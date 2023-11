Bernie Sanders verse des larmes de crocodile pour Gaza tout en soutenant les bombardements israéliens

Il s’agit d’une distorsion politique délibérée. Les habitants de Gaza ne sont pas les victimes tragiques d’une catastrophe naturelle qui «ont été tués» par un événement imprévu. Le gouvernement israélien les a assassinés avec le soutien de tous les gouvernements impérialistes de la planète. L’administration Biden a déclaré «qu’il n’y a pas de lignes rouges» et qu’«Israël ne doit de justification à personne», donnant ainsi son feu vert au génocide. Israël a intentionnellement frappé des hôpitaux, des écoles et des centres de réfugiés pour mener une politique de nettoyage ethnique, le type même de crimes que les États-Unis ont invoqué (ou concocté) pour justifier leurs propres guerres dans le passé.

«Israël a le droit de se défendre et de détruire les terroristes du Hamas qui l’ont attaqué», a écrit Sanders, faisant écho à la position officielle des politiciens et généraux impérialistes. Il a pris soin de ne jamais utiliser le terme «génocide», «crimes de guerre» ou «cessez-le-feu», en mettant l’accent principalement sur «l’attaque barbare du 7 octobre contre des civils en Israël», qui, dit-il, «a déclenché cette guerre».

Sanders est un sioniste de longue date et partisan de l’État d’Israël qui a dit aux manifestants pro-palestiniens de «se taire» dans une mairie du Vermont lors de l’invasion israélienne de Gaza en 2014. Cette année-là, lorsqu’au moins 2,000 Palestiniens furent tués par l’armée israélienne, Sanders soutenait une résolution du Sénat déclarant qu’Israël «se défendait contre les attaques à la roquette non provoquées de l’organisation terroriste Hamas». Moins de 48 heures après avoir rédigé son éditorial dans le Guardian, le bureau de Sanders a appelé la police pour arrêter un groupe de manifestants des Socialistes démocrates d'Amérique qui étaient entrés dans son bureau à Washington DC pour exiger qu'il appelle à un cessez-le-feu.

Dans son éditorial du Guardian, Sanders exprime ses inquiétudes quant à la brutalité de la campagne israélienne à Gaza et à la violence extrêmement provocatrice des colons israéliens en Cisjordanie, mais uniquement pour se donner une couverture politique. C’est un homme politique bourgeois expérimenté de type social-démocrate, parfaitement conscient du rôle qu’il joue dans la réduction des divisions sociales pour soutenir le Parti démocrate et l’impérialisme américain (comme il l’a fait lors de ses deux campagnes présidentielles, en 2016 et 2020). Il s'exprime en gardien du dogme [sioniste], utilisant tout ce qui lui reste de crédibilité pour convaincre les jeunes d'accepter le «récit» américano-israélien selon lequel les actions d'Israël sont, en fin de compte, entièrement justifiées.

Tout en utilisant une voix passive pour décrire les crimes des Israéliens, il fait tout son possible pour dénoncer les crimes du Hamas, donnant du crédit aux affirmations grossièrement fausses de la propagande selon lesquelles le Hamas aurait intentionnellement assassiné des bébés:

«L’attaque du Hamas était indescriptible. Plus de 1,300 hommes, femmes et enfants innocents ont été tués. Environ 240 Israéliens et Américains ont été pris en otage, dont de jeunes enfants et des grands-parents. Des centaines de jeunes Israéliens ont été abattus de sang-froid lors d'un festival de musique, des bébés et des personnes âgées ont été brutalement assassinés dans leurs maisons. Et rappelons-nous que le Hamas n’a pas visé en priorité les militaires. Ils ont intentionnellement pris pour cible des civils innocents. Leur attaque visait à provoquer une réponse. En cela, ils ont réussi. Le peuple d'Israël a été horrifié et indigné par cette attaque. Naturellement, beaucoup voulaient riposter avec force.»

Le Hamas, continue Sanders, est «une organisation terroriste autoritaire» qui «gouverne par la force, stockant des armes et du matériel de guerre, taxant une population désespérément pauvre». Ces mots s’appliqueraient tout aussi bien à l’État d’Israël et au parti au pouvoir, le Likoud, fondé par le terroriste de droite Menachem Begin.

Une grande partie de cette description s’appliquerait également à l’administration Biden, que Sanders a soutenue et qui exige 105 milliards de dollars pour Israël et le régime sympathisant des néo-nazis en Ukraine.

Sanders a ensuite déclaré que le Hamas «défend une idéologie fondamentaliste qui traite les femmes comme des citoyennes de seconde zone et menace de tuer les homosexuels». Il peut regarder de l’autre côté de l’allée et trouver de nombreux sénateurs républicains qui partagent cette vision, sans parler des fascistes qui constituent une partie importante de la majorité de la Chambre et forment la base politique la plus fervente de Donald Trump.

Sanders accuse le Hamas de «réprimer la dissidence et de voler aux Gazaouis non seulement les matériaux de base dont ils ont besoin, mais aussi le rêve d’un avenir meilleur».

Mais le principal gouvernement responsable des conditions dévastatrices auxquelles est confrontée la population de Gaza est le gouvernement des États-Unis, dirigé par le président Joe Biden, que Sanders soutient ardemment pour sa réélection. Le gouvernement américain a soutenu les blocus israéliens et la récente coupure de l’électricité, d’Internet et des soins de santé pour l’ensemble de la population de Gaza, en violation des principes établis par le Tribunal de Nuremberg qui a jugé les principaux criminels de guerre nazis après la Seconde Guerre mondiale.

La politique sociale du Hamas n'a certainement rien à voir avec le socialisme, mais les déclarations de Sanders sont une couverture politique pour le gouvernement israélien, puisqu'il ne dit rien du fait que les Arabes israéliens sont officiellement des «citoyens de seconde classe» selon la loi israélienne, sans parler des conditions d'apartheid à Gaza et en Cisjordanie.

Pour dissimuler son soutien au gouvernement capitaliste génocidaire d'Israël, Sanders avance quelques modestes propositions pour le gouvernement israélien dont il sait qu'elles n'ont aucune chance de se réaliser un jour. Il suggère que le fasciste Netanyahu et son cabinet de criminels de droite «promettent que les Palestiniens déplacés dans les combats auront le droit absolu de rentrer chez eux en toute sécurité» et qu’Israël s’engage à «des pourparlers de paix plus larges».

Sanders et presque tous ses collègues de l’«escouade» des Socialistes Démocrates d’Amérique à la Chambre ont soutenu les crimes de guerre israéliens contre Gaza. Alexandria Ocasio-Cortez, qui a également soutenu Biden, a déclaré le mois dernier à CNN qu’il était «absolument légitime» de voter pour financer l’armée israélienne, déclarant: «Je crois qu’il faut s’occuper du Hamas».

Sanders, Ocasio-Cortez & Co. ne sont rien d'autre que des rouages ​​de la machine politique et de propagande de l'impérialisme américain, alors qu'il intensifie ses opérations militaires dans une guerre mondiale qui s'étend de l'Ukraine au Moyen-Orient et, de manière imminente, à l'Extrême-Orient.

