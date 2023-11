La découverte d'un fossile en Chine soulève des questions intrigantes sur l'évolution humaine

L'analyse a été présentée dans un article important de la professeure Xiujie Wu, de l'Institut de paléontologie et de paléoanthropologie des vertébrés (IVPP) de l'Académie chinoise des sciences de Pékin, et de son équipe, publié en juillet dans le Journal of Human Evolution: «Morphological and morphometric analyses of a late Pleistocene hominin mandible from Hualongdong, China.»

L'analyse d'une mâchoire datant de 300,000 ans découverte dans la grotte de Hualongdong, dans l'est de la Chine, a montré un ensemble fascinant de caractéristiques à la fois archaïques et modernes. La mandibule presque complète ainsi qu'un crâne partiel ont été globalement étiquetés HLD 6.

La grotte de Hualongdong, située dans le comté de Dongzhi de la province d'Anhui, à l'ouest de la Chine, est un site fossilifère important. Les scientifiques l’étudient depuis 2013. Des découvertes fossiles antérieures comprenaient un crâne d'Homo erectus nommé Dongzhi man, décrit en 2015, identifié à partir de deux fragments de crâne et de deux dents. Il a entre 150,000 et 412,000 ans. Les scientifiques ont mis au jour des fragments d'os humains appartenant à au moins 16 personnes, dont un enfant âgé d'environ 12 à 16 ans, ainsi que de nombreux outils en pierre. Outre les artefacts humains, 6,000 fossiles d'animaux vertébrés, dont du stegodon (un ancêtre de l'éléphant), du tapir géant et des pandas géants, ont été découverts. Les fossiles d'animaux présentent des traces de coupures indiquant une boucherie humaine.

«J'ai pris connaissance de documents sur cette dernière découverte, et je ne peux qu'être d'accord sur le fait qu’elle peut montrer la tendance, et un point temporel, selon lequel depuis 300,000 ans, il y a eu une transition que l'homme d'Asie de l'Est a vécue, évoluant de l’hominidé ancien à l’homme moderne», a déclaré le paléontologue Wang Xiong au Global Times. Les scientifiques ont spéculé sur l’importance de ces fossiles pour l’histoire de l’évolution humaine, ils pourraient représenter une toute nouvelle lignée. La manière dont HLD 6 s’intègre dans l’évolution de l’homme moderne, Homo sapiens, n’est pas claire.

L'analyse du crâne du fossile publiée en 2021 a montré une combinaison similaire de caractéristiques archaïques et d’autres plus modernes.

Wu y a écrit: «Les résultats indiquent que la mandibule HLD 6 présente un motif morphologique en mosaïque caractérisé par un corpus robuste [corps de la mandibule] et une symphyse relativement gracile [ligne médiane de la mandibule marquée par une fine crête] et Ramus [charnière mobile sur l'un ou l'autre côté de la tête]. Le trigone mental modérément développé [la structure globale de la mâchoire inférieure] et une nette incurvation mandibulaire antérieure de la mandibule HLD 6 rappellent l'hominine du Pléistocène supérieur et la morphologie humaine moderne récente.

«Avec les fossiles d'os d'animaux et les outils en pierre, nous supposons que le site était le foyer d'une communauté humaine relativement mature», a déclaré Liu Wu, chercheur de l'IVPP en charge des fouilles, au Quotidien du Peuple.

On pense que H. erectus a évolué il y a 2 millions d’années. L'espèce est l'une des plus répandues, avec des fossiles trouvés en Afrique et sur tout le territoire eurasien jusqu'en Chine et en Asie du Sud-Est (homme de Java). On suppose que l’espèce a disparu il y a 117,000 ans, d’après un fossile trouvé à Ngangdong, Java en 2019.

Auparavant, les fossiles d'hominidés de cette période étaient considérés comme intermédiaires entre Homo erectus et Homo sapiens, mais la pléthore de découvertes chinoises remet en question cette vision.

«La découverte de fossiles d'hominidés et les études connexes menées au cours de la dernière décennie ont radicalement changé cette vision traditionnelle du modèle d'évolution des hominidés de la fin du Pléistocène moyen en Chine», ont déclaré Wu et son équipe. «Les fossiles d'hominidés de cette période, tels que ceux de Dali, Jinniushan, Maba, Tongzi, Xujiayao, Xuchang et Xiahe, présentent une grande variabilité morphologique et ne sont pas facilement attribués aux groupes taxonomiques existants.»

