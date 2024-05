Un ‘‘vérificateur de faits’’ ukrainien arrêté pour agression contre un contributeur de Grayzone

Par The Grayzone le 25 avril 2024

Marko Suprun arrêté le 16/04/24 par des agents de la police métropolitaine de DC après avoir agressé Moss Robeson, contributeur de Grayzone

Marko Suprun, un influent «vérificateur de faits» ukrainien financé par l'OTAN et ayant des liens étroits avec des militants nazis, a été placé en garde à vue à Washington, DC, après avoir agressé un contributeur de The Grayzone lors d'un événement organisé par un groupe de réflexion néoconservateur Beltway. L'animateur ukrainien-canadien d'un groupe autoproclamé «anti-désinformation» – qui reçoit des milliers de dollars des gouvernements américain et britannique et travaille avec Facebook pour censurer le contenu – a été arrêté à Capitol Hill la semaine dernière après avoir agressé un contributeur de The Grayzone. . Le 16 avril, Marko Suprun, qui présente une émission en anglais pour le groupe StopFake.org et dont l'épouse a été ministre ukrainienne de la Santé par intérim, a été accusé de voies de fait simples après avoir étranglé, bousculé et piétiné Moss Robeson, contributeur de Grayzone. L'incident s'est produit lors d'un événement anti-russe organisé par la Fondation néoconservatrice Jamestown, intitulé «La rupture de la Russie et la politique occidentale». Robeson était pleinement accrédité et autorisé par les organisateurs pour participer à la discussion. «C'est le gars! C'est le gars! a hurlé Suprun, tout en forçant Robeson à entrer dans le couloir, en l'étouffant avec les deux mains et en le poussant au sol, laissant ses lunettes brisées. Des images de l'agression diffusées en ligne montrent qu'immédiatement après l'attaque, l'un des organisateurs est monté sur scène pour dénoncer Robeson, né aux États-Unis, comme étant un «troll russe» et a affirmé que le contributeur de The Grayzone avait délibérément incité à l'attaque physique contre lui, avant de le réprimander et de dire aux participants comment ils devaient se comporter: «Aujourd'hui, nous avons eu un troll appelé Moss Robeson qui a provoqué l'un de nos participants et a réussi à lui causer des ennuis. Je préviens donc tout le monde, soyez prudent. Ne vous disputez avec personne. Éloignez-vous.

Ulana et Marko Suprun ont pris des selfies avec le chanteur néo-nazi Andriy Sereda pas plus tard qu'en avril 2024.

