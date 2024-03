Le New York Times a un vilain parti pris anti-palestinien

Le fait que le New York Times ait confié l’enquête sur les allégations d’agression sexuelle du 7 octobre à Anat Schwartz, une non-journaliste ayant des convictions anti-palestiniennes et des liens avec l’armée israélienne, est un reflet extrême du parti pris pro-israélien indéfectible du journal.

A droite, Anat Schwartz la journaliste sioniste du New York Times, à gauche, des manifestants pro-palestiniens protestent devant le bâtiment du New York Times contre la couverture par le journal de la guerre israélienne contre Gaza

Le New York Times est peut-être le quotidien le plus prestigieux du monde anglophone. Ses reportages ont remporté 132 prix Pulitzer, à commencer par celui que le journal a obtenu en 1918 pour sa couverture de la Première Guerre mondiale. Il en a récolté trois autres l'année dernière.

À une époque où il est de plus en plus courant que les consommateurs d'informations se targuent non pas de lire ou de regarder des reportages impartiaux, mais plutôt de fréquenter des sources des «deux côtés», le Times peut ressembler à une relique d'une époque perdue, où l'idéal de neutralité était toujours sacro-saint. Le journal a été historiquement surnommé «La Dame Grise» à la fois pour sa tradition d'imprimer uniquement en noir et blanc – il n'a commencé à incorporer des images en couleur que dans les années 1990 – et pour une certaine philosophie de prudence et de lourdeur journalistique.

Comme l’a souligné l’une des journalistes qui ont reçu un Pulitzer pour le journal l’année dernière, Mona Chalabi, l’un des domaines où cette réputation est le plus difficile à concilier avec la réalité est la couverture médiatique d’Israël/Palestine par le Times. Juste avant que Chalabi ne se rende à la cérémonie Pulitzer en novembre, elle a publié sur sa page Instagram un tableau qui fait valoir un point dévastateur.

Même si les morts palestiniens éclipsent les morts israéliens – les estimations actuelles du nombre de civils israéliens tués le 7 octobre se comptent par centaines, tandis que des dizaines de milliers de civils palestiniens ont été tués au cours des nombreux mois de représailles brutales d'Israël – le Times a toujours consacré davantage d'informations aux morts israéliens. En fait, comme le montre le graphique, la déconnexion s’est en fait accentuée au moment même où les décès palestiniens montaient en flèche.

Plus récemment, la controverse autour de la journaliste indépendante du Times, Anat Schwartz, a révélé l’ampleur de ce préjugé. Bien qu'elle n'ait aucune expérience journalistique, elle faisait partie d'une petite équipe de journalistes chargée de couvrir l'un des sujets les plus sensibles et les plus importants que le Times ait abordés depuis le début de la guerre israélienne contre Gaza: les allégations selon lesquelles le Hamas aurait utilisé systématiquement les agressions sexuelles comme une arme de guerre lors de l’attaque du 7 octobre. Depuis, les détails clés de cette histoire se sont révélés discutables, et Schwartz s’est révélé être la chose la plus éloignée qu’on puisse imaginer d’un journaliste neutre.

Avant de devenir cinéaste – et, tout à coup l’année dernière, journaliste indépendante pour le New York Times – Schwartz a servi dans la division de renseignement de l’armée de l’air israélienne. Et ses propres opinions sur le conflit israélo-palestinien, qui sont de notoriété publique, virent au racisme génocidaire.

Anat Schwartz et le New York Times

La signature de Schwartz est apparue, avec celles de son neveu Adam Sella et du journaliste principal Jeffrey Gettleman, dans un article intitulé «Screams Without Words: How Hamas Weaponized Sexual Violence on October 7 (Des cris sans paroles : comment le Hamas a transformé la violence sexuelle en arme le 7 octobre)». L'article a reçu des éloges particuliers de la part du rédacteur en chef du Times, Joe Kahn, qui a transmis dans un courrier électronique à la salle de rédaction que «l'équipe» de Gettleman, Schwartz et Sella a traité une histoire «hautement politisée et délicate et de manière sensible et détaillée.»

Depuis lors, l’histoire a été critiquée pour des inexactitudes évidentes. En particulier, environ un tiers de l'histoire était consacré à un incident central: le viol présumé de Gal Abdush, qui a été tuée le 7 octobre et qui est devenue connue sous le nom de «la femme en robe noire» pour son apparition dans une vidéo qui la montrait morte allongée sur le sol, son corps partiellement exposé. La vidéo ne montre pas d'agression sexuelle, même si certains observateurs l'ont interprétée comme le signe qu'une telle agression aurait pu s'être produite dans le passé.

