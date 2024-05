Norman Finkelstein: Construire une majorité pour la Palestine

Le 21 avril 2024, Norman Finkelstein, spécialiste de l’Holocauste et éminent militant pro-palestinien, a visité le camp de solidarité pour Gaza à l’Université de Columbia. Finkelstein a exprimé son soutien et son admiration pour les étudiants manifestants, les exhortant à se concentrer sur l’intégration du plus large public possible dans le mouvement de solidarité avec la Palestine et insistant sur l’importance vitale de la liberté d’expression et de la liberté académique pour la cause palestinienne. Nous reproduisons ici ses remarques (la transcription a été modifiée pour des raisons de longueur et de clarté).

Je ne veux revendiquer aucune sorte d'expertise, et je dois toujours faire attention à ne pas paraître condescendant, ou [prétendre être] tout à fait sage dans ces domaines. Je dirais simplement que, d'après mon expérience, les choses les plus importantes sont l'organisation, le leadership et la définition d'objectifs clairs.

Des objectifs clairs signifient essentiellement deux choses. L’un d’entre eux concerne les slogans qui vont unir et non diviser. Dans ma jeunesse, quand j’avais votre âge, j’étais ce qu’on appelait à l’époque un «maoïste» – un disciple du président Mao en Chine. L’un des slogans qui lui étaient associés était «Unissez le plus grand nombre pour vaincre le petit nombre».

Cela signifie qu’à tout moment de la lutte politique, vous devez trouver un moyen d’unir le plus grand nombre et d’isoler une minorité avec un objectif clair en tête. Évidemment, vous ne voulez pas unir le plus grand nombre avec un but ou un objectif qui n'est pas votre objectif. Vous devez déterminer, en gardant votre objectif en tête, quel est le slogan qui fonctionnera le mieux pour unir le plus grand nombre et vaincre quelques-uns?

J’ai été heureux que le mouvement dans son ensemble, peu après le 7 octobre, ait saisi spontanément et intuitivement, à mon avis, le bon slogan: «Cessez-le-feu maintenant!» Certains d’entre vous pourraient se demander, rétrospectivement, qu’y avait-il de si brillant dans ce slogan? N'était-ce pas évident?

Mais en réalité, les slogans politiques ne sont jamais évidents. Il existe toutes sortes de routes, de sentiers et de chemins que les gens peuvent emprunter et qui sont destructeurs pour le mouvement. Ce n’était pas une décision de leadership, je ne pense pas; les manifestants ont eu le sentiment spontané et intuitif que le bon slogan en ce moment était «Cessez-le-feu maintenant».

Je dirais aussi qu'à mon avis, les slogans doivent être les plus clairs possibles, ne laissant aucune place à l'ambiguïté ou à des interprétations erronées, qui pourraient être exploitées pour discréditer un mouvement. Si vous prenez l’histoire des luttes, il y avait le célèbre slogan de la fin des années 1800: «La journée de travail de huit heures». C'était un slogan clair.

Plus récemment, de mémoire d'homme - malgré toutes les déceptions, à mon avis, de la candidature présidentielle de Bernie Sanders - l'un des génies de sa candidature, parce qu'il avait quarante ou cinquante ans d'expérience à gauche, [était le slogan] «L’assurance-maladie pour tous.» Vous pourriez vous demander: qu’y a-t-il de si intelligent dans ce slogan? Il savait qu’il pouvait toucher 80% des Américains avec ce slogan. Il savait que «l’abolition de la dette étudiante» et la «gratuité des frais de scolarité» trouveraient un écho auprès d’une grande partie de sa circonscription potentielle.

Il n'est pas allé au-delà de ce qui était possible à ce moment précis. Je pense qu’il a atteint ce que l’on pourrait appeler «la limite politique». À ce moment-là, la limite de sa candidature était probablement des emplois pour tous, des programmes de travaux publics, un Green New Deal, un Medicare pour tous, l’abolition de la dette étudiante et la gratuité des frais de scolarité. C’étaient les bons slogans. Cela peut paraître anodin, mais ce n’est vraiment pas le cas. Il faut beaucoup de travail acharné et de sensibilité envers le public que vous essayez d'atteindre pour trouver les bons slogans.

Gaza libre, liberté d'expression

Mon point de vue est que certains slogans du mouvement actuel ne fonctionnent pas. L'avenir vous appartient, pas à moi, et je crois fermement en la démocratie. Vous devez décider par vous-mêmes. Mais à mon avis, il faut choisir les slogans qui ne sont pas ambigus, ne laissent aucune place à des interprétations erronées et qui ont le plus de chances, à un moment politique donné, de toucher le plus grand nombre. C'est mon expérience politique.

