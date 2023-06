Le film ‘Sisu’ est un magnifique chaos anti-nazi

Et c'est tout ce dont vous avez besoin de savoir, vraiment, une fois que Korpi monte sur son cheval (son seul compagnon à part son adorable chien borgne, qui ressemble à un petit agneau qui roule dans la suie) et se dirige vers la "civilisation". (C'est bon! Le chien s’en sortira bien!). Il semble pratiquement impossible qu'il puisse vivre assez longtemps pour échanger l'or contre de l'argent, car les nazis sont sûrs de le tuer juste pour le sport avant même de penser à s’emparer de l'or.

Par coïncidence, juste avant eux, Korpi trouve enfin de l'or, un filon si riche qu'en le regardant, son visage émerveillé reflète une teinte dorée. Presque immédiatement après cela, il entend les premiers bruits de bombardements nazis à proximité qui illuminent l'horizon d'un rouge maussade. Afin d'encaisser l'or, il doit retourner dans le monde peuplé, et c’est alors qu’un groupe de nazis errants se dresse entre lui et toute ville encore debout où il pourrait le faire.

L’histoire parle d'un vieux finlandais coriace, ancien commando de la guerre d'hiver de 1939-1940 entre l’URSS et le Finlande nommé Aatami Korpi (le magnifiquement barbu Jorma Tommila) et qui est devenu légendaire parmi les Russes comme un homme, si invincible qu'ils l'appelaient Koschel, "l'immortel". Le personnage est en partie inspiré de Simo Häyhä, alias la Mort Blanche, un tireur d'élite finlandais réputé pour avoir tué plus de cinq cents soldats ennemis au cours de ce conflit. Korpi s'inspire également en partie du personnage de John Rambo dans le premier et meilleur film de la série de Rambo, "First Blood".

Avis aux fans de films d'action! Il y en a un nouveau, fantastique, qui vient de sortir dans les salles, produit par Lionsgate. Il s’agit d’un rêve fiévreux rempli de chaos en Finlande, écrit et réalisé par Jalmari Helander, appelé "Sisu". C'est un mot finlandais défini au début du film, sans traduction exacte en anglais, mais signifiant quelque chose comme "une forme de courage et de détermination inimaginable" qui "se manifeste lorsque tout espoir est perdu".

En fin de compte, Korpi est pris dans la phase finale de la Seconde Guerre mondiale en Finlande, la guerre de Laponie, lorsque les intérêts allemands dans les richesses minérales de la région, principalement les mines de nickel, ont rendu les nazis particulièrement réticents à céder le territoire aux Alliés. Cette phase de l'histoire finlandaise, impliquant une lutte pour les ressources de la Finlande, est thématisée dans la détermination maniaque de Korpi à s'accrocher à l'or quoi qu'il arrive, y compris une vaste scène dans laquelle il ramasse systématiquement des pépites d'or renversées sur la route alors qu'un char et des tas de nazis lourdement armés le regardent de haut.

Bien sûr, ce sont les nazis qui devraient avoir peur de Korpi, qu'ils appellent par moquerie "grand-père", mais ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Et non, les fans d'action ne se lassent jamais de l'intrigue de l'outsider, ils ont cherché des poux à la mauvaise personne. Ensuite, on apprécie tout particulièrement le moment où tout commence à foirer pour eux et où ils se rendent compte que, malgré toute leur brutalité, ils ne sont pas à la hauteur de ce tueur glacial, mais qu’il est trop tard pour s'extirper du combat.

"Sisu" est presque sans paroles, ce qui est également un excellent cadeau pour les fans d'action. Korpi, hanté et battu par les intempéries, ne parle pas du tout jusqu'à la dernière scène, quand il a deux répliques comiquement discrètes. Comparé à lui, le peloton de nazis qui l'affronte est carrément bavard, mais même eux ne sont pas d'humeur pour une conversation prolongée.

L'officier SS aux commandes, Bruno Heldorf (Aksel Hennie), fait remarquer à son second astucieux et bestial, Wolf (Jack Doolan), qu'ils savent qu'ils ont perdu la guerre, et c'est le moins qu'on puisse dire. Je ne suis pas rentré chez moi pour être accueilli en héros en Allemagne. Blasés et amers, ils obtiennent leurs derniers frissons de vengeance en tirant, en pendant, en violant et en torturant les Finlandais et en brûlant leurs villes. Le peloton a un groupe de femmes finlandaises battues et emprisonnées dans un camion pour servir d'esclaves sexuelles. Mais les femmes, dirigées par l'une des leurs, sévère, sombre et intimidante, jouée par Mimosa Willamo, ont leur propre sisu qui se révélera particulièrement exaltant une fois qu'elles auront mis la main sur quelques armes.

La bande-son du film est riche et merveilleuse, avec des chants de gorge profonds et gutturaux pour transmettre la férocité de l'esprit de Korpi alors que ses rencontres avec le peloton nazi passent des tirs et des coups de couteau aux tirs de missiles de chars et aux explosions de champs de mines à une bataille sous-marine impliquant des gorges tranchées afin d’utiliser les hommes expirants comme appareils respiratoires temporaires. L'escalade follement inventive terre-eau-ciel des scènes de combat se termine par l'attaque à la pioche d'un mineur sauvage pour abattre un avion nazi en fuite alors qu'il est dans les airs.

Et le look du film est formidable, s'appuyant sur des plaines de Laponie austères et froides et sur des cieux bas pour transmettre l'atmosphère sinistre de la friche ravagée par la guerre, aux côtés de plans inspirés de Western Spaghetti avec de longues lignes d'horizon coupées par des personnages droits face à face, ou des gros plans audacieux de visages durs et féroces, des visages moqueurs ou, dans un cas mémorable, un visage aux yeux ronds surpris avec un grand couteau enfoncé dans la tempe. Le gore est là épais et rapide ainsi que les lettres dorées et rouges brillantes pour les titres des chapitres présentent des avertissements joyeusement incongrus du chaos à venir tels que "The Nazis", "Minefield" et "Legend".

Le film se porte très bien en sortie limitée, surtout pour une curiosité finlandaise de film d'action. Mais vous devriez vous dépêcher de le voir, car il ne reçoit pas assez de presse admirative pour l'aider à le faire avancer, et il aura besoin d'une promotion de bouche à oreille.

Je suppose que la question est, êtes-vous d'humeur à voir les nazis obtenir ce qu'ils méritent dans des éclats exaltants de justice brutale? Etant donné l'état du monde maintenant, je ne peux pas imaginer pourquoi vous ne le seriez pas.

Lien de l’article en anglais:

https://jacobin.com/2023/05/sisu-action-film-finland-world-war-ii-nazis