Une île italienne permet aux étrangers d’y vivre sans loyer pendant trois mois

CNBC (Consumer News and Business Channel, sa désignation officielle jusqu'en 1991) est une chaîne de télévision américaine diffusant des nouvelles financières 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dont le siège est à Englewood Cliffs, New Jersey.

Clarese Partis, une conceptrice de logiciels de 39 ans originaire de Los Angeles, a toujours voulu travailler dans un endroit décalé, loin des foules.

Alors, lorsqu’on lui a offert une telle opportunité, elle l’a immédiatement saisie.

La semaine dernière, Partis a atterri dans le village sarde d’Ollolai en Italie pour un séjour gratuit payé par la municipalité locale. Cela fait partie d’un programme destiné aux nomades numériques qui souhaitent s’installer temporairement pour travailler au centre de l’île, au milieu des agriculteurs et des moutons au pâturage.

Elle est la première nomade numérique à arriver – et, selon elle, ça a changé sa vie.

«Je voyage en tant que nomade numérique depuis deux ans, la dernière fois c’était à Zanzibar», a expliqué Partis, et «lorsque l’opportunité d’Ollolai s’est présentée, j’étais ravi de l’essayer».

«Je sentais que j’avais besoin de changer d’endroit», a-t-elle témoigné, «bien que ce ne soit pas un lieu touristique, mais plutôt entouré de nature, d’air pur, de montagnes, de belles plages, où je pourrais trouver plus de réconfort, de paix et un mode de vie plus lent.»

Le petit village d’Ollolai

Ollolai est situé dans la région sauvage de Barbagia, loin des côtes sardes remplies de VIP - un endroit où les anciennes traditions survivent et où les bandits vivaient autrefois dans des grottes.

Au fil du temps, les habitants sont partis à la recherche d’un avenir meilleur ailleurs et l’ancien village, désormais couvert d’art de rue illustrant la vie rurale, s’est petit à petit vidé.