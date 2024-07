Quand Hélène Cixous racontait la prise de Phnom Penh par les Khmers rouges dans une pièce de théatre

L'histoire terrible mais inachevée de Norodom Sihanouk, Roi du Cambodge d’Hélène Cixous

En 1984, au retour d’un séjour qu’elles effectuent dans un camp de réfugiés cambodgiens à la frontière thaïlandaise, Ariane Mnouchkine et Hélène Cixous décident de mettre en scène un des drames les plus effroyables de l’histoire contemporaine. Epopée écrite par Hélène Cixous, "L’Histoire terrible mais inachevée de Norodom Sihanouk, roi du Cambodge", est créée en 1985 à la Cartoucherie dans une mise en scène d’Ariane Mnouchkine.

L'extrait ci-dessous se passe quelques jours avant la prise de Phnom Penh. Pol Pot et les autres chefs khmers rouges se réunissent et décident de vider la ville une fois prise mais l’un d’entres eux, Hou Youn, n'est pas d'accord. Quand il se retire de la réunion, les autres khmers rouges décident de l'éliminer:

Extrait de la pièce de théâtre "L'histoire terrible mais inachevée de Norodom Sihanouk, Roi du Cambodge" de Hélène Cixous 1987. (Acte 3 Scène 3)

POL POT

Prendre Phnom Penh, qu’est-ce que cela signifie pour nous?

HOU YOUN

La victoire finale, le bonheur.

POL POT

D'abord la plus grande victoire du monde. Mais ne nous laissons pas éblouir par le miroitant triomphe militaire. Prendre Phnom Penh, ce n'est rien Je prends Phnom Penh et après qu'est-ce que je vois?

KHIEU SAMPHAN

Deux millions et demi d'affamés.

HOU YOUN

Le bordel. Un immense bordel chaotique affamé, surpeuplé. Car c'est presque la moitié du pays qui est entassée la capitale. Cela va nous demander un effort d'administration surhumain.

POL POT

Et moi je vois que nous n'administrons rien du tout. Je vois qu'une nouvelle guerre commence tout de suite.

Je vois que notre révolution est attaquée par la contre-révolution.

IENG SARY

J'allais le dire. Qu'est-ce que Phnom Penh? Non seulement le musée gigantesque de toutes les corruptions, le repaire puant des égoïsmes, des privilèges, des lâchetés, mais aussi le quartier général des espionnages américains, républicains et sihanoukistes.

IENG THIRITH

Toute la ville fourmille d'agents doubles. Tout est miné, tout est piégé.

HOU YOUN

Mais la plupart des habitants de Phnom Penh ne sont pas de vrais citadins, ce sont des réfugiés, des paysans.

IENG THIRITH

Qui ne jurent que par Sihanouk et par la République.

KHIEU SAMPHAN

En vérité, Phnom Penh est une Sodome qui nous hait. Et je ne conçois pas que dans l'état monstrueux où la guerre l'a mise nous puissions l'administrer proprement.

HOU YOUN

Mais alors comment faire? Et qu'est-ce que vous voyez?

POL POT

Est-ce que j'ai envie d'administrer le monstre? Est-ce que j'ai envie de nourrir le crocodile qui, à peine rétabli, nous déchiquettera? Je dis non!

KHIEU SAMPHAN

Je suis d'accord. Nourrir Phnom Penh, c'est nourrir notre propre mort.

IENG THIRITH

Hou Youn n'est pas d'accord.

HOU YOUN

Mais non... Mais si… Seulement je ne vois pas comment nous allons faire?

POL POT

Est-ce que j'ai envie de garder Phnom Penh? Que dit l'Angkar? L'Organisation dit: Non.

IENG SARY

Il faut vider Phnom Penh !

POL POT

Voilà. C'est la solution. Elle est juste. Et il n'y en a qu'une.

HOU YOUN

Quelle idée ! Vous croyez qu'évacuer prendra moins de temps que mettre en place une nouvelle organisation. Evacuer deux millions et demi d'habitants? Le temps de prévoir des transports, un accueil, un approvisionnement?

IENG SARY

Qui parle d'accueil? Vous rêvez? Il s'agit de vider l'abcès, d'un seul coup de lancette. De déloger les ennemis, de fracasser les nids de tous ces rats, de prévenir toute subversion par une manœuvre inattendu et radicale. Nous n'allons pas transporter les rats en limousine et les installer dans un palais!

IENG THIRITH

Cela ne prend pas longtemps de vider la poubelle. Il suffit de la renverser.

IENG SARY

Tout le monde dehors. Il fallait y penser !

HOU YOUN

Mais il y a le bon grain dans l'ivraie !

POL POT

Nous saurons trier Hou Youn, nous allons trier.

HOU YOUN

Et où iront tous les déchets?

POL POT

A la campagne, aux champs, construire les digues, cultiver le riz.

IENG THIRITH

Je demande que Hou Youn...

HOU YOUN

Mais enfin, deux millions de personnes, dehors, sur les routes, en cette saison, avec tout le pays en ruine, de quoi vivront-elles? C'est inimaginable!

KHIEU SAMPHAN (à Hou Youn)

Taisez-vous maintenant ! Taisez-vous !

IENG THIRITH

Hou Youn, vous ne faites pas confiance à l'Organisation?

HOU YOUN

Je m'oppose à cette décision. Khieu Samphan, je vous en prie, il y a des nôtres là-bas. Nous avons des parents, des amis à Phnom Penh. Votre mère est toujours là-bas!

KHIEU SAMPHAN

Taisez-vous ! Hou Youn, vous ne voyez pas que vous nous déplaisez? Ma mère est à Phnom Penh et je n'hésite pas un instant.

HOU YOUN

Ce sera une hécatombe !

KHIEU SAMPHAN

Tais-toi. J'ai toujours désiré que naisse une société nouvelle, d'une pureté inouïe, sans ville, sans commerces, sans germes de décomposition. Je l'ai écrit et vous aussi d'ailleurs, Hou Youn. Mais moi je ne renie aucune de mes théories. Je demande l'évacuation exemplaire de Phnom Penh et la désurbanisation totale de notre Cambodge. Je demande la censure de notre frère Hou Youn pour une durée indéterminée.

IENG THIRITH

J'allais la demander.

POL POT

Adoptée. Avançons.

HOU YOUN (à Khieu samphan)

je ne suis pas le seul à regretter Phnom Penh. J'en suis sûr. Je ne puis croire que vous soyez sincère.

(Hou Youn sort)

POL POT

Khieu Samphan, vous mènerez l'attaque et l'évacuation avec Ieng Sary.

IENG THIRITH

Allons-nous épouiller Phnom Penh et épargner Hou Youn? Depuis dix ans il nous mine et nous suce le sang. C'est un agent de la C.I.A. je me demande par quels dieux il est protégé?

KHIEU SAMPHAN

Un agent de la C.I.A. ? Je n'y avais pas pensé.

IENG THIRITH

Pourtant c'est une évidence. Vous l'aimez trop.

IENG SARY

A Pékin, je l'ai vu lire le New York times.

POL POT

Quand nous aurons gagné, sans plus tarder nous l'éliminerons. Ieng Thirith, c'est vous qui y veillerez.

IENG SARY

Hou Youn était un chef très populaire.

POL POT

Nous passerons le fleuve demain.

(Tous sortent)