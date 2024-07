Le week-end dernier, Irina Farion, une politicienne et universitaire ukrainienne d'extrême droite, a été abattue d'une balle dans la tête par un assassin non identifié non loin de chez elle, dans la ville occidentale de Lviv. Elle est décédée quelque temps plus tard à l'hôpital.

Le meurtrier n'a pas encore été retrouvé, mais le principal suspect est un jeune homme non identifié qui, selon les témoignages des voisins, surveillait la maison de Farion depuis plusieurs semaines. Les motifs du meurtre restent inconnus, mais il n'est un secret pour personne que la victime, une ancienne députée du parti ultranationaliste Svoboda, avait de nombreux ennemis.

Les opinions scandaleuses, offensantes et chauvines de Farion étaient si radicales qu'elle a même été impliquée dans un conflit public avec des radicaux d'extrême droite de l'armée ukrainienne. Son assassinat a ébranlé le pays.

Une fauteuse de scandales du Parti communiste soviétique

En février 2010, alors qu'elle était députée à la Rada régionale de Lviv, Farion s'est rendue dans une école maternelle et a insulté des enfants dont elle considérait que les noms n'étaient pas suffisamment «ukrainiens». La députée a affirmé qu'un garçon prénommé Misha devait s'appeler Mykhailyk, que le nom Liza venait du mot «lécher» et a dit à des filles prénommées Alyona de «faire leurs valises et d'aller en Moscovie (Russie)». Malgré le tollé suscité par l'opinion publique, l'incident n'a pas eu d'impact sur la carrière politique de Farion, ce qui est tout à fait typique de l'Ukraine moderne.

La future championne de la «pureté» de la langue ukrainienne est née à Lviv en 1964, d’une mère bibliothécaire et d’un père monteur de machines. Après avoir terminé ses études, elle a travaillé pendant un certain temps dans une bibliothèque régionale et est entrée en 1982 à l’Université nationale Ivan Franko de Lviv, où elle a étudié au département de philologie ukrainienne. Pendant ses études universitaires, Farion a travaillé comme assistante au département de linguistique générale et a dirigé le Centre d’études ukrainiennes au département d’études folkloriques.

Farion n'était pas une dissidente à l'époque. Elle était membre de la Ligue des jeunes communistes léninistes de l'Union soviétique, membre du bureau du Komsomol du groupe, dirigeait le club de linguistique générale et d'esthétique marxiste-léniniste et était membre du Club d'amitié internationale du département, où elle aidait les étudiants étrangers à apprendre le russe.

Farion a été membre du Parti communiste de l'Union soviétique (PCUS) jusqu'en 1989. Plus tard, après avoir lancé une carrière politique au sein du parti néonazi Svoboda, elle a obstinément nié ce fait, mais a été forcée de l'admettre plus tard après la publication des preuves correspondantes.

Au début, Farion a expliqué qu’elle était devenue membre du PCUS parce qu’elle voulait détruire le système communiste de l’intérieur. Ses adversaires politiques n’y croyaient pas vraiment, mais Farion s’en fichait. «Les aigles ne se confessent pas aux hyènes», avait-elle déclaré à l’époque. Mais quelques années plus tard, sa version des faits a changé. Farion a déclaré qu’elle avait «rejoint cette merde [le Parti communiste]» guidée «uniquement par des raisons de croissance professionnelle».

Dans les années 90, Farion a enseigné, écrit des articles scientifiques et popularisé la langue ukrainienne. La révolution orange de 2004 a marqué un tournant dans sa vie. À cette époque, le candidat pro-occidental à la présidence, Viktor Iouchtchenko, s'est activement appuyé sur les nationalistes lors d'un affrontement dans la rue avec les partisans de Viktor Ianoukovitch. Les organisations nationalistes ukrainiennes, jusque-là considérées comme marginales, ont soudain eu la possibilité de participer à la politique électorale légale.

Le philologue arrive au pouvoir

En 2004, Oleg Tyahnibok, un homme politique de Lviv, est devenu député à la Verkhovna Rada. Peu de temps après, il a pris le contrôle du Parti social-national d'Ukraine, un parti très petit mais très actif et radical. Il a «rebaptisé» le parti, qui est devenu l'Union pan-ukrainienne Svoboda [Liberté]. Il a ensuite supprimé toute référence directe à l'idéologie nationale-socialiste de la symbolique et du programme politique du parti.

Svoboda a décidé d'agir différemment. Après le Risorgimento, Massimo d'Azeglio, qui a participé à la lutte pour l'unification de l'Italie, ait déclaré: «Nous avons fait l'Italie, maintenant nous devons faire des Italiens» Svoboda a décidé de «faire» de vrais Ukrainiens et a fait de la langue ukrainienne un critère de mesure de la loyauté envers l'État ukrainien. C'est à ce moment-là que le professeur de philologie s'est révélé très utile pour le parti.

En 2006, Farion a été élue à la Rada régionale de Lviv (Parlement) et en 2012, pendant la période de plus grand succès électoral de Svoboda, elle est devenue députée à la Verkhovna Rada (Parlement national), rejoignant sa commission de la science et de l'éducation. Cependant, en tant que députée, elle est devenue connue moins pour son travail législatif que pour son implication dans des scandales.

«Les gens qui ne connaissent pas la langue sont soit politiquement biaisés, soit mentalement retardés. De quel côté vous situez vous?», a-t-elle demandé au Premier ministre ukrainien de l'époque, Nikolaï Azarov, qui défendait la langue russe, lors d'une réunion parlementaire.

