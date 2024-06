10 faits historiques incroyables mais vrais

En fait, une population de mammouths laineux parcourait l'île Wrangel, dans l'océan Arctique au large de la Sibérie, il y a à peine 3 700 ans – des siècles après la construction des pyramides de Gizeh et du site de Stonehenge.

Le passé est souvent plus étrange que ce que nous pourrions imaginer – parsemé de coïncidences surprenantes et de moments charnières qui se sont produits simultanément dans des régions disparates du globe...

Malgré ses origines anciennes, les travaux de construction du mur n'ont été achevés qu'en 1878, à la fin de la dynastie Qing. Deux ans plus tôt, Alexander Graham Bell avait propulsé le monde dans une nouvelle ère de modernité avec son invention révolutionnaire: le téléphone. Le 10 mars 1876, il passe le premier appel téléphonique au monde à son assistant: «M. Watson. Venez ici. Je veux vous voir.»

La grande muraille de Chine, l'une des structures artificielles les plus célèbres de la planète, a été en grande partie construite sur une longue période s'étendant du troisième siècle avant JC au 17ème siècle après JC, et s'est finalement étendue sur 21,196 km.

Aussi incroyable que cela puisse paraître, Cléopâtre (vers 69-30 av. J.-C.), la dernière reine de l'Égypte ancienne, est née plus de 2400 ans après l'achèvement des trois pyramides principales de Gizeh (construites vers 2550-2490 av. J.-C.).

Cléopâtre a vécu plus près du premier alunissage que de la construction des pyramides de Gizeh

La plupart des gens connaissent Nintendo comme une figure de proue de la culture du jeu vidéo de la fin du XXe siècle, produisant des succès allant de Super Mario Bros à The Legend of Zeld a. Mais l’entreprise a en réalité été fondée à Kyoto, au Japon, en 1889 pour produire des cartes à jouer hanafuda faites à la main.

Parmi les milliers de personnes rassemblées pour assister à cet événement macabre, bon nombre s'y sont peut-être rendues en métro, sur la ligne métropolitaine ouverte cinq ans plus tôt. Newgate se trouvait à seulement 10 minutes à pied de la gare de Farringdon.

L'Université d'Oxford est plus ancienne que l'empire aztèque

La culture maintenant connue sous le nom d'Aztèque peut ressembler à de l'histoire ancienne, mais l'origine de cet empire mésoaméricain est généralement datée de 1325, avec la fondation de la capitale, Tenochtitlan (le site de l'actuelle Mexico).

En revanche, l’enseignement à l’Université d’Oxford – qui accueille encore des centaines d’étudiants chaque année – a commencé sous une forme ou une autre dès 1096. Balliol University et Merton Colleges ont tous été fondés entre 1249 et 1264.

Les fresques du plafond de la Chapelle Sixtine et le Machu Picchu ont été achevés à un siècle d'intervalle

La Renaissance italienne et l’empire Inca ne sont pas souvent associés l’un à l’autre, mais tous deux sont des phénomènes de la même époque. La citadelle péruvienne de Machu Picchu, au sommet d'une montagne, a été achevée vers 1450, à l'apogée de la puissance de l'empire, et a probablement été occupée jusqu'en 1530 environ. À plus de 10,500 kilomètres de là, alors que les empereurs incas continuaient de profiter de leur retraite au sommet d'une montagne, en 1512, l'artiste italien Michel-Ange mettait la touche finale à ses fresques sur le plafond de la chapelle Sixtine du Vatican.

Un samouraï aurait pu envoyer un fax à Abraham Lincoln

Le plus bizarre de tous les faits rassemblés ici est peut-être qu’il existait une fenêtre de 22 ans pendant laquelle un samouraï japonais aurait pu, en théorie, envoyer un fax au président américain Abraham Lincoln.

La classe des samouraïs du Japon a existé jusqu'à la fin du système féodal en 1868; le télégraphe à impression électrique (un précurseur du télécopieur numérique) a été breveté en 1843; et Abraham Lincoln fut assassiné en 1865.

Coca-Cola est plus vieux que la Tour Eiffel

Le 8 mai 1886, le Dr John Pemberton vendit le premier verre de Coca-Cola à la pharmacie Jacobs à Atlanta, moyennant cinq cents le verre. Près de trois ans plus tard, le 31 mars 1889, la construction de la Tour Eiffel, haute de 300 mètres, était achevée à Paris, en France.

Star Wars est sorti l'année même où la France procédait à sa dernière exécution par guillotine