Un article ultérieur paru dans la publication juive progressiste Mondoweiss a mis en doute presque tous les éléments de cette histoire:

«Il n’existe actuellement aucune trace de la vidéo sur Internet, malgré l’affirmation du Times selon laquelle elle est «devenue virale». De plus, la presse israélienne, malgré des centaines d’articles sur les victimes du 7 octobre, n’a jamais mentionné «la femme en robe noire», même une seule fois avant l’article du 28 décembre. Il ne semble pas que la vidéo soit en fait devenue le symbole largement diffusé selon le Times. Quoi qu’il en soit, moins d’un jour après la publication du rapport, des faits qui ont miné l’histoire du Times ont commencé à émerger.»

En particulier, les parents et les frères et sœurs d'Abdush ont vigoureusement repoussé l'idée selon laquelle il existe des preuves que Gal a été violée – et ont exprimé leur dégoût face au comportement des journalistes du Times. Ils n'ont pas interprété la vidéo de la même manière et ont déclaré qu'ils n'auraient pas coopéré à l'histoire s'ils avaient su qu'elle allait se concentrer sur cette affirmation.

Pour être clair, rien de tout cela ne veut dire qu’aucune femme ou fille israélienne n’a été violée le 7 octobre. Même si Adbush n’en faisait pas partie, il serait surprenant que l’attaque du 7 octobre soit la première fois dans l’histoire de l’humanité ou des milliers de soldats en colère et surexcités ont été envoyés en territoire ennemi dans le cadre d’une mission qui consistait notamment à tuer et à capturer des civils au hasard sans qu’aucun des soldats ne commette d’agressions sexuelles.

Mais l’allégation spécifique formulée par Schwartz et ses coauteurs dans «Screams Without Words (Des cris sans paroles)» est que «les attaques contre les femmes n’étaient pas des événements isolés mais faisaient partie d’un schéma plus large». C'est une allégation extrêmement grave et les enjeux sont très élevés. Une organisation journalistique éthique aborderait la question avec prudence et vérifierait rigoureusement chaque détail.

Les enjeux sont élevés car le récit de l’État israélien sur les événements du 7 octobre, qui met fortement l’accent sur les agressions sexuelles, a été utilisé pour justifier des atrocités à grande échelle. Au moment de la rédaction de cet article, 1,9 millions des 2,3 millions d'habitants de Gaza ont été déplacés de leurs foyers et la faim est endémique. Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont été si systématiques dans leur quête de destruction des infrastructures civiles du territoire que la dernière université encore debout à Gaza a été détruite lors d'une démolition contrôlée. Des dizaines de milliers de civils ont été tués, dont plus de douze mille enfants. Et, chose déprimante mais peu surprenante, il existe des preuves crédibles que les atrocités israéliennes incluent des violences sexuelles, ce qui ne serait pas la première fois.

Précisément en raison de la gravité des crimes sexuels et de la justification morale qu'ils confèrent souvent aux ennemis des auteurs, il est extrêmement important de disposer de normes de preuve claires et cohérentes. Que faudrait-il pour qu’un journal comme le New York Times déclare que les agressions sexuelles perpétrées par des membres de Tsahal ne sont «pas des incidents isolés mais font partie d’un schéma plus large»?

Est-il possible d'imaginer que le Times attribue un article faisant une telle allégation à une équipe de trois journalistes, dont l'un était un ancien membre du Hamas inexpérimenté en termes de journalisme et qui n'avait jamais renoncé à son passé et dont un autre était le neveu de l'ancien membre du Hamas? Si cela s’est produit d’une manière ou d’une autre, pouvez-vous imaginer que l’histoire soit alors diffusée sans vérifier les allégations de base, alors même que les parents et les frères et sœurs de la principale victime présumée ont catégoriquement nié que le viol ait eu lieu?

Si vous pouvez pousser votre imagination jusque-là, ajoutez un détail supplémentaire. Imaginez que l'ancien membre du Hamas ait récemment «aimé» des publications sur les réseaux sociaux appelant au massacre des Israéliens – et qu'il l'ait fait bien avant que sa signature n'apparaisse pour la première fois dans le Times.

