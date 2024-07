Philippines: des restes d’outils vieux de 39,000 ans pourraient révéler un ‘‘âge du bambou’’ préhistorique

Une vue artistique de la technologie des fibres dans la grotte de Tabon, il y a de 39 à 33,000 ans, peinte par Carole Chwval pour l'exposition «Trajectories and Movements of the Philippine Identity (Trajectoires et mouvements de l'identité philippine)», organisée par Hermine Xhauflair et Eunice Averion (Crédit photo: Carole Cheval - Art'chéograph, Xhauflair & Averion)

Il peut être difficile de trouver des traces archéologiques de paniers tressés, de cordes et d'autres objets fabriqués à partir de plantes, en particulier dans les régions tropicales du monde, où l'air chaud et humide décompose la matière verte plus facilement que les fragments de pierre ou d’os. Mais certains fragments de plantes microscopiques peuvent résister aux ravages du temps, comme le montrent de rares débris collés à trois outils en pierre récemment étudiés aux Philippines. Ces minuscules traces de technologie végétale archaïque sont décrites dans une étude publiée le 30 juin dans la revue en libre accès PLOS ONE , offrant des preuves indirectes des premiers outils connus conçus pour travailler avec la végétation coriace de la région .

Une équipe de chercheurs a découvert ces outils dans la grotte de Tabon, située dans la province de Palawan, dans l'ouest des Philippines. La datation au radiocarbone effectuée par les scientifiques a révélé que ces outils étaient vieux de 39,000 ans, ce qui repousse la chronologie de la technologie des fibres en Asie du Sud-Est. Auparavant, les plus anciennes preuves de la présence d'objets végétaux dans la région étaient des fragments de tapis vieux d'environ 8,000 ans trouvés dans le sud de la Chine.

Comparés aux outils trouvés dans les sites préhistoriques d'Afrique ou d'Europe, les outils en pierre d'Asie du Sud-Est n'étaient pas très standardisés, utilisant des tailles et des formes diverses. Selon la co-auteure de l'étude Hermine Xhauflair, préhistorienne et ethnoarchéologue à l'Université des Philippines Diliman, certains scientifiques pensent que cette différence était due à des adaptations à l'environnement qui ont donné naissance à un «âge du bambou». Tout comme à l'âge de pierre ou à l'âge du bronze, qui dépendaient fortement de leurs matériaux homonymes, les outils de cette époque étaient probablement principalement fabriqués à partir de bambou, une matière organique qui ne se conserve pas bien, les scientifiques doivent donc rechercher des micro-traces pour prouver ce chapitre crucial de l'histoire humaine.

«La maîtrise de la technologie des fibres a été une étape très importante dans le développement de l’humanité», explique Xhauflair à PopSci. «Cela signifie que les gens avaient le potentiel et la capacité de fabriquer des objets à partir de plusieurs parties, liées par des fibres; ils pouvaient construire des maisons et des structures complexes, fabriquer des paniers et des pièges, tendre des arcs pour chasser, gréer des voiles pour les bateaux et même construire les bateaux.»

Les outils en pierre que Xhauflair et son équipe ont découverts dans la grotte de Tabon présentent des traces microscopiques d'usure liées à la technologie des fibres. Ils ont étudié les techniques de traitement des plantes encore utilisées par les communautés autochtones de la région, notamment les Tagbanua, les Palaw'an, les Tao't Bato, les Molbog, les Batak, les Agutaynen et les Cuyonon. Les plantes rugueuses et robustes telles que le palmier et le bambou sont dépouillées et leurs tiges sont transformées en fibres souples pour le tissage ou le nouage.

S’appuyant sur ces pratiques contemporaines, l’équipe a mené de nombreuses enquêtes et travaux de terrain dans la forêt tropicale à proximité de la grotte pour trouver la signature des différentes plantes et technologies de fibres. À partir de là, ils ont pu créer une base de données. Ils ont ensuite utilisé des microscopes optiques, numériques et électroniques à balayage sur les outils en pierre de la grotte de Tabon et ont trouvé des schémas cohérents de dommages sur les outils en pierre et ceux utilisés aujourd’hui.

Des études plus approfondies permettront de mieux comprendre comment les anciens habitants de la grotte de Tabon fabriquaient des paniers, des pièges, des cordes pour les maisons, des arcs pour la chasse , etc. Cette découverte soulève également la question de savoir si les techniques à base de plantes ont persisté, sans interruption, pendant des centaines de générations. «La technique utilisée aujourd’hui pour traiter les fibres végétales dans la région était déjà connue il y a 39 000 ans. Sommes-nous en présence d’une tradition très durable?», s’interroge Xhauflair. «Ou cette technique a-t-elle été découverte à plusieurs reprises dans le temps et abandonnée?»

Lien de l’article en anglais:

https://www.popsci.com/science/plant-tools-philippines-prehistoric/