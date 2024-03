OVNIS: n’espérez pas que le gouvernement vous dévoile la vérité

Le 8 mars, le Bureau de résolution des anomalies dans tous les domaines (All-Domain Anomaly Resolution Office, sigle anglais AARO) du Département américain de la Défense a publié le premier des deux volumes d'un «Rapport sur les archives historiques de l'implication du gouvernement américain dans les phénomènes anormaux non identifiés».

Comme toutes les déclarations gouvernementales précédentes au sujet des UAP (Unidentified Anomalous Phenomena) – ce que nous appelions, et continuerons probablement d’appeler, les OVNIS (objets volants non identifiés) – celle-ci recycle le rejet éternel du public («la plupart des observations étaient des objets et des phénomènes ordinaires ainsi que le résultat d’une identification erronée») et nie que quoi que ce soit d'important soit dissimulé ("L'AARO n'a trouvé aucune preuve empirique pour étayer les affirmations selon lesquelles le gouvernement américain et des entreprises privées auraient procédé à une ingénierie inverse de la technologie extraterrestre").

Je ne suis pas un expert en OVNI, et même si j'ai vu des objets volants que je n'ai pas pu identifier, je n'en ai jamais vu un dont je pensais qu'il ne pouvait pas être identifié – un objet qui agissait de manière étrange ou inexplicable et qui m'a semblé possiblement «extraterrestre» (J'ai entendu des récits de telles choses de la part d'amis honnêtes et fiables, et je ne les écarte pas; ces récits ne comportaient aucune affirmation, ni même de fortes conjectures, sur la nature et l'origine des objets).

Je peux cependant faire une affirmation en toute confiance au sujet des ovnis, une affirmation étayée par l’intégralité de l’histoire et des preuves :

Quelle que soit la vérité sur les ovnis en général, ou sur n’importe quel ovni en particulier, nous n’obtiendrons cette vérité du gouvernement que dans l’une des trois circonstances suivantes.

Circonstance numéro un: la commodité. Cet OVNI ÉTAIT vraiment un ballon météo, il est facile de prouver que c'était vraiment un ballon météo, et souligner qu'il s'agissait bien d'un ballon météo permet à une institution connue pour mentir de renforcer un peu sa crédibilité.

Circonstance numéro deux: la nécessité d’anticiper quelque chose d’imparable. Il existe des preuves crédibles, par exemple sur un engin extraterrestre ou une technologie militaire jusqu'alors inconnue, qui seront rendues publiques, que cela plaise ou non au gouvernement, et mentir à ce sujet entraînerait un embarras dans un avenir immédiat. Si la divulgation peut être reportée de 20 ans, disons, les responsables mentiront de toute façon parce que l’embarras deviendra alors le problème de quelqu’un d’autre.

Circonstance numéro trois: un effondrement. Tous les gouvernements et systèmes de gouvernement s’effondrent tôt ou tard, et parfois les régimes qui leur succèdent, ou les révolutionnaires qui les ont initialement renversés, découvrent et exposent leurs secrets.

Le gouvernement américain ne nous dit pas tout ce qu’il sait sur les ovnis. Et nous pouvons être certains qu’au moins une partie de ce qu’il nous dit est faux. La vérité est ailleurs et j’espère vivre pour l’apprendre.

Thomas L. Knapp est directeur et analyste principal de l'information au William Lloyd Garrison Center for Libertarian Advocacy Journalism (thegarrisoncenter.org). Il vit et travaille dans le centre-nord de la Floride.

Lien de l'article en anglais:

https://www.counterpunch.org/2024/03/14/ufos-dont-expect-the-truth-from-government/