M. Stopfake et 'Dr. Death’ honorent Bandera et courtisent les nazis L'organisation de Suprun, StopFake, se présente publiquement comme une humble «organisation non gouvernementale» basée à Kiev et axée sur la vérification des faits. Ses objectifs déclarés incluent la mise en œuvre de «normes élevées de formation au journalisme en Ukraine», l’élévation du «niveau d’éducation aux médias» et l’information du public sur «le danger de la propagande et de la diffusion de fausses informations dans les médias». Le groupe insiste sur le fait qu’il ne reçoit aucun financement gouvernemental, déclarant catégoriquement sur la page «About us (À propos de nous» de son site: «Stopfake.org n’est soutenu financièrement ou autrement par aucune organisation officielle ukrainienne ou agence gouvernementale.» Mais la revendication d'indépendance éditoriale du groupe est immédiatement contredite par son propre site Internet, qui admet à peine quatre phrases plus tard que StopFake est «également soutenu par le ministère des Affaires étrangères de la République tchèque, [et] l'ambassade [du] Royaume-Uni». En fait, StopFake a reçu un financement important non seulement du gouvernement britannique, mais également du National Endowment for Democracy, basé aux États-Unis, un organisme de la CIA largement financé par le Congrès et le Département d'État. StopFake a été fondé en 2014, mais comme l'expliquait un rapport de Politico de 2017, « ce n'est qu'après [l'élection présidentielle de 2016] aux États-Unis – lorsque les fausses nouvelles et les cyberattaques russes ont été accusées d'avoir fait pencher l'élection en faveur de Donald Trump – que le site s’est vraiment développé.» «Presque du jour au lendemain, les fondateurs de StopFake sont passés du statut de bienfaiteurs provinciaux à celui de stars des médias internationaux», s'est émerveillé Politico, tout en louant le groupe comme les «grands spécialistes» du monde de la lutte contre les fausses nouvelles. Grâce à des financements généreux de la part des gouvernements occidentaux et à des citations régulières dans les médias traditionnels, Suprun a exploité sa position dans le «monde anti-fake news» pour blanchir le notoire collaborateur nazi Stepan Bandera en le faisant passer pour un combattant de la résistance héroïque qui a simplement «refusé de coopérer» avec les Allemands. Ses tendances fascistes ne s’arrêtent pas là. Peu de temps après la publication de l'article de Politico, Suprun est apparu dans un camp d'été nationaliste en Ukraine aux côtés de deux éminents chefs de groupe néo-nazis, Andriy Sereda et Arseniy Bilodub, qui ont affectueusement qualifié Suprun d’être l'un de leurs «frères de sang » - un terme d'affection qui n’est accordé qu'à ceux qui ont accompli une cérémonie de style païen impliquant une effusion de sang. En plus d'être le leader du groupe suprémaciste blanc Perun's Axe, Bilodub est également un leader du tristement célèbre mouvement Secteur droit et a été décrit comme «le chef spirituel de l'extrême droite ukrainienne». Parmi les participants à l’événement de la Jamestown Foundation, Suprun n’était pas le seul à entretenir de telles relations. Parmi les autres orateurs ukrainiens figuraient l’odieux «chef de l’opposition» russe Ilya Ponomarev, figure de proue politique des unités russes infestées par les nazis de la Légion internationale, qui rend compte au chef des renseignements militaires ukrainiens Kyrylo Budanov. Ponomarev est également le porte-parole de la douteuse «Armée nationale républicaine» en Russie, au nom de laquelle il a déjà tenté de revendiquer la responsabilité des assassinats commis par les Ukrainiens en Russie. Après que StopFake s'est associé à Facebook en 2020 pour créer un service de vérification des faits pour la plateforme de médias sociaux populaire en Ukraine, il semblait que de telles associations pourraient revenir hanter Suprun et son employeur. Dans un effort pour répondre à la controverse, Suprun a publié une longue défense de son comportement qui a abouti à un aveu bizarre: «Ai-je eu des gens avec des tatouages ​​à croix gammée dans mon bureau ? En règle générale, je n'examine pas le corps des gens, mais oui. Est-ce que cela fait de moi un néo-nazi? Non», a-t-il insisté. Les relations d'extrême droite de Marko Suprun en Ukraine sont en fait étendues et bien documentées, mais elles semblent dérisoires en comparaison de celles de son épouse, Ulana Suprun. Bien avant sa nomination en 2016 au poste de ministre par intérim de la Santé de l'Ukraine, où sa poussée meurtrière en faveur de la privatisation lui a valu le surnom de «Dr. Mort», Suprun a entretenu des relations étroites avec un certain nombre d’organisations néonazies violentes, notamment C14, à qui l’on attribue une vague de pogroms brutaux contre les Roms. Selon le journaliste ukrainien Olekisy Kuzmenko, «les contacts de Suprun avec C14 remontent à des années». Ce qui aurait pu être un scandale majeur pour Facebook a été passé sous silence, et StopFake, qui reste l'un de ses partenaires de vérification des faits, n'a fait que doubler sa défense du C14. Ulana Suprun a été décrite comme l'une des principales mécènes du militant d'extrême droite Serhii Sternenko, 29 ans, qui a dirigé le massacre des manifestants «anti-Maidan» par le Secteur Droit à Odessa en mai 2014 et a finalement contribué à déclencher la guerre civile dans l'est du pays. En mars 2020, après que StopFake s'est officiellement associé à Facebook, Suprun a déclaré que le «monde russe» était «une menace plus effrayante que le coronavirus», et a ensuite salué Sternenko, qui a un jour poignardé un homme à mort, comme un exemple de la [nouvelle] génération d’Ukrainiens capables de tout remettre à sa place. Dans les mois à venir, Suprun a embauché la petite amie de Sternenko comme attachée de presse.

