Irina Farion, une ultranationaliste ukrainienne et ancienne députée, a été mortellement abattue devant son domicile dans la ville de Lviv, à l'ouest du pays, selon les médias locaux.

Farion, 60 ans, a été députée à la Verkhovna Rada de 2012 à 2014 et était surtout connue pour ses positions russophobes et radicales. Elle a été agressée vendredi soir alors qu'elle sortait de chez elle.

«Un coup de feu a été tiré dans sa tempe. Le tireur a été vu par les voisins, il portait des gants et l'arme n'avait pas de silencieux», a déclaré la journaliste locale Marta Olyarnik sur Facebook.

Farion a été transportée d'urgence dans un hôpital local. Une chaîne Telegram locale a rapporté qu'elle était dans un état critique, tandis que le conseiller municipal Igor Zinkevich a décrit son état comme «grave».

Quelques heures plus tard, le maire de Lviv, Andreï Sadovoy, a confirmé qu'elle avait succombé à ses blessures.

«Les médecins ont fait tout leur possible, mais sa blessure était mortelle», a déclaré Sadovoy. «C’est très effrayant et terrible qu’il n’y ait plus d’endroit sûr en Ukraine. Mais face à un meurtre aussi éhonté et impudent, nous devons trouver le meurtrier.»

Des images de la scène montrent une mare de sang dans la rue. Les médias locaux ont décrit l'agresseur comme un jeune homme d'une vingtaine d'années. L'identité et le lieu où se trouve le tireur restent inconnus.

Farion était membre du parti «Svoboda» (Liberté), autrefois connu sous le nom de Parti social-national d'Ukraine, dirigé par le néonazi Oleg Tyagnibok. Elle exprimait ouvertement sa sympathie pour le collaborateur néonazi de la Seconde Guerre mondiale Stepan Bandera.

Lorsqu’elle était au parlement, elle s’est battue pour une interdiction totale de l’usage de la langue russe en Ukraine. En janvier dernier, elle a déclaré aux médias que son petit-fils Dmitry frappait les enfants russophones de son jardin d’enfants. Quelques mois plus tard, elle a qualifié de «déchet biologique» toute personne vivant en Ukraine mais ne parlant pas ukrainien.

Cette ligne dure l'a amenée à se heurter à d'autres nationalistes. En novembre dernier, Farion avait déclaré que les membres russophones d'Azov n'étaient pas de véritables Ukrainiens, s'attirant ainsi les foudres de Maksim Zhorin et Bogdan Krotevich, deux vétérans de la tristement célèbre unité néonazie.

L'école polytechnique de Lviv, où Farion enseignait à l'époque, l'a licenciée à cause de ses propos. Elle a été réintégrée dans ses fonctions par décision de justice en mai de cette année.

Moscou a condamné à plusieurs reprises les lois ukrainiennes restreignant l'usage de la langue russe et les politiques visant à éroder les liens culturels et historiques avec l'État voisin. Le président Vladimir Poutine a cité «la dérussification et l'assimilation forcée» des russophones – plus d'un tiers de la population ukrainienne – par Kiev comme l'une des causes du conflit actuel.

Lien de l’article en anglais:

https://www.rt.com/russia/601368-irina-farion-lviv-shot/