les pirates de l'air du 11 septembre de la détection et en facilitant involontairement leur crime.

La CIA aurait également joué un rôle là-dedans. Un ancien agent du FBI s'est rappelé avoir appris que l'agent de la CIA déployé dans son bureau extérieur du FBI immédiatement après le 11 septembre était vraiment là pour examiner les dossiers du FBI et essayer de rejeter la faute sur le bureau pour les attaques. Un autre agent - identifié par SpyTalk comme étant probablement Mark Rossini, qui a finalement été expulsé du FBI pour avoir divulgué des documents à une ex-petite amie - a raconté comment des responsables de la CIA leur avaient dit, ainsi qu'à leur collègue, avant d'être interrogés par des enquêteurs du Congrès, de ne pas coopérer pleinement, parce qu'ils cherchaient à «pendre quelqu'un» pour les attentats.

Un officier s'est assis dans la pièce lors de l'entretien avec les enquêteurs, ce qui a conduit l'agent à omettre des informations cruciales et potentiellement préjudiciables dans leur témoignage: qu'un rapport préparé par un collègue sur la présence possible des pirates de l'air al-Hazmi et al-Mindhar dans le pays n'avait jamais été envoyé au reste du FBI comme prévu, car il avait été bloqué par un analyste de la CIA - qui a ensuite menti en disant qu'il avait été transmis. Plus tard, le même agent du FBI a entendu le directeur de la CIA Tenet et le directeur des opérations James Pavitt discuter de la bonne idée de garder l'analyste de la CIA des enquêteurs de la Commission sur le 11 septembre.

À l'intérieur de la maison

Même acceptée telle quelle, l'image peinte par l'affidavit laisse derrière elle quelques détails. Si les services de renseignement saoudiens obéissaient simplement innocemment aux ordres de la CIA, pourquoi les responsables du FBI ont-ils conclu qu'«il y a 50% de chances qu’[al-Bayoumi] avait une connaissance avancée comme quoi les attentats du 11 septembre devaient se produire»? Et si tel est le cas, pourquoi al-Bayoumi n'a-t-il pas agi en fonction de cette prescience?

Pourtant, les révélations contenues dans l'affidavit de Canestraro décrivent un scénario possible convaincant pour ce qui a si terriblement mal tourné dans la perspective des attentats du 11 septembre. Ils suggèrent qu'au lieu du gouvernement saoudien, c'est la propre agence de renseignement des États-Unis qui a joué le rôle principal en protégeant les pirates de l'air du 11 septembre de la détection et en facilitant involontairement leur crime, tout cela à cause du secret extrême de l'agence, et parce qu'il était agir en dehors des limites de la loi – ce qui était loin d'être le premier ou le dernier cas de ce genre dans l'histoire de la CIA.

L'agence a ensuite travaillé de concert avec l'administration Bush pour dissimuler tout cela tout en utilisant la pagaille pour lancer plusieurs guerres insensées, canaliser plus de pouvoir et de ressources pour eux-mêmes et se lancer dans une frénésie d'enfreintes à la loi.

Mais peut-être que la chose la plus étonnante est que, tout comme l'année dernière, malgré l'ampleur de ces allégations - et malgré l'ombre colossale que le crime en cours jette sur la société américaine, et comment il continue à aggraver la politique étrangère et intérieure - il a reçu peu d'attention. Au moment d'écrire ces lignes, vous pouvez compter le nombre de médias américains qui ont couvert l'affidavit sur deux mains: SpyTalk, Florida Bulldog, the Grayzone, RadarOnline, Breaking Points, Boing Boing et ce magazine, ainsi que Firstpost et Free Press Kashmir basés à Mumbai, et Al Mayadeen basé à Beyrouth.

Plus de deux décennies plus tard, il n'y a pas de prix que l'establishment américain ne paiera pas, pas de liberté civile qu'il ne pliera pas, aucun effort qu'il ne fera pas pour empêcher un autre 11 septembre - sauf, apparemment, en portant un regard critique sur ses propres agences de renseignement irresponsables.

Branko Marcetic est un journaliste de Jacobin et l'auteur de Yesterday's Man: The Case Against Joe Biden. Il vit à Chicago, Illinois.

Lien de l’article en anglais:

https://jacobin.com/2023/05/cia-fbi-911-hijackers-cover-up-bush-media