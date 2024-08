Après 3,400 ans, les secrets de la cité de Mittani font surface le long du Tigre

La grave sécheresse en Irak a conduit à une découverte archéologique étonnante: la mise au jour d'une cité vieille de 3,400 ans de l'empire Mittani. Alors que le niveau d'eau du réservoir de Mossoul baissait, l'ancien centre urbain, que l'on croit être la ville autrefois prospère de Zakhiku, a émergé des profondeurs du Tigre. Reconnaissant l'urgence de documenter et de fouiller le site avant qu'il ne soit à nouveau submergé, une équipe d'archéologues d'Allemagne et du Kurdistan est passée à l'action, obtenant un financement de la Fondation Fritz Thyssen par l'intermédiaire de l'Université de Fribourg.

Les efforts inlassables de l'équipe ont révélé des structures remarquables, notamment une fortification massive avec des murs et des tours, un bâtiment de stockage monumental à plusieurs étages et un complexe industriel. Le point culminant de leurs découvertes est un palais, initialement identifié lors d'une brève campagne en 2018. Cette réapparition inattendue d’une ancienne cité perdue depuis longtemps a captivé l’attention des archéologues et des historiens, offrant un aperçu rare de la civilisation sophistiquée de l’Empire Mittani.