Tous les fossiles mentionnés ont été découverts en Chine et sont intermédiaires entre Homo erectus et Homo sapiens, mais il n'y a pas suffisamment d'informations disponibles pour caractériser leur dénomination d'espèce. De toute évidence, le milieu et la fin du Pléistocène ont été une période de grands changements dans l’évolution humaine.

L'homme de Dali, constitué d'un crâne fossilisé entier d'un jeune homme, représentant typique de cette période, a été découvert par un géologue du Bureau de géologie et des ressources minérales du Shaanxi, Liu Shuntang, en 1978 dans le comté de Dali, province du Shaanxi, en Chine. Il est âgé de 209,000 ans.

Un article publié en 1981 dans Scientia Sinica par le paléontologue X. Z. Wu décrit «un crâne bien conservé d'un type archaïque des premiers Homo sapiens de Dali, en Chine». Wu a analysé qu'«il présente de nombreux caractères identiques à ceux des premiers Homo sapiens ou intermédiaires entre l'Homo erectus et l'homme moderne. Il possède également des caractéristiques similaires à celles de l'homme moderne, et proches de l'Homo erectus à certains égards. Il appartient donc probablement à un type archaïque des premiers Homo sapiens.

Un article publié dans Nature en septembre a établi des parallèles avec les restes fossiles découverts sur le site archéologique de Jebel Irhoud au Maroc, découverts au début des années 2000, qui pourraient donner un aperçu de l'importance du HLD 6 et des autres fossiles chinois non désignés.

On pense que les restes humains de Jebel Irhoud appartiennent à l'un des premiers membres de la lignée évolutive qui comprend Homo sapiens. Jebel Irhoud est une grotte située à 50 km au sud-est de la ville de Safi. Il s'agit d'un important site paléontologique découvert en 1960 où ont été mis au jour plusieurs fossiles humains, ainsi qu'une industrie d'outils en pierre et les restes de plusieurs espèces animales révélateurs d'un écosystème steppique.

Les fossiles étaient initialement datés de 40,000 ans et étaient classés comme Néandertaliens, mais des travaux plus précis sur le site dataient les fossiles de 300,000 ans. Un crâne désigné sous le nom de Jebel Irhoud-1 est considéré comme la découverte la plus importante.

Le professeur d'anthropologie au Musée d'histoire naturelle de Londres Chris Stringer et l'anthropologue de l'Université de New York Julia Galway-Witham ont déclaré dans un article de Nature publié en juin 2017 et intitulé «Sur l'origine de notre espèce», que les «fossiles âgés d’environ 280,000 à 350,000 ans provenant de Jebel Irhoud au Maroc pourraient représenter une étape précoce de l'évolution de l'Homo sapiens. La forme du visage d'un fossile de Jebel Irhoud découvert précédemment sur le site présente des similitudes avec la structure des humains plus modernes, comme la présence de pommettes délicates. Cependant, la forme du casse-tête (la section du crâne entourant le cerveau) est de forme archaïque et a une forme allongée qui est moins globulaire que la structure plus moderne de Homo sapiens.

L’émergence de l’homme moderne a été un processus très complexe et contradictoire. Le premier fossile considéré comme représentant de véritables humains, Herto Man découvert en 1997 en Éthiopie, est âgé de 160,000 ans. Pourtant, les preuves génétiques suggèrent que les humains pourraient être apparus il y a au moins 500,000 ans.

Stringer et Galway-Witham ont ajouté que ces découvertes «suggèrent que les limites claires de l'évolution de Homo sapiens, telles que les descriptions de fossiles comme «archaïques» ou «anatomiquement modernes», sont susceptibles de s'estomper au fur et à mesure que les archives sur les fossiles s'améliorent. Ils ont probablement raison, même si leurs preuves ajoutent à l’image d’un chevauchement temporel étendu de formes archaïques et d’apparence plus moderne à travers le continent (Afrique)...»

Maria Martinón-Torres, paléoanthropologue du Centre national de recherche sur l'évolution humaine en Espagne, qui a participé à l'analyse du HLC-6, a déclaré à Nature: «Davantage de fossiles et d'études sont nécessaires pour comprendre la position précise [du peuple Hualongdong] dans l’arbre généalogique humain. Elle a souligné que les protéines extraites des os pourraient apporter davantage de lumière sur les liens entre le peuple Hualongdong et les humains modernes, ainsi qu'avec des espèces plus archaïques.

Les fossiles d’hominidés de Chine joueront un rôle essentiel dans l’élaboration de l’évolution de l’homme moderne.

Lien de l’article en anglais:

https://www.wsws.org/en/articles/2023/10/26/yauq-o26.html