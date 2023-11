Les agents de renseignement ukrainiens formés par la CIA ont assassiné des dizaines de collaborateurs de la Russie

Les agences de renseignement ukrainiennes formées par la CIA ont assassiné des «dizaines» de Russes et de collaborateurs ukrainiens depuis le début de l'invasion de Moscou, a rapporté lundi le Washington Post, citant plus de deux douzaines de responsables anonymes du renseignement et de la sécurité ukrainiens, américains et occidentaux, actuels et anciens.

Les missions impliquaient des équipes d'élite formées et équipées en «partenariat étroit» avec la CIA, qui aurait dépensé «des dizaines de millions» de dollars américains pour transformer les agences de renseignement ukrainiennes depuis 2015.

Mais des responsables américains cités par le Washington Post ont souligné que la CIA n’était «aucunement impliquée» dans ces assassinats ciblés.

Le Kremlin a accusé à plusieurs reprises les États-Unis de jouer un rôle direct dans la guerre en Ukraine depuis que la Russie a envahi son voisin pro-occidental il y a 21 mois.

Le Washington Post a déclaré que les cibles du service de sécurité du SBU comprenaient Daria Douguina, la fille de l'ultranationaliste pro-guerre Alexandre Douguine, tuée dans un attentat à la voiture piégée en août 2022.

Parmi les cibles de l'agence de renseignement militaire GUR figurait un officier supérieur russe qui a été abattu lors d'une séance matinale cet été.

L’agence militaire a également mené des frappes de drones sur le sol russe, notamment une attaque contre le Kremlin en mai 2023 qui a brièvement incendié une partie du toit.

Des responsables russes dans les territoires ukrainiens occupés et des collaborateurs ukrainiens présumés ont également été tués dans les opérations du SBU et du GUR, selon le rapport.

«Toutes les cibles touchées par le SBU sont tout à fait légales», a déclaré le directeur Vasyl Malyuk dans une déclaration au journal.

Les opérations majeures du SBU et du GUR nécessitaient l’autorisation «tacite ou non» du président Volodymyr Zelensky.

L’Ukraine a pour politique de ne pas revendiquer la responsabilité des attaques sur le sol russe ou dans les territoires occupés depuis le début de l’invasion russe.

Un porte-parole de Zelensky n'a pas répondu aux demandes de commentaires du Washington Post.

La CIA a refusé de commenter l'article du Washington Post.

Lien de l’article en anglais:

https://www.themoscowtimes.com/2023/10/23/ukraines-cia-trained-intelligence-operators-assassinated-dozens-of-russians-collaborators-wapo-a82857