Ulana Suprun portant un T-shirt «Que ferait Bandera» au festival d'extrême droite «Banderstat» de 2017 dans l'ouest de l'Ukraine et participant à la marche aux flambeaux du 1er janvier 2016 en l'honneur de Stepan Bandera

Suprun aide à diriger un réseau fasciste secret derrière la communauté ukrainienne américaine Lors de l'événement organisé par la Fondation Jamestown le 16 avril à Washington DC, Moss Robeson a tenté d'interroger Suprun environ une heure avant l’agression dont il a été victime. «Puis-je vous intéresser à certains documents OUN? a demandé le contributeur de Grayzone à Marko Suprun, qui a fait obstruction. En tant que chercheur indépendant, Robeson a passé des années à étudier les activités actuelles de l’Organisation des nationalistes ukrainiens (OUN), le tristement célèbre groupe de collaborateurs nazis qui a supervisé l’élimination de plus de 100,000 Polonais et Juifs dans l’Ukraine occupée par l’Allemagne. Des preuves ont émergé que les Supruns sont des membres assermentés de l'OUN-B contemporaine, la faction «bandérite» la plus radicale de l'OUN qui a été personnellement fondée par le fasciste génocidaire Stepan Bandera. Pendant des décennies, les médias traditionnels ont ignoré l’existence continue de l’OUN-B en Ukraine et dans la diaspora, considérant que le groupe n’était plus pertinent et aurait disparu. C'est certainement l'impression relayée par le prétendu expert du forum de la Jamestown Foundation sur la «rupture de la Russie», Janusz Bugajski, qui s'est rendu au siège de l'OUN-B en Ukraine début 2024, mais qui a insisté en privé sur le fait que l'OUN-B n'existait plus.

Janusz Bugajski, analyste de la Jamestown Foundation (au centre), au siège de l'OUN-B à Kiev, en février 2024. Également sur la photo : Marko et Ulana Suprun.

Cependant, des témoignages de première main et une documentation approfondie examinés par The Grayzone indiquent que le groupe a été secrètement maintenu par les descendants de ses fondateurs et continue d'opérer dans l'ombre derrière un réseau de lobbying et d'organisations communautaires ukrainiennes apparemment légitimes. Les Supruns opèrent au cœur de ce réseau fasciste secret. Selon Ulana elle-même, elle a rencontré son futur mari, Marko Suprun, dans un camp idéologique Banderite à Ellenville, New York, qui consistait en des « ateliers politiques » avec les dirigeants de l'OUN-B. L'événement était organisé par l'Organisation étudiante ukrainienne de Mikhnovsky (TUSM), un groupe international de jeunes de l'époque de la guerre froide, affilié à l'OUN-B et nommé d'après un ultranationaliste pionnier qui rêvait d'une Grande Ukraine ethniquement pure « des Carpates au Caucase ». .» De nombreux dirigeants contemporains du réseau OUN-B survivant de la diaspora ukrainienne ont fait leurs armes dans cette organisation, qui a entretenu la flamme du fascisme banderiste longtemps après son extinction en Ukraine sous les autorités soviétiques. En 1984, le TUSM a élu comme vice-présidente Ulana Jurkiw, 21 ans, un an seulement après avoir mené un sit-in au musée du camp de concentration de Dachau pour protester contre son prétendu parti pris anti-ukrainien. En 1981, Jurkiw a participé à une commémoration du 40e anniversaire de la «restauration de l'État ukrainien» par les Banderites dans l'ouest de l'Ukraine occupée par les nazis aux côtés de l'ancien Premier ministre de son État client de courte durée, le leader de l'OUN-B, Yaroslav Stetsko – qui a approuvé «la destruction des Juifs et l’opportunité d’introduire les méthodes allemandes d’extermination des Juifs en Ukraine». Après la mort de l'ancien adjoint de Bandera, Yaroslav Stetsko, en 1986, le leader local de l'OUN-B à Détroit, la ville natale de Jurkiw, est devenu président du gouvernement en exil de Stetsko, qui n'existait que sur le papier. Cinq ans plus tard, Ulana Jurkiw épousa Marko Suprun. Ils ont déménagé à New York, où ils sont devenus actifs dans deux «structures de façade» de l'OUN-B établies à l'aube de la guerre froide: l'Association de la jeunesse ukrainienne (CYM) et l'Organisation pour la défense des quatre libertés pour l'Ukraine (ODFFU). Au milieu des années 2000, Marko Suprun a rejoint le conseil d'administration d'ODFFU, Inc., propriétaire du «Siège des organisations du Front de libération ukrainien» à Manhattan – le siège de l'OUN-B aux États-Unis. En décembre 2013, lorsque les manifestations anti-russes «Euromaïdan» ont commencé à prendre de l'ampleur, les Supruns ont déménagé à Kiev, considérant apparemment la crise politique meurtrière comme une opportunité majeure. En février 2014, Marko Suprun travaillait dur pour aider le leader d'extrême droite Oleh Tyahnybok en tant que traducteur. Un peu plus d'un an plus tôt, le New York Times observait que Tyahnybok «avait utilisé des insultes pour désigner la "mafia judéo-russe qui règne en Ukraine "» et rapportait que «certains des membres de son parti [Svoboda] sont des néo-démocrates sans vergogne, des nazis!»