Je crois que le slogan «Cessez-le-feu maintenant» est le plus important. Sur un campus universitaire, ce slogan devrait être associé au slogan de «Liberté d’expression». Si j’étais dans votre situation, je dirais «Gaza libre, liberté d’expression» – tel devrait être le slogan. Parce que je pense que sur un campus universitaire, les gens ont un réel problème à défendre la répression de la parole.

Ces dernières années, en raison de l’émergence d’une ambiance de politique identitaire et de culture d’annulation sur les campus universitaires, toute la question de la liberté d’expression et de la liberté académique est devenue sérieusement obscurcie. Je me suis opposé à toute restriction à la liberté d’expression et je m’oppose à l’annulation de la culture par la politique identitaire au motif de la préservation de la liberté d’expression.

Je dirai — pas par fierté ou par égoïsme ou pour dire «je vous l'avais bien dit», mais juste comme une question factuelle — dans le dernier livre que j'ai écrit, j'ai dit explicitement que si vous utilisez le critère des sentiments blessés comme un terrain pour étouffer ou réprimer la parole, lorsque les Palestiniens protestent contre ceci ou cela, les étudiants israéliens vont utiliser l'affirmation de sentiments blessés, d'émotions douloureuses, et tout ce langage et ce vocabulaire, qui se retournent si facilement contre ceux qui ont l'utilisent au nom de leur propre cause.

C’était un désastre imminent. J’ai écrit à ce sujet parce que je savais ce qui allait se passer, même si je n’aurais évidemment pas pu prédire l’ampleur après le 7 octobre. Mais ce qui allait se passer était parfaitement évident.

À mon avis, l’arme la plus puissante dont nous disposons est l’arme de la vérité et de la justice. Vous ne devriez jamais créer une situation dans laquelle vous pourriez être réduit au silence en raison de vos sentiments et de vos émotions. Si vous avez écouté les remarques [du président de Columbia, Minouche Shafik], il s'agissait uniquement de sentiments blessés, de peur. Tout ce langage a complètement corrompu la notion de liberté d’expression et de liberté académique.

Vous avez maintenant cette expérience, et nous espérons qu’à l’avenir, ce langage et ces concepts seront abandonnés par un mouvement qui se décrit comme appartenant à une tradition de gauche. C'est une catastrophe totale lorsque ce langage s'infiltre dans le discours de gauche, comme vous le voyez actuellement.

Je vais être franc avec vous, et je ne prétends pas à l'infaillibilité, je dis simplement, à partir de ma propre expérience politique: je ne suis pas d'accord avec le slogan «Du fleuve à la mer, La Palestine sera libre.» Il est très facile de modifier et de dire simplement : «Du fleuve à la mer, les Palestiniens seront libres». Ce simple petit amendement réduit considérablement la possibilité que vous soyez mal compris de manière manipulatrice.

Mais quand j’entends que ce slogan provoque de la douleur, de l’angoisse, de la peur, je dois me poser une question simple. Que véhicule le slogan «Nous soutenons Tsahal»? L’armée israélienne est actuellement une armée génocidaire. Pourquoi êtes-vous autorisé à bénéficier du soutien public en ce moment pour un État et une armée génocidaires?

Le langage ne semble pas aussi provocateur: «Nous soutenons Tsahal». Mais le contenu est dix mille fois plus offensant et plus scandaleux pour tout esprit et tout cœur civilisés, pour ainsi dire, que le slogan «Du fleuve à la mer». La seule raison pour laquelle il y a un débat autour de ce slogan — même si, comme je l’ai dit, je ne suis pas d’accord avec lui, mais c’est une autre question de savoir si je suis d’accord ou pas — c’est parce que nous avons légitimé l’idée selon laquelle les sentiments blessés sont un motif pour étouffer la parole. Cela me semble totalement inacceptable; c'est totalement étranger à la notion de liberté académique.

Certains d’entre vous pourraient dire que c’est une notion bourgeoise, c’est socialement construit, et je n'y crois pas du tout à toutes ces conneries. Vous lisez les défenses les plus éloquentes d’une liberté d’expression sans entrave par des personnes comme Rosa Luxembourg, qui était, à tous points de vue, une personne extraordinaire et une révolutionnaire extraordinaire. Mais être les deux ne signifiait pas qu’elle accepterait de restreindre le principe de la liberté d’expression, pour deux raisons.

Premièrement, aucun mouvement radical ne peut faire de progrès s’il n’a pas une vision claire de ses objectifs et de ce qu’il pourrait faire de mal. Vous vous engagez toujours dans des corrections de cap. Tout le monde fait des erreurs. À moins d’avoir la liberté d’expression, vous ne savez pas ce que vous faites de mal.

