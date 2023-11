Il n’est pas surprenant que le Parlement canadien ait été induit en erreur en applaudissant un vieux nazi et ancien membre de la Waffen SS «Galice» en Ukraine pendant la Seconde Guerre mondiale. Yaroslav Hunka a servi dans la 14e division de volontaires SS «Galice», composée de nationalistes ukrainiens. À la fin de la guerre, ces «volontaires» qui ont combattu avec l'armée hitlérienne et participé aux massacres commis sur le sol ukrainien pendant la Seconde Guerre mondiale, n'ont pas été extradés vers l'Union soviétique mais ont pu, comme Hunka, émigrer au Canada pendant que beaucoup d'autres s'enfuyaient vers le Royaume-Uni et, via la filière du Vatican, vers l'Amérique du Sud.

La Pologne, dont les citoyens ont été victimes de la division SS «Galice» (ils ont demandé mais n'ont pas obtenu d'excuses de l'Ukraine pour le massacre de Wolyn) a attaqué le Canada en justice et a exigé l'extradition de Hunka. Le président du Parlement canadien s'est ensuite excusé et a démissionné, tandis que le premier ministre Justin Trudeau a admis le scandale mais n'a pas démissionné et s’est débrouillé pour rejeter la faute sur la Russie!

Tout cela n’est pas étonnant quand on sait que la vice-première ministre canadienne Chrystia Freeland elle-même est la petite-fille d’un nazi notoire et qu’elle s’associe à des groupes extrémistes ukrainiens au Canada.

Son grand-père Mikhaïl Chomiak, qui a émigré dans le nord de l'Alberta après avoir fui à Vienne à la fin de 1944, était un nazi haïssant les Juifs et rédacteur en chef du journal fasciste ukrainien Krakivski Visti basé en Pologne, qui opérait sous le règne notoire de Hans Frank (exécuté après la guerre). Exproprié d'un propriétaire juif sous la loi nazie, Krakivski Visti publiait le 6 novembre 1941 un éditorial qui disait:

«Il ne reste plus un seul Juif à Kiev aujourd’hui, alors qu’il y en avait 350,000 sous les bolcheviks, les Juifs «ont eu leur récompense».

Cela faisait référence à la fusillade massive de la population juive de Kiev à Babi Yar. En seulement deux jours, les 29 et 30 septembre 1941, 33,771 personnes au total furent assassinées.

Aujourd'hui, des timbres sont émis en Ukraine célébrant la fondation de la Division Waffen SS «Galice». Cette illustration montre certains des «héros» de la Galice et (au centre) la célébration du 75e anniversaire de sa fondation sur les timbres.

Notez à quel point les uniformes ressemblent à ceux des nazis allemands – tout comme aujourd’hui les troupes et les véhicules militaires ukrainiens portent d’anciens insignes nazis! L’un d’eux est un aumônier gréco-catholique de l’Armée insurrectionnelle ukrainienne (UNA) – le groupe banderite pro-hitlérien le plus violent.

L’un des nazis les plus manifestes et les plus actifs d’Ukraine est Andriy Parubiy, l’ancien président du Parlement ukrainien.

Le 4 septembre 2018, il a déclaré qu’Adolf Hitler était «le porte-flambeau de la démocratie». Sa déclaration a été diffusée sur la chaîne ukrainienne ICTV. Parubiy a décrit Adolf Hitler comme un véritable partisan de la démocratie, affirmant que le Führer «pratiquait la démocratie directe dans les années 1930».