Vauban, le génie de l’architecture militaire qui a défendu Pierre-Paul Riquet, le bâtisseur du Canal du Midi, devant Louis XIV

Vauban a eu le courage de s'opposer à Colbert, ministre et contrôleur général des finances du royaume de France, en défendant Pierre-Paul Riquet, le concepteur du Canal du Midi, devant le roi Louis XIV. Colbert, qui détestait Riquet, faisait tout pour le dénigrer devant le roi. Il voulait que le roi coupe les vivres à Riquet pour que ce dernier ne puisse plus continuer son canal. Une des raisons pour lesquelles Colbert haïssait Riquet, c'est que ce dernier avait pour la première fois dans l'histoire de France, mis en place des mesures sociales pour les ouvriers qui construisaient son canal. Ces derniers bénéficiaient de congés payés, étaient pris en charges à 100% en cas d'accident du travail et pour ceux qui mouraient pendant les travaux, leurs veuves touchaient une pension à vie. Colbert, qui avait la réputation d'être particulièrement radin, ne supportait pas ce genre de dépenses, inutiles selon lui, et a donc poussé le roi à arrêter les frais pour la construction du canal. Vauban est alors intervenu et a persuadé le roi en argumentant que ce canal constituait une des plus grandes réalisations de son règne (il aurait difficilement pu argumenter sur les mesures sociales de Pierre-Paul Riquet, le roi méprisant autant les pauvres que son ministre Colbert).

Dans ma région d'origine, l'Aude, un des points principaux du passage du canal, on estime beaucoup Riquet et on apprécie Vauban, non pas pour ses réalisations militaires, mais pour avoir courageusement défendu un de nos plus grands bâtisseurs.