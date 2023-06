Héritage nazi: l'étrange saga du grand-père ukrainien de Chrystia Freeland, la vice-première ministre du Canada

La question la plus importante est de savoir comment le grand-père de Freeland, Mykhailo Khomiak, a été admis aux États-Unis et au Canada après la guerre? La seconde, c'est pourquoi il n'a jamais été poursuivi comme beaucoup d'autres collaborateurs nazis pour ses crimes?

Selon David Matas, conseiller juridique principal de B'nai Brith, «Chomiak est décédé en 1984. Il est mort depuis plus de 30 ans. Les dossiers du gouvernement sur lui, s'il y en a, devraient être rendus publics».

Une deuxième série de questions est soulevée par son association à cette figure, avec laquelle elle identifie ouvertement les rêves nationalistes ukrainiens: «Ce rêve a persisté dans la génération suivante, et dans certains cas [notamment le sien] la génération suivante».

Ce qui préoccupe le plus les gens de gauche, c'est son anticommunisme militant. Par exemple, le 28 janvier 2015, Freeland a été le seul député du Parti libéral à se joindre aux députés conservateurs, dont Jason Kenney, lors d'une cérémonie célébrant un don du gouvernement letton au projet Mémorial pour les victimes du communisme.

Dans son livre intitulé Plutocrates, elle offre d'ailleurs une défense choquante du «capitalisme mondial». Non seulement il est étrange qu'elle ait choisi ce terme pour son titre étant donné son histoire comme mot de code pour "Juif" dans les discours d'Hitler et de Goebbels, mais des déclarations comme celle-ci dans le livre sont un signal d'avertissement à tous les gens de gauche concernant son programme:

«L'Amérique a vraiment besoin de beaucoup de ses ploutocrates. Nous bénéficions des biens qu'ils produisent et des emplois qu'ils créent. Et même si une part croissante de ces emplois se trouvent à l'étranger, il vaut mieux être le foyer de ces innovateurs, qu'ils soient autochtones ou immigrés, que non. Dans l'environnement mondial hyperconcurrentiel d'aujourd'hui, nous avons plus que jamais besoin d'une super-élite créative et dynamique.»

La position de Freeland en tant qu'«ukrainienne-canadienne militante», pour reprendre ses propres mots, explique en grande partie son anticommunisme et sa collaboration avec l'élite capitaliste mondiale en tant que rédactrice, comme son grand-père, pour le Globe and Mail et le Financial Times.

Le nationalisme ukrainien est en grande partie une réaction à la période difficile de l'histoire soviétique marquée par la guerre civile et l'Holodomor (bien que les causes, et même la véracité, de ce dernier événement soient encore débattues par les historiens). Cependant, l'éducation et la carrière de col blanc de son grand-père suggèrent que les aspirations nationalistes de sa famille étaient d'un ordre différent que celles des paysans des champs.

Alors qu’elle était ministre du Commerce (du 4 novembre 2015 au 10 janvier 2017), le succès de Freeland à faire passer l'accord de libre-échange UE-Canada (CETA), qui protège les droits des investisseurs au détriment de ceux du travail et de l'environnement, a été une victoire majeure pour son programme capitaliste.

Ensuite, en tant que ministre des Affaires étrangères (de 2017 à 2020), elle a tourné son attention vers un important renforcement militaire en Ukraine et en Lettonie visant à garantir les avantages économiques de l'AECG et de l'Accord de libre-échange Canada-Ukraine (CUFTA) qu'elle a également fait adopter au Parlement. Pas étonnant qu'elle soit interdite de voyage en Russie.

On dit que la pomme ne tombe pas loin de l'arbre.

Lien de l’article en anglais:

https://www.counterpunch.org/2017/03/27/nazi-heritage-the-strange-saga-of-chrystia-freelands-ukrainian-grandfather/