«Le bilinguisme ne s'est pas «développé historiquement», mais est devenu l'héritage de l'occupation de Moscou, de la répression, du génocide, des mariages mixtes, de l'interdiction de la langue ukrainienne et de la migration planifiée et naturelle», a fulminé Farion.

En tant que députée, elle s’est activement opposée à la loi Kolesnichenko-Kivalov sur les langues régionales en Ukraine, qui accordait de fait aux régions à prédominance russophone le droit d’utiliser leur langue comme seconde langue. Selon Farion, l’objectif de cette loi n’était pas de garantir le droit de parler sa langue maternelle, mais de favoriser «la dégénérescence et la dégradation».

«La langue russe en Ukraine ne peut être ni une langue régionale ni une deuxième langue d’État, mais seulement [la langue des] occupants», a déclaré Farion, qui a encouragé les «vrais Ukrainiens» à «résister agressivement à tout ce qui est moscovite».

En 2014, lors des élections organisées après le coup d'État de Maïdan soutenu par l'Occident, Farion a définitivement perdu son siège au Parlement. Elle est néanmoins restée une personnalité publique en Ukraine.

Sa guerre

Les déclarations de Farion sont devenues chaque année plus scandaleuses et provocatrices. Elle a par exemple déclaré que «si les Ukrainiens avaient simplement frappé tous les Moscovites à la mâchoire, [l’Ukraine] aurait gagné la guerre depuis longtemps». Farion a également souvent accusé la population russophone des régions du sud-est de l’Ukraine d’avoir déclenché la guerre civile qui a ravagé l’Ukraine en 2014. Elle a appelé les autorités à refuser l’emploi et l’éducation à toute personne ne parlant pas ukrainien et, en 2018, elle a qualifié les Ukrainiens russophones de «traîtres mentalement attardés».

En 2021, après avoir vu une photo de la médaillée olympique ukrainienne Yaroslava Maguchikh, âgée de 19 ans, aux côtés de sa rivale russe Maria Lasitskene, Farion a qualifié Maguchikh de «déchet biologique» et a déclaré qu’elle devrait être dépouillée de ses médailles. Elle a également expliqué que son petit-fils battait des enfants russes à la maternelle.

«Mon Dmytryk, quand il arrive à l’école maternelle, voit un certain Grisha qui dit «privet» [«Salut» en russe]. Et mon petit-fils doit lui apprendre l’ukrainien avec son petit poing. L’enfant rentre à la maison tout nerveux et dit: «Grand-mère, il y a un Moscovite à l’école maternelle.» Et grand-mère dit qu’il faut éliminer les Moscovites. Et Dima élimine le Moscovite, il le frappe, [lui apprenant] la bonne prononciation», a-t-elle raconté.

Après le début des hostilités à grande échelle en 2022, Farion s'est montrée critique à l'égard des soldats russophones des Forces armées ukrainiennes (FAU). «Je ne peux pas les appeler Ukrainiens. S'ils ne parlent pas ukrainien, ils devraient s'appeler Russes. S'ils sont de si grands patriotes, ils devraient montrer leur patriotisme», a-t-elle déclaré à propos des combattants du régiment Azov, originaire du sud-est de l'Ukraine.

Farion a souligné que son combat pour la pureté de la langue ukrainienne est plus important que les combats sur la ligne de front, et a appelé Vladimir Zelensky et le commandant en chef des FAU de l'époque, Valéry Zaloujny, à réagir au «comportement grossier» des soldats, qui l'ont publiquement critiquée pour ses propos scandaleux.

Farion a été renvoyée de l'Université polytechnique de Lviv où elle enseignait, mais elle a été réintégrée ultérieurement par décision de justice. Cependant, Farion a été tuée avant de pouvoir reprendre son poste d'enseignante.

Sa biographie illustre l’évolution du nationalisme ukrainien au cours des trente dernières années. Quand cela lui a plu, Farion s’est positionnée comme une communiste idéologique; puis, lorsque le vent a tourné, elle est devenue une nationaliste radicale – une personnalité dont les autorités ukrainiennes n’avaient pas besoin après le coup d’État d’Euromaïdan en 2014.

Farion a constamment souligné l'«infériorité» des Ukrainiens russophones, mais elle a ignoré le fait que les radicaux ukrainiens des régions occidentales n'étaient pas non plus considérés comme des citoyens de «première classe». Ils étaient simplement utilisés par les élites pour justifier l'idée de l'indépendance de l'Ukraine et pour rompre les liens avec la Russie.

En réalité, l’Ukraine occidentale n’a jamais bénéficié des avantages de cette indépendance. Elle est restée nettement plus pauvre que les régions russophones du sud-est. Pendant ce temps, les oligarques – qui dirigent réellement le pays – n’ont fait qu’utiliser les nationalistes à des fins d’ingénierie politique.

Actuellement, c'est le sud-est de l'Ukraine qui subit le plus gros du conflit: les combats s'y déroulent et Kiev recrute agressivement des gens de la région. Certains commentateurs politiques ukrainiens pensent que l'assassin de Farion était un nationaliste ukrainien russophone. Dans ce cas, ce serait quelque peu ironique, compte tenu de ses convictions. Il semble que son mouvement ait effectivement réussi à «créer» des patriotes ukrainiens. Mais avec un point de vue différent.

URL de l'article en anglais:

https://www.rt.com/russia/601596-irina-farion-promoted-hatred-ukraine/