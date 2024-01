La Thaïlande s'apprête à interdire la consommation récréative de cannabis

La Thaïlande a sollicité l'opinion publique sur un projet de loi du nouveau gouvernement visant à interdire le cannabis à des fins récréatives, ce qui représente un revirement majeur plus d'un an après que le pays soit devenu le premier en Asie à décriminaliser cette substance. Une éventuelle interdiction aurait un impact sur les entreprises liées à la marijuana qui ont prospéré au cours des 18 derniers mois dans un contexte d’assouplissement des lois.

«Tout usage récréatif est mauvais»

L'interdiction potentielle de l'usage récréatif du cannabis fait partie de la réalisation d'une promesse électorale du nouveau gouvernement de coalition conservateur du pays, arrivé au pouvoir à la fin de l'année dernière, en promettant de renforcer les règles et d'autoriser uniquement l'usage médical.

Le Premier ministre Srettha Thavisin s'est prononcé à plusieurs reprises contre l'usage récréatif de la marijuana en raison des inquiétudes liées à l'abus de drogues. «Nous avons rédigé cette loi pour interdire la mauvaise utilisation du cannabis», a déclaré le ministre de la Santé Cholnan Srikaew plus tôt cette semaine.

«Tout usage récréatif est mauvais», a-t-il ajouté. Un communiqué publié sur le site Web du ministère thaïlandais de la Santé, mardi 9 janvier, indique que le nouveau projet autorisera uniquement les utilisations médicales et sanitaires du cannabis tout en interdisant tous les types d'usage récréatif.

Si elle est adoptée, la nouvelle loi imposerait des amendes allant jusqu'à 60,000 bahts (1,700 dollars) pour une utilisation récréative, tandis que les campagnes de publicité ou de marketing concernant une telle utilisation pourraient entraîner des peines de prison pouvant aller jusqu'à un an ou des amendes pouvant atteindre 100,000 bahts (2,856 dollars).

Notamment, fumer de la marijuana en public restait illégal, même en vertu des lois assouplies. Le récent projet fait suite au rejet d'une proposition antérieure par le parlement du pays en novembre.

Les Thaïlandais ont jusqu'au 23 janvier pour donner leur avis sur le projet, après quoi le cabinet évaluera à la fois le projet de loi et les suggestions reçues avant de le soumettre au Parlement pour un débat plus approfondi.

L'impact possible

En 2022, la Thaïlande est devenue le premier pays d’Asie à dépénaliser complètement le cannabis, environ quatre ans après avoir légalisé la marijuana médicale. Cependant, la décision prise il y a deux ans est allée encore plus loin puisque la culture et le commerce de produits à base de marijuana et de chanvre ne constituent plus un crime.

Si le nouveau projet devient une loi, il imposerait des amendes à la culture de cannabis sans licence, allant de un à trois ans de prison, ainsi que des amendes allant de 20,000 bahts (571 dollars) à 300,000 bahts (8,566,4 dollars).

La décision du gouvernement thaïlandais en 2022 a également donné naissance à une industrie d'une valeur estimée à 1,2 milliard de dollars au cours des prochaines années, puisque la décriminalisation complète de la marijuana a conduit à l'ouverture de milliers de dispensaires ainsi que de spas, de restaurants et de festivals.

Il convient de noter que la décriminalisation planifiée de longue date par la Thaïlande n'était pas parfaite, car le gouvernement a été contraint d'émettre une série de nouvelles réglementations sur la consommation de cannabis environ une semaine après l'entrée en vigueur de la loi initiale.

Les nombreuses lacunes de la loi récemment adoptée à l’époque ont suscité l’inquiétude quant au potentiel d’utilisation incontrôlée de cette substance n’importe où et par n’importe qui – y compris les enfants.

Lien de l’article en anglais:

https://www.wionews.com/world/thailand-seeks-public-opinion-as-it-moves-to-ban-recreational-cannabis-use-after-historic-decriminalisation-678708