En effet, le rebondissement le plus récent dans la saga Schwartz est qu’on a découvert qu’elle avait «aimé» un article grotesque qualifiant les Palestiniens d’«animaux humains» et appelant à ce que Gaza soit «transformée en abattoir» avant que son travail ne paraisse dans le Times . Le message appelait également Israël à abandonner l’idée de «proportionnalité» en faveur d’une «réponse disproportionnée» et encourageait Tsahal à «violer toute norme» nécessaire pour assurer la victoire.

Pourquoi Chomsky grince des dents

Schwartz est, assez clairement, le symptôme d’un problème bien plus important concernant la couverture médiatique sur Israël/Palestine du New York Times. Un indice sur la façon dont cela a pu se produire vient d’un examen plus approfondi du rédacteur en chef mentionné ci-dessus.

Comme Ryan Grim et Daniel Boguslaw l'ont rapporté dans Intercept, le père de Kahn, Leo Kahn, était membre de longue date du conseil d'administration du Comité pour l'exactitude des rapports et analyses au Moyen-Orient (CAMERA), qui cherchait à imposer l'adhésion à une ligne pro-israélienne dans la couverture des médias en «diffamant les journalistes dont ils sont en désaccord avec le travail et en lançant des campagnes de boycott contre les agences de presse qui, selon elles, ne répondent pas avec suffisamment de déférence à ses demandes». Et, selon le propre profil de Joe Kahn publié par le Times lorsqu'il est devenu rédacteur en chef du journal en 2022, le père et le fils «disséquaient souvent ensemble la couverture médiatique». Alors que le Times nie que CAMERA ait une quelconque influence particulière sur ses reportages, Grim et Boguslaw notent que le «bilan du journal en matière d'acquiescement aux demandes incessantes de CAMERA contraste de manière frappante avec sa résistance historique à corriger ses articles».

Et, observent-ils, ce n'est pas non plus le seul lien familial qui soulève de sérieuses questions sur la capacité du journal à couvrir Israël/Palestine d'une manière qui soit conforme à son aura d'intégrité journalistique lourde. «Au cours des 20 dernières années, les enfants de trois journalistes du Times se sont enrôlés dans l’armée israélienne pendant que leurs parents couvraient des questions liées au conflit israélo-palestinien», notent les auteurs d’Intercept.

Mais derrière ces couches superficielles de préjugés anti-palestiniens se cache peut-être un problème plus profond et plus simple. Comme Noam Chomsky et son défunt co-auteur Edward Herman l'ont soutenu dans Manufacturing Consent, l'un des préjugés déterminants des médias grand public en général – dont le New York Times était emblématique bien avant le début de ces récents conflits d'intérêts dramatiques – a été une profonde déférence et une affinité idéologique avec l’État de sécurité nationale américain.

C’était le cas de la façon dont ils couvraient la guerre du Vietnam lorsque les présidents Lyndon B. Johnson et Richard Nixon lachaient un tapis de bombes sur ce pays pour écraser une révolution paysanne. Cela a été le cas de la guerre en Irak lorsque le Times a publié sans réserve les mensonges de l’administration de George W. Bush sur les «armes de destruction massive». Nous ne devrions pas être surpris de découvrir que cela est vrai à propos de Gaza, où le massacre et le déplacement massif de civils sont menés avec des fonds et des armes américains.

Cette dynamique a inspiré une histoire classique sur la visite de Chomsky chez le dentiste. Comme le racontent Gore Vidal et Christopher Hitchens, le dentiste a dit à Chomsky: «Vos dents vont bien mais vous devez arrêter de les grincer.» Chomsky a protesté qu'il n'avait pas grincé des dents, et le dentiste lui a assuré que oui, comme en témoigne le fait que son émail était usé. L'épouse de Chomsky était présente et a assuré au dentiste que Noam ne grinçait pas des dents la nuit pendant son sommeil. Plus tard, le couple a compris que Noam grinçait des dents lorsque Mme Chomsky sortait de la pièce – alors qu'il buvait son café du matin «et lisait le New York Times».

Ben Burgis est un chroniqueur de Jacobin Mag, professeur adjoint de philosophie à l'Université Rutgers et animateur de l'émission et du podcast YouTube Give Them An Argument. Il est l'auteur de plusieurs livres, le plus récent étant Christopher Hitchens : What He Got Right, How He Went Wrong, and Why He Still Matters.

Lien de l’article en anglais:

https://jacobin.com/2024/02/new-york-times-anti-palestinian-bias