La démangeaison de Bandera en Ukraine

L'invasion russe de l'Ukraine le 24 février 2022 a été justifiée par le président russe Vladimir Poutine comme une «opération militaire spéciale» ayant quelques objectifs précis, parmi lesquels nettoyer les écuries du pays des nazis. Comme c’est souvent le cas dans l’histoire, ce n’était pas vraiment faux, même si c’était particulièrement pratique pour Moscou. Au cœur de nombreux mouvements nationalistes bat un cœur réactionnaire, et l’histoire semée de traumatismes de l’Ukraine ne fait pas exception.

Un personnage central de ce drame reste Stepan Bandera, dont l’influence pendant la Seconde Guerre mondiale l’a gravé dans les annales de l’histoire ukrainienne. Son apparition dans la justification russe de l’invasion de l’Ukraine a donné à son esprit une clause de sortie historique, quelque chose qui s’apparente à une réhabilitation. Cela a été facilité par le peu de couverture médiatique et de la connaissance de l’homme en dehors des imaginations nationalistes fébriles qui continuent de le soutenir.

Depuis son assassinat en 1959, la question de Bandera, l’un des principaux nationalistes ukrainiens, n’a pas fait l’objet d’un traitement approfondi. Puis vint Grzegorz Rossoliński-Liebe en 2014, dans un ouvrage qui retraçait les liens entre la pensée nationaliste de Bandera et diverses sources racistes telles que Mykola Mikhnovs'kyi, qui rêvait d'une Ukraine débarrassée des Russes, des Polonais, des Magyars, des Roumains et des Juifs ainsi que le rôle de l’Organisation des nationalistes ukrainiens (OUN), fondée à Vienne en 1929 par Yevhen Konovalets et Andriy Melnyk.

Malgré la composition cosmopolite et multiethnique des territoires qui deviendraient l’Ukraine moderne, l’OUN s’est spécialisée dans les discours sur l’identité et la pureté homogènes. La haine des Juifs était plus que fortuite: elle faisait partie intégrante de l’organisation. Ils étaient, pour reprendre les mots espiègles de Yuri Lylianych dans Rozbudova Natsii (Reconstruire la nation), le journal officiel de l’OUN, «des étrangers et beaucoup d’entre eux étaient même des éléments hostiles de l’organisme national ukrainien».

De son côté, Bandera, fils d’un prêtre gréco-catholique nationaliste, était un fanatique, un auto- tourmenteur et un flagellateur. En tant que chef des nationalistes ukrainiens, Bandera s’est engagé dans des attentats terroristes tels que l’assassinat en 1934 du ministre polonais de l’Intérieur Bronisław Pieracki. Il a eu de la chance que sa condamnation à mort ait été commuée en réclusion à perpétuité, mais cela ne l’a pas empêché de crier «Slava Ukrainy!»

Les adeptes de Bandera sont devenus connus sous le nom de Banderowzi. Au cours de la deuxième semaine après l’invasion de l’Union Soviétique en 1941, les Benderowzi, pleins de confiance, proclamèrent l’État ukrainien à Lemberg. L'occasion fut célébrée quelques jours plus tard par un pogrom contre les Juifs de la ville. On ignore toutefois d’où provient l’ordre. Les Allemands considérant les partisans de Bandera comme une nuisance et peu adaptés à leur programme, ils furent réduits en importance au niveau d'unités de police et envoyés en Biélorussie. Une fois transférés en Volhynie en Ukraine, beaucoup se fondirent dans les forêts pour former la future UPA (Armée insurrectionnelle ukrainienne).

Pour sa part, l’OUN, avec les bons services des citoyens ukrainiens, a aidé le Troisième Reich à massacrer 800,000 Juifs dans l’ouest de l’Ukraine. L'UPA, comme l'écrit l'historien Jaroslav Hryzak, a commencé à combattre tout le monde, qu'il s'agisse d'unités de l'armée allemande, de partisans rouges, de l'armée clandestine polonaise et d'autres nationalistes ukrainiens. La Volhynie et la Galicie furent des théâtres de massacres effroyables perpétrés par l'UPA, avec plus de 100,000 Polonais assassinés. Un objectif est resté durable – au moins pendant cinq ans. De 1944 à 1949, les restes de l’UPA et de l’OUN étaient obsédés par les Soviétiques tout en poursuivant une campagne de terreur contre les Ukrainiens de l’Est transférés en Volhynie et en Galice en tant qu’administrateurs ou enseignants, qu’elle considérait comme de présumés informateurs et collaborateurs.

Curieusement, Bandera, en tant que personnage historiquement actif, a joué un rôle moins direct dans la guerre qu’on le pense parfois, laissant les Banderowzi exercer leur violence dans l’ombre de son mythe et de son influence. De la prison polonaise dans laquelle il était détenu, il s'évada après l'invasion allemande de la Pologne en septembre 1939. À l'été 1941, il envisageait de jouer un rôle plus direct dans le conflit en tant que futur Prowidnyk (chef), mais fut arrêté par les Allemands à la suite du conflit. Proclamation à Lviv de l'État ukrainien le 30 juin 1941.