Deuxièmement, la vérité n’est pas un ennemi pour les peuples opprimés, et elle n’est certainement pas un ennemi pour la population de Gaza. Nous devrions donc maximiser notre engagement en faveur de la liberté d'expression afin de maximiser la diffusion de ce qui est vrai sur ce qui se passe à Gaza – et ne permettre aucune excuse pour réprimer cette vérité.

Qu’essayons-nous d’accomplir?

Vous faites dix mille choses correctement, et ce que vous avez réalisé et accompli est profondément émouvant, et le fait que beaucoup d'entre vous mettent leur avenir en jeu est très impressionnant. Je me souviens que pendant le mouvement contre la guerre du Vietnam, il y avait des jeunes qui voulaient aller à l'école de médecine – et si vous étiez arrêté, vous n'alliez pas à l'école de médecine. De nombreuses personnes ont eu du mal à choisir entre se faire arrêter pour cette cause. Ce n’était pas une cause abstraite: à la fin de la guerre, on estimait qu’entre deux et trois millions de Vietnamiens avaient été tués. C'était un spectacle d'horreur qui se déroulait chaque jour.

Les gens se demandaient s’ils risqueraient tout leur avenir. Beaucoup d’entre vous viennent de milieux où il a été très difficile d’arriver là où vous êtes aujourd’hui, à l’Université de Columbia. Je respecte donc profondément votre courage, votre conviction et chaque opportunité qui s'offre à moi. Je reconnais l'incroyable conviction et la ténacité de votre génération, qui à bien des égards est plus impressionnante que la mienne, pour la raison que, dans ma génération, vous ne pouvez pas nier qu'un aspect du mouvement anti-guerre était le fait que la conscription reposait sur un grand nombre de personnes. Vous pourriez obtenir le sursis étudiant pour les quatre années ou vous étudiez à l'université, mais une fois le sursis passé, il y avait de fortes chances que vous alliez là-bas et que vous reveniez dans un sac mortuaire.

Il y avait donc une part d’inquiétude. Alors que vous, les jeunes, vous le faites pour un petit peuple apatride à l’autre bout du monde. C'est profondément émouvant, profondément impressionnant et profondément inspirant.

Avec cela en guise d'introduction, pour revenir à mes remarques initiales: j'ai dit que tout mouvement doit se demander: quel est son but? Quel est son objectif? Qu’essaye-t-il de réaliser? Il y a quelques années, «Du fleuve à la mer» était le slogan du mouvement. Je me souviens que dans les années 1970, l’un des slogans était: «Tout le monde devrait le savoir, nous soutenons l’OLP [Organisation de libération de la Palestine]» – ce qui n’était pas un slogan facile à crier sur la Cinquième Avenue dans les années 1970. Je me souviens très bien d'avoir regardé les toits et d'avoir attendu qu'un tireur d'élite m'envoie vers l'éternité dès mon plus jeune âge.

Cependant, il y a une très grande différence lorsque vous êtes essentiellement une secte politique et que vous pouvez crier n'importe quel slogan que vous voulez, car il n'a aucune répercussion ou réverbération publique. Vous parlez essentiellement à vous-même. Vous installez une table sur le campus et distribuez de la littérature pour la Palestine; vous pourriez avoir cinq personnes intéressées. Il y a une grande différence entre cette situation et la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui, où vous avez un très grand public que vous pourriez potentiellement et de manière réaliste atteindre.

Vous devez vous adapter à la nouvelle réalité politique selon laquelle un grand nombre de personnes, probablement une majorité, sont potentiellement réceptives à votre message. Je comprends que parfois un slogan donne de l’entrain à ceux qui sont impliqués dans le mouvement. Ensuite, vous devez trouver le bon équilibre entre l'esprit que vous souhaitez inspirer dans votre mouvement et le public ou la circonscription qui ne fait pas partie du mouvement que vous souhaitez atteindre.

Je crois qu'il faut faire preuve – non pas dans un sens conservateur, mais dans un sens radical – dans un moment comme celui-ci, d'un maximum de responsabilités pour sortir de son nombril, pour sortir de son ego et toujours garder à l'esprit la question: qu'est-ce que c'est? Qu'essayons-nous d'accomplir à ce moment précis?

Norman G. Finkelstein est l'auteur de nombreux ouvrages sur le conflit israélo-palestinien. Son livre le plus récent est I’ll Burn That Bridge When I Get to It! Heretical Thoughts on Identity Politics, Cancel Culture, and Academic Freedom.

