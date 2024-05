La tournée européenne de Xi Jinping repose sur un plan minutieux

La Chine veut préserver et renforcer son ancrage dans et autour de l’UE et investit ses efforts diplomatiques là où cela en vaut la peine.

Le président chinois Xi Jinping est en visite d'État en Europe. Lors de son premier voyage dans l'UE depuis 2019, il s'est rendu en France et en Hongrie et a conclu sa tournée en Serbie.

Ce voyage intervient à un moment charnière, alors que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, tente de mobiliser l'institution européenne contre la Chine, après avoir lancé des dizaines d'enquêtes sur des produits chinois ces dernières semaines. De même, les États-Unis ont intensifié leur rhétorique accusant Pékin de complicité dans le conflit ukrainien, dans le but bien sûr de saper la crédibilité de Xi lors de son voyage.

Malgré le parti pris pro-américain flagrant de von der Leyden, il est évident que la loyauté des pays de l'UE est devenue le sujet d'une bataille d'influence entre Washington et Pékin dans la lutte géopolitique émergente. Bien que l'UE soit en théorie alignée sur les États-Unis, grâce à sa domination sur des institutions telles que l'OTAN, la politique étrangère de la Chine s'est concentrée depuis de nombreuses années sur la tentative d'exercer toute son influence pour empêcher l'UE de s'aligner pleinement sur l'objectif de Washington de contenir Pékin en cherchant plutôt à préserver des liens économiques ouverts avec le continent. À cette fin, la Chine a consacré un effort diplomatique considérable vis-à-vis de l’Europe, un effort qu’elle ne juge pas utile de déployer envers les États-Unis, ni même envers le Royaume-Uni.

L’Europe continentale est un sac mélangé et, selon le statu quo politique, certains États sont favorables à la Chine et d’autres ne le sont pas (comme les États baltes). La Chine considère donc qu’il est important de maintenir le bastion de soutien là où ça se peut. En conséquence, Xi a consacré sa visite à trois pays actuellement favorables à Pékin: la France et la Hongrie au sein de l’UE et la Serbie en dehors du bloc. Premièrement, la France est un État aligné sur l’Occident qui a toujours été célèbre pour sa politique étrangère «non-conformiste» découlant de sa position d’ancien empire à part entière. Emmanuel Macron en particulier a toujours eu envie d’aller à contre-courant et a continué à dialoguer avec Pékin, se rendant même en Chine l’année dernière.

Traditionnellement, le grand pays de l'UE le plus enthousiaste à l'égard de la Chine est en fait l'Allemagne, et cela se voit encore aujourd'hui, par exemple lors de la visite du chancelier Olaf Scholz à Pékin il y a quelques semaines. Cependant, la politique allemande est devenue une lutte acharnée contre la Chine, le ministère des Affaires étrangères étant contrôlé par la néoconservatrice verte Annalena Baerbock, qui a tenté de saper les liens avec Pékin. Bien entendu, cela s’est heurté à la résistance du lobby industriel allemand, tandis que les groupes de réflexion financés par les États-Unis tentent également de saper les liens entre l’Allemagne et la Chine du mieux qu’ils peuvent. En conséquence, il n’est pas politiquement pratique pour Xi de se rendre en Allemagne et il a donc choisi la France, où les opinions semblent plus à l’aise avec son rôle de «non-conformiste».

Sa deuxième destination, la Hongrie, sous Viktor Orban, s’est taillée une place comme étant l’État le plus pro-Pékin de toute l’UE. Orban mène une politique étrangère encore plus non-conformiste, qui recherche également des liens sains avec la Russie. Cependant, sa petite taille signifie qu’elle ne peut pas diriger l’agenda de l’ensemble du bloc. Malgré cela, Budapest est un partenaire très important pour Pékin car il sert de porte d’entrée aux investissements chinois et à d’autres projets pour s’amplifier sur le continent alors que les portes se ferment ailleurs. Par exemple, la construction d’un campus à l’étranger pour l’Université de Fudan ou d’une usine chinoise de voitures électriques, ce qui est d’une importance cruciale si la commission brandit la menace de droits de douane.

Mais ce n’est pas tout: la Hongrie occupe une position stratégique en Europe centrale, au-dessus des Balkans, terminus d’un corridor économique chinois qui commence avec le port qu’elle possède au Pirée, en Grèce. Et entre la Grèce et la Hongrie se trouve la Serbie. Bien que la Serbie ne fasse pas partie de l’UE, c’est un pays d’une importance cruciale dans les Balkans qui entretient des relations houleuses avec l’Occident en raison de la campagne de bombardements massifs menée par l’OTAN contre elle dans les années 1990.

C'est une nation qui n'aime pas l'Occident, mais qui n'a pas le pouvoir de résister directement car elle fait face à des pressions pour s'intégrer à l'UE et à un problème de souveraineté sur le Kosovo. En conséquence, le bien-être de la Serbie dépend de sa capacité à nouer des relations avec des puissances tierces telles que la Russie et la Chine pour assurer son influence géopolitique.

Pour la Chine, la Serbie devient ainsi un autre point focal, ou refuge, afin de projeter son influence en Europe. Depuis le début du conflit ukrainien, la Chine a adopté la position subtile de s’opposer à l’expansion des institutions occidentales dirigées par les États-Unis, les reconnaissant comme un outil d’hégémonie qui sera utilisé contre elle. En conséquence, le renforcement des liens avec Belgrade fait désormais partie des efforts de Pékin pour maintenir son emprise sur le continent, tant politiquement qu'économiquement – ​​qu'elle a créé comme un passage commercial utilisant son rôle de corridor balkanique.

Par conséquent, Xi chercherait à améliorer ses relations avec la Serbie. Après tout, c’est un endroit où la Chine peut investir et donc vendre à l’Europe, sans interférence de l’UE et de l’OTAN. On espère également que la Serbie rejoindra éventuellement les BRICS.

Ainsi, alors que la visite de Xi en France, l'un des principaux États de l'UE, vise à garantir que le bloc ne s'unit pas contre Pékin, sa visite en Serbie et en Hongrie est stratégique de par sa conception, dans la mesure où elle les utilise comme points de projection pour garantir que les liens commerciaux de la Chine avec l'Europe puissent être maintenu malgré la résistance de personnalités puissantes telles qu’Ursula von der Leyen.

Lien de l'article en anglais:

https://www.rt.com/news/597183-xi-france-hungary-serbia/