Yuriy Syrotiuk, responsable de l'éducation politique du parti Svoboda, est un membre important de l'OUN-B et l'organisateur en chef des «Lectures Bandera» annuelles à Kiev. Janusz Bugajski (Fondation Jamestown) a participé à distance à l'événement de cette année, quelques semaines avant de rencontrer Syrotiuk au siège de l'OUN-B.

Les Suprun ont été largement propulsés sous le feu des projecteurs grâce à leur initiative «Patriot Defence (Défense des Patriotes)», qui a envoyé des kits de premiers secours à des bataillons de volontaires en Ukraine, notamment à des groupes extrémistes comme Secteur Droit et Azov. «Patriot Defence» est né de la succursale de Manhattan de l'ODFFU et a loué un bureau au siège ukrainien de l'OUN-B. Entre-temps, le Congrès mondial ukrainien dirigé par Banderite a adopté la Défense Patriote et a embauché Ulana Suprun comme directrice des initiatives humanitaires. En 2016, le statut des Suprun en tant que couple puissant ukrainien issu de la diaspora a été consolidé lorsqu'Ulana est devenue ministre de la Santé par intérim de l'Ukraine et que Marko a rejoint StopFake. Déjà millionnaires, ils vivaient dans un appartement à Kiev qui appartenait à un trésorier de l'Ukrainian American Freedom Foundation (UAFF) – une autre «structure de façade» qui possède 40 % du siège de Banderite dans la capitale ukrainienne, selon un rapport financier de l'OUN-B. Le premier mari de leur propriétaire, Oleh Vitovych (1967-2011), fut l'un des premiers dirigeants d'une autre organisation d'extrême droite en Ukraine. En 2019, lorsque les dirigeants de l'UAFF ont organisé un coup d'État à l'ODFFU pour que l'OUN-B conserve le contrôle total de son bâtiment à Manhattan, un lanceur d'alerte anonyme a déposé une plainte sensationnelle auprès du bureau du procureur général de l'État de New York, intitulée «UAFF Inc - Activités financières frauduleuses à grande échelle - Organisation fasciste - Activités de formation paramilitaire clandestines - Fraude à grande échelle». Le rapport décrit Marko Suprun comme «un membre [de l’OUN-B] très actif».

Le rapport décrit Marko Suprun comme «un membre [de l’OUN-B] très actif»

Le petit entourage des dirigeants ukrainiens-américains de l'OUN-B participant au forum de la Fondation Jamestown en avril 2024 comprenait le président de l'UAFF, Walter Zaryckyj, une figure influente de l'OUN-B affiliée au TUSM, arrivé à l'événement aux côtés des Suprun. Lors d'une précédente visite au siège de l'OUN-B à Manhattan, Zaryckyj avait mis en garde Robeson contre la présence imminente de «quelqu'un à Washington qui va vous faire exploser et [de l'éditeur de Grayzone] Max Blumenthal et tout ce putain de cercle de connards qui travaillent avec les Russes.»

Marko Suprun, l'ancien leader de l'OUN-B Stefan Romaniw, Ulana Suprun et Walter Zaryckyj en 2019. Romaniw de Melbourne, en Australie, a présidé l'OUN-B de 2009 à 2022 et reste le premier vice-président du Congrès mondial ukrainien.