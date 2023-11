D’immenses manifestations dans toute la région Asie-Pacifique contre le génocide de Gaza

Ce week-end, plusieurs centaines de milliers de personnes à travers la région Asie-Pacifique ont pris part aux manifestations mondiales contre la guerre génocidaire menée par Israël à Gaza et dénonçant les puissances impérialistes pour avoir soutenu le massacre. Les travailleurs et les jeunes ont exprimé non seulement leur répulsion face à ce qui se passe à Gaza, mais aussi leur sentiment anti-guerre en général.

Des manifestants crient des slogans et brandissent des drapeaux palestiniens lors d'un rassemblement de plus d'un million de personnes en soutien aux Palestiniens de Gaza, au Monument national de Jakarta, en Indonésie, le dimanche 5 novembre 2023 (Crédit photo/Dita Alangkara)

Toutes ces manifestations se sont heurtées à un silence quasi total de la part des médias industriels et gouvernementaux, qui ont également tenté de cacher au public les atrocités commises par Israël. Cependant, à mesure qu'ils apprennent ce qui arrive au peuple palestinien, de plus en plus de gens réclament une action contre le massacre à Gaza.

En Indonésie, l'un des pays les plus peuplés de la région, des milliers de personnes ont participé aux manifestations depuis le début du soulèvement palestinien le 7 octobre et la réponse brutale d'Israël. La plus grande manifestation à ce jour a eu lieu dimanche à Jakarta. Des centaines de milliers de personnes se sont rassemblées près de l'ambassade des États-Unis, située près du National Monument Square. Les participants ont brandi des drapeaux palestiniens et ont appelé à un cessez-le-feu et à une Palestine libre.

Les participants ont rapporté sur les réseaux sociaux que jusqu'à deux millions de personnes y avaient participé. Des manifestations ont également eu lieu dans d’autres villes du pays.

Les manifestants ont condamné la barbarie qui y règne. «Je voulais participer à cette marche pour pouvoir montrer au public qu'ici en Indonésie, nous avons un grand nombre de personnes qui se soucient de la Palestine», a déclaré Syifa, 22 ans, à Arab News . «Je pense qu'il est important, tant que vous en êtes capable, de donner votre voix pour l'humanité. D'autant plus que cette question palestinienne n'est clairement pas un conflit, c'est un génocide.»

En Malaisie voisine, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté. Dimanche, par exemple, des séquences vidéo diffusées sur les réseaux sociaux d’un stade de football bondé à Terengganu montraient des supporters agitant des drapeaux palestiniens et scandant leur soutien aux Palestiniens.