Cependant, avant son arrestation, il avait rédigé, avec l'aide de députés tels que Stepan Choukhevych, Stepan Lenkavskyi et Iaroslva Stesko, un document interne du parti intitulé de manière inquiétante: «La lutte et les activités de l'OUN en temps de guerre». On y chérit la purification, celle qui débarrassera le territoire ukrainien des «Moscovites, Polonais et Juifs», avec un accent particulier pour ceux qui soutiennent le régime soviétique.

Après son arrestation, Bandera a passé du temps à Berlin. À partir de là, il a été prisonnier politique du Bureau principal de la sécurité du Reich (RSHA) dans la prison de Sachsenhausen. Son temps de détention n'a pas réussi à apaiser le zèle de ses partisans, qui poursuivaient leur joyeux chemin en massacrant au nom de leur chef de secte. Après la guerre, il s'installe à Munich avec sa famille, mais est finalement identifié par un agent du KGB et assassiné en 1959.

Bandera offre une part de haine et de respect historiques pour un bon nombre de partis: en tant que figure de l’Holocauste, collaborateur opportuniste, combattant de la liberté. Même en Ukraine, la division entre un Occident respectueux et un Est répugnant persiste. En janvier 2010, le président ukrainien Viktor Iouchtchenko a déclaré Bandera héros national de l'Ukraine.

En 2020, la Pologne et Israël ont réprimandé conjointement le gouvernement de la ville de Kiev, par l’intermédiaire de ses ambassadeurs, pour avoir arboré des banderoles liées à la figure nationaliste. Le portrait de Bandera a été exposé sur un édifice municipal à la fin d'une marche le 1er janvier honorant le 111 e anniversaire de l'homme, en présence de centaines de personnes.

Dans leur lettre adressée à l'administration de la ville, les ambassadeurs Bartosz Cichocki et Joel Lion de Pologne et d'Israël ont respectivement exprimé leur «grande inquiétude et leur tristesse que les autorités ukrainiennes à différents niveaux: le Conseil de l'oblast de Lviv et l'administration de la ville de Kiev continuent de chérir des gens et des événements qui devraient être condamnés une fois pour toutes.

Les ambassadeurs ont également exprimé leur inquiétude à l'égard de la région de Lviv qui tolère la célébration d'un certain nombre d'autres personnalités: Andriy Melnyk, un autre collaborateur du Troisième Reich dont la soif de sang était moins vive que celle des partisans de Bandera; Ivan Lypa, «l’écrivain antisémite et xénophobe qui haïssait aussi les Polonais» ainsi que son fils Yurii Lypa, «qui a écrit la théorie raciste de la race ukrainienne».

Les démangeaisons tenaces de Bandera peuvent se manifester à tout moment. En juillet 2022, l’ambassadeur d’Ukraine en Allemagne, comme par hasard un autre Andriy Melnyk, a mal évalué l’ambiance en exposant son point de vue sur Bandera. Il a insisté sur le fait que la figure nationaliste avait été inutilement diffamée; il «n’était pas un meurtrier en masse de Juifs et de Polonais» et, selon lui, il n’y aurait aucune preuve du contraire. Le même Melnyk avait également accusé le chancelier allemand Olaf Scholz d'être un «beleidigte Leberwurst» (saucisse de foie offensée), un terme insultant réservé aux personnes à la peau fine.

Dans la mesure où les ambassadeurs sont généralement censés être des porte-parole de l'opinion gouvernementale, une telle conduite aurait dû être suffisamment révélatrice, même si la décision du président ukrainien Volodymyr Zelensky de destituer Melnyk de son poste à Berlin a été imputée à «une partie normale de la pratique diplomatique». Une explication plus probable réside dans la fureur suscitée à l'ambassade israélienne par les propos pro-Bandera («une déformation des faits historiques», a commenté la chaîne officielle, sans parler de la dévalorisation de «l'Holocauste et ça constitue une insulte à ceux qui ont été assassinés par Bandera et son peuple»), une fureur partagée par la Pologne («une telle opinion et de tels propos sont absolument inacceptables», a déclaré sèchement le vice-ministre des Affaires étrangères Marcin Przydacz).

Malgré sa destitution, des messages de regret et de condoléances ont afflué de la part d'un certain nombre de ses hôtes allemands, suggérant que le complexe d'adoration du boucher ne devrait pas constituer un obstacle au respect en temps de conflit. «Le fait qu'il n'ait pas toujours adopté le ton diplomatique est plus que compréhensible au vu des crimes de guerre incompréhensibles et des souffrances du peuple ukrainien», a expliqué le porte-parole pour la politique étrangère du groupe parlementaire de l'Union chrétienne-démocrate/Union chrétienne-sociale (CDU/CSU un parti très à droite sur l’échiquier politique allemand), Roderich Kiesewetter. Bandera aurait sûrement approuvé ce sentiment.

Binoy Kampmark était boursier du Commonwealth au Selwyn College de Cambridge. Il enseigne à l'Université RMIT de Melbourne. Courriel: bkampmark@gmail.com

