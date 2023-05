Les premiers explorateurs qui ont fait craindre aux Britanniques une Australie francophone

De La Pérouse à Sydney, et jusqu’à l'île française de Victoria et à la péninsule de Fleurieu en Australie-Méridionale, des indices des premières explorations françaises parsèment le littoral du pays.

Par Pierre Hannam pour The Guardian le 24 décembre 2021

Le voyage de Nicolas Baudin au plus fort des guerres napoléoniennes nous a donné des dizaines de noms de lieux français, et est reparti avec des kangourous pour l'impératrice Joséphine

En fait, la familiarité des Français avec cette partie du monde était telle qu'ils furent les premiers à imprimer une carte quasi complète de la côte australienne en 1811, battant les Britanniques de trois ans. Et, suite à quelques autres bizarreries historiques, au moins une partie de l’Australie aurait pu être francophone aujourd’hui.

La State Library of Victoria possède un livre de cartes qui ont été dessinées pour la première fois par les Français au début des années 1800. Ce sont les premières cartes imprimées à représenter presque tout le continent australien (Crédit photo: Christopher Hopkins/The Guardian)

La carte est le produit du voyage de 1801-04 de l'explorateur Nicolas Baudin, dont l'équipage a cartographié une grande partie de la côte sud, aidant à déterminer que le continent était une seule île. Il comprend également la description de "La Terre Napoléon", couvrant une grande partie de ce qui est maintenant Victoria et l'Australie du Sud.

Contrairement à de nombreux visiteurs officiels, l'ambassadeur "a tout de suite accroché", raconte Des Cowley, le bibliothécaire principal pour l'histoire du livre à la bibliothèque, se souvenant d'une visite "spirituelle et bavarde".

L'ambassadeur, passionné d'histoire et collectionneur de livres rares, s'est réjoui du rappel des liens profonds entre son pays et la terre qu'est devenue l'Australie.

Cette carte, contenue dans une vaste collection de livres français conservés à la State Library of Victoria, a récemment été montrée à l'ambassadeur de France en Australie, Jean-Pierre Thébault, lors d'un vernissage privé.

Portrait de Nicolas Baudin. 1799. L'explorateur français a gravi les échelons de la marine marchande et, au grand désarroi de certains de ses officiers, est devenu habile à garder en vie les animaux et les plantes collectés pendant le voyage. (Crédit photo: SLSA)

Mais la cartographie de Baudin de la côte sud, y compris sa rencontre avec son homologue anglais beaucoup plus connu Matthew Flinders à Encounter Bay (maintenant en Australie-Méridionale) est peut-être la plus intrigante.

Un jeune Corse du nom de Napoléon Bonaparte s'est enrôlé, mais a raté de peu le voyage d'exploration malheureux de Laperouse - les deux navires ont fait naufrage aux Îles Salomon et l'équipage a été perdu.

Lorsque la première flotte arriva à Botany Bay le 18 janvier 1788, elle fut suivie à peine six jours plus tard par deux navires sous le commandement de Jean François de Galaup, comte de Lapérouse.

Marc-Joseph Marion Dufresne s'est rendu en Tasmanie et a séjourné brièvement chez les Autochtones, tandis qu'au large de la côte nord-ouest, François de Saint-Alouarn enterrait deux bouteilles contenant des déclarations de proclamation sur l'île Dirk Hartog. Les archéologues ont trouvé une bouteille en 1998 - maintenant au Musée Maritime de l'Australie-Occidentale.

En mars 1772, deux expéditions françaises se trouvaient aux extrémités opposées du continent et, dans un cas, revendiquaient explicitement un territoire.

Louis-Antoine, comte de Bougainville, a vu son navire bloqué lors de son passage vers l'ouest par les hauts-fonds extérieurs de la Grande Barrière de Corail en juin 1768, deux ans avant que l'Endeavour du capitaine James Cook ne traverse la même zone et revendique la côte est pour la Grande-Bretagne.

Une illustration des plantes rapportées par l'expédition Baudin avec des émeus et des kangourous qui ont été lâchés dans le jardin de l'impératrice Joséphine à Malmaison. Le texte se lit comme suit : "New Holland mieux compris - spécimens utiles transplantés en France." (Crédit photo: Studio d'imagerie/Bibliothèque d'État de Victoria)

«Mais ce n'était pas le cas à l'époque - la revendication anglaise sur l'Australie était très ténue», explique-t-elle. «Les Français les ont rendus extrêmement nerveux parce qu'ils continuaient à explorer… et ils étaient donc toujours anxieux que les Français revendiquent une partie du pays.»

