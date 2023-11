Les Chinois sont outrés du double standard et de l’hypocrisie des Occidentaux à propos de la bande de Gaza

Double standard et hypocrisie en plein écran dans la bande de Gaza

Les pertes civiles catastrophiques et les souffrances des deux côtés du conflit israélo-palestinien ont choqué le monde entier. Ce qui est également épouvantable, c’est l’hypocrisie et le double standard dont font preuve de nombreux dirigeants et médias occidentaux.

Les responsables américains ont continué de défendre le droit d'Israël à se défendre, quel que soit le nombre élevé de morts civiles à Gaza – il a dépassé les 6,500, dont plus de 2,300 enfants.

Même si les dirigeants occidentaux ont condamné les attaques du Hamas contre Israël le 7 octobre, ils n'ont pas condamné les attaques aveugles d'Israël contre Gaza. Le fait que les attaques israéliennes aient tué de nombreux travailleurs humanitaires des Nations Unies et plus de 20 journalistes n’a fait aucune différence pour les dirigeants occidentaux.

Les hommes politiques occidentaux qui n'ont laissé passer aucune occasion d'accuser d'autres pays de commettre des génocides, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité ne savent plus comment décrire le massacre de milliers de civils innocents, malgré la tragédie qui se joue devant les caméras des médias. .

Après qu'Israël a annoncé un siège de la bande de Gaza, coupant l'approvisionnement en eau, nourriture, carburant et électricité de l'enclave, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est-elle souvenue de son tweet du 19 octobre 2022, dans lequel elle écrivait que «les attaques de la Russie contre les infrastructures civiles, notamment l'électricité, sont des crimes de guerre. Couper l'eau, l'électricité et le chauffage à des hommes, des femmes et des enfants à l'approche de l'hiver, sont des actes de pure terreur».

Dans un tweet du 15 octobre, elle a affirmé que les civils de Gaza étaient également des victimes du Hamas. Mais lorsque j’ai demandé à un porte-parole de la Commission européenne si le Hamas devait être tenu responsable de la mort de milliers de civils palestiniens à Gaza, il a tout simplement esquivé la question.

La ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock a menti de manière flagrante lorsqu'elle a déclaré le 21 octobre qu'«Israël se soucie du peuple de Gaza, des Palestiniens». Outre le lourd bilan des morts, plus de 1,4 million de Palestiniens ont été déplacés à cause du conflit depuis le 7 octobre, selon les Nations Unies. Tout cela a incité le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à déclarer mardi au Conseil de sécurité de l'ONU que «les attaques du Hamas ne se sont pas produites en vase clos, le peuple palestinien a été soumis à 56 ans d'occupation étouffante».

L’hypocrisie et le double standard ont exaspéré les gens du monde entier. Quelque 850 responsables de l'Union européenne ont signé une lettre à von der Leyen le 21 octobre pour contester sa promesse de soutien «inconditionnel» à Israël et son refus de dire qu'Israël doit respecter le droit international humanitaire dans ses opérations militaires.

Euronews, habituellement pro-européen, a cité les Européens disant qu'ils «ont honte d'être Européens maintenant» en raison de l'indifférence de leurs dirigeants politiques à l'égard des Palestiniens.

La plupart des grands médias américains et européens n’ont pas rendu compte objectivement du conflit. CNN a raconté de nombreuses histoires personnelles de civils israéliens attaqués par le Hamas, parfois avec des présentateurs en larmes. Mais ils n’ont montré aucun intérêt pour de telles histoires parmi les victimes palestiniennes à Gaza, dans le but de déshumaniser les Palestiniens.

Dans un article publié la semaine dernière, une journaliste de la BBC a déclaré que 1,400 Israéliens avaient été «massacrés» et 4,000 Palestiniens «tués», un parti pris reflété dans son choix de mots.