Danielle Clode, professeure associée en sciences humaines à l'Université Flinders et qui fait autorité en matière d'exploration française du Pacifique, affirme que la compréhension reçue par de nombreux Australiens est qu'après 1788 "à partir de là, les Britanniques possédaient tout le continent".

À cette époque, les guerres napoléoniennes battaient leur plein en Europe, faisant craindre aux Britanniques que des expéditions mondiales ne menacent leur jeune et relativement faible colonie.

Nicolas-Martin Petit et Charles Lesueur étaient membres de l'équipage du Géographe. Ils ont été parmi les premiers Européens à représenter la terre, les gens, les animaux et les plantes de l'Australie du Sud. Le "Wombat" de Lesueur a été dessiné sur King Island, en Tasmanie (Crédit photo: State Library SA)

Mais Clode dit que la France n'était pas "très motivée pour entreprendre des activités coloniales" au moment de l'expédition de Baudin, ayant eu peu auparavant "une révolution à gérer".

Le but principal du voyage était plutôt de cartographier le territoire, de rassembler des connaissances scientifiques et de collecter des spécimens de flore et de faune.

Baudin lui-même était un produit du tumulte révolutionnaire, s'élevant dans la marine marchande contrairement au noble pedigree de nombreux officiers et même des scientifiques servant sous ses ordres.

Comme le note Clode dans son livre Voyages dans les mers du Sud, Baudin était un collectionneur habile de spécimens, les ayant collectés en 1786 et 1792 en Inde et en Chine au service de l'archiduc François-Joseph d'Autriche.

L'héritage de Baudin, cependant, a été délibérément obscurcie pendant de nombreuses décennies, notamment parce que ceux qui ont rédigé les récits du voyage, en particulier le naturaliste François Peron, n'aimaient pas Baudin et ont même omis de le nommer dans leurs publications.

Baudin est mort de la tuberculose à l’île Maurice en 1803, à l'âge de 49 ans, mais plusieurs milliers de pièces d'intérêt scientifique sont revenues en France, certaines pour faire partie de la collection de l'impératrice Joséphine.

Ceux-ci comprenaient des plantes vivantes ainsi que des kangourous, des émeus et des cygnes noirs que Baudin avait ordonné de protéger des marins et des cuisiniers affamés. Certains officiers ont perdu leurs cabines au profit de la ménagerie, pour donner animaux une meilleure chance de survivre au long voyage. Les "wombats", malheureusement, n'ont pas survécu.

On ne sait pas si Baudin était censé faire pression sur les revendications territoriales françaises avec plus d'énergie.

Des doutes subsistent quant à la véracité d'un commentaire attribué à Napoléon selon lequel «Baudin a bien fait de mourir, à son retour je l'aurais pendu» pour ne pas avoir contesté les revendications de la Grande-Bretagne.

Cependant, Flinders écrit dans son récit de sa circumnavigation du continent qu'un des officiers de Baudin, Henri de Freycinet, lui a dit: «Si nous n'avions pas passé si longtemps à ramasser des coquillages et à attraper des papillons à Van Diemen's Land, vous n'auriez pas découvert la côte sud avant nous.»

Bien que Baudin, comme les Anglais, ait donné des noms à des dizaines d'endroits le long de la côte sans demander comment les propriétaires autochtones appelaient leur maison, il a exprimé des doutes quant à leur prise de possession.

Dans une lettre au gouverneur Philip King à Sydney, avec qui il s'était lié d'amitié, l'explorateur français écrivit :

«A mon avis, je n'ai jamais pu concevoir qu'il y ait eu justice ou même équité de la part des Européens à s'emparer, au nom de leurs gouvernements, d'une terre vue pour la première fois, alors qu'elle est habitée par des hommes qui n'ont pas toujours mérité le titre de sauvages ou de cannibales.»

«Il serait infiniment plus glorieux pour votre nation, comme pour la mienne, de former pour la société les habitants de son propre pays sur lesquels elle a des droits, plutôt que de vouloir s'occuper de l'amélioration de ceux qui sont très éloignés en commençant par s'emparer de la terre qui leur appartient et qui les a vu naître.»

Thébault dit que ce sentiment reflète les caractéristiques universalistes des Lumières.

Pour Clode, dont le travail est également apparu dans un documentaire diffusé sur SBS, les incursions françaises peuvent aider à changer la façon dont nous percevons notre histoire.

«Nous avons tendance à la voir comme un progrès inévitable conduisant vers où nous en sommes maintenant», dit-elle. «Ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui aurait pu être, si les choses avaient été légèrement différentes.»

Lien de l’article en anglais:

https://www.theguardian.com/science/2021/dec/25/french-coast-the-early-explorers-who-sparked-british-fears-of